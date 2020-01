Techniques de gestion de réputation efficaces pour rester en sécurité sur les réseaux sociaux

Dans le marketing numérique ou l’image de marque, la gestion de la réputation est un élément essentiel. Cela garantit que l’entreprise ne fait face à aucune catastrophe PR. Pour cela, ils doivent examiner tous les aspects de celui-ci, de l’examen du contenu avant de le publier sur différents sites de médias sociaux à la surveillance de leurs comptes pour rechercher des avis négatifs ou des signes de tentatives de piratage. Cela signifie que chaque marque doit avoir et suivre un plan stratégique pour protéger sa réputation sur les réseaux sociaux.

La meilleure façon de garantir la conservation de la réputation est de répondre à chaque demande le plus rapidement possible. Étant donné que les médias sociaux font partie de la stratégie de service client de chaque brad, un tel effort est typique et inévitable. Une entreprise sera mieux lotie si elle utilise les médias sociaux pour:

Faire connaître leur marque au monde et montrer comment ils répondent efficacement et rapidement à leurs clients.

Idéalement, les avis de seconde main ne donnent qu’un aperçu de la communication privée aux clients potentiels. Cependant, lorsque la même conversation peut être consultée et consultée en ligne dans son intégralité, elle permet aux clients potentiels de mesurer la valeur de la marque pour eux-mêmes.

Tout ce que vous avez à faire est de répondre rapidement et de manière courtoise lorsque tout client potentiel ou actuel se renseigne sur vos produits ou services sur les réseaux sociaux. Vous devez mettre vos meilleurs pieds et votre visage en avant à cet égard, car tout l’historique des conversations de votre marque est accessible à toutes les personnes qui la recherchent.

Une erreur courante à connaître et à éviter

La publication de contenu non supervisé est l’une des erreurs les plus courantes que les spécialistes du marketing des réseaux sociaux commettent et finissent par relever des défis. C’est quelque chose que vous devez sérieusement éviter. Cela peut avoir de graves conséquences, en particulier lorsqu’un grand nombre d’employés peuvent accéder à vos comptes sociaux d’entreprise.

Lorsqu’un membre particulier publie accidentellement ou intentionnellement une image ou toute autre forme de contenu qui reflète le mauvais goût et devait être affichée sur un profil personnel, cela créera un impact négatif sur la réputation de votre entreprise. Un incident comme celui-ci est très susceptible de se produire si vous avez une grande équipe de médias sociaux distribuée. Dans ce cas, vous aurez besoin d’un contrôle des dégâts important.

Il n’y a qu’une seule façon de prévenir une telle situation. C’est en réglementant les autorisations et les rôles de vos comptes de médias sociaux. Comme par exemple, Facebook vous permet d’attribuer différents rôles à différents employés. Ceci comprend:

L’administrateur L’éditeur Le modérateur L’annonceur et l’analyste.

Tout ce que vous avez à faire est d’aller sur votre page Facebook Business Manager et de contrôler qui peut être autorisé à accéder au compte en tant que propriétaire, contributeur ou administrateur. Si vous souhaitez ajouter une autre couche de sécurité à vos comptes sociaux, vous pouvez envisager d’adopter une plateforme de gestion des médias sociaux. Cette plateforme protégera vos données en vous permettant de gérer vos équipes de réseaux sociaux distribuées.

Cela signifie que vous vous assurerez que chacun des employés a le niveau d’accès souhaité à vos comptes sociaux tout comme requis pour permettre leur rôle spécifique, que ce soit en tant qu’administrateur, éditeur ou contributeur. Cela signifie, en termes simples, que vous serez en mesure d’empêcher vos employés de publier du contenu susceptible de ne pas respecter les normes et directives de l’entreprise.

L’application de service client

Vous devez également vous assurer que les applications de service client de votre entreprise fonctionnent comme prévu. Étant donné que ces applications personnalisées sont généralement connectées directement à vos comptes de médias sociaux, il est nécessaire que:

Vous vérifiez les liens fréquemment Assurez-vous qu’il n’y a pas de problèmes et que cela fonctionne correctement.

Si vous constatez qu’ils sont cassés, vous devez les désactiver immédiatement pour les réparer le plus rapidement possible.

En plus de cela, vous devez également rechercher toutes les pages voyous ou en double qui pourraient nuire à votre réputation. Idéalement, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les comptes sociaux de votre entreprise peuvent être dupliqués. Les pirates de l’air délibérés ou même les employés peuvent le faire sans connaître les conséquences d’un tel acte. Ces pages en double affecteront de nombreuses façons différentes, telles que:

Cela nuira à votre réputation, bien sûr, cela perturbera les moteurs de recherche et vous ne pourrez donc pas vous classer plus haut dans le SERP.

Par conséquent, assurez-vous de consacrer du temps à rechercher sur chaque plate-forme de médias sociaux le nom de votre entreprise. Si vous constatez qu’il existe un compte en double, vous devez l’ouvrir et noter la personne ou le compte avec lequel vous êtes connecté. Si vous ne trouvez pas qui a créé le compte social, vous pouvez prendre l’aide des centres d’aide en ligne ainsi qu’une société ORM professionnelle de Floride, pour le trouver ainsi que les remèdes à celui-ci, qui sont typiquement différents pour chaque plate-forme sociale.

Effectuer des audits des médias sociaux

Pour vous assurer que votre compte social est exempt de tout problème, vous devez effectuer des audits régulièrement. Vous rencontrerez plusieurs éléments lors de l’audit, notamment:

Pages en double Escroqueries par phishing et autres.

Tout cela va nuire à la réputation de votre entreprise, ce qui vous a pris des années à bâtir.

Vous devez également vérifier votre contenu pour toute faute d’orthographe, ainsi que sa validité. Cela vous évitera une fois de plus de contrôler les dommages et de rater les autres opportunités de votre entreprise.

Développer une politique de médias sociaux

De plus, développez et suivez une politique de médias sociaux pour assurer de meilleurs résultats. Assurez-vous que vous incluez tous les éléments essentiels dans votre politique, tels que:

Risques juridiquesRôlesConfidentialité ConfidentialitéBrand Vision and Voice.

Lors de la création d’une telle politique, vous devez solliciter l’avis de tous dans votre entreprise.

Envelopper

Pour gérer votre réputation, vous devez choisir votre nom avec soin, rester actif pour remplir votre profil et vérifier vos comptes en dehors de publier régulièrement. De plus, entraînez votre équipe à surveiller l’activité, à répondre professionnellement et à raconter votre histoire.