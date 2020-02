Technologie pour détecter la consommation de cocaïne à l’aide d’empreintes digitales

À mesure que les technologies progressent, de nouvelles façons d’aider les gens se manifestent. Un récent développement dans le domaine de la technologie nous aiderait à détecter la consommation de cocaïne en examinant les empreintes digitales.

Melanie Bailey de l’Université de Surrey au Royaume-Uni a trouvé un moyen de détecter une trace de cocaïne sur la peau humaine. Les rapports montrent que l’on peut effectuer le test en moins de 2 minutes. Cela semble être un moyen plus efficace que les tests sanguins.

Selon Bailey, avec l’aide de ce processus, nous pouvons maintenant facilement dire que quelqu’un a touché le médicament ou qu’il l’a ingéré. Cette méthode simple a un intérêt potentiel pour la médecine légale ainsi que la toxicologie et les tests cliniques.

Tout en détectant la présence de cocaïne sur la peau humaine, les scientifiques recherchent toujours son principal métabolite, la benzoylecgonine, sur le corps de la personne. Il resterait également une impureté dans de la cocaïne de la rue. De plus, la cocaïne a persisté au-dessus des niveaux environnementaux jusqu’à 48 heures après le contact. Par conséquent, il devient plus facile de benzoylecgonine dans les empreintes digitales des non-consommateurs de drogues après un contact avec la cocaïne.

Cependant, il reste des chances de se laver les mains après la consommation ou un contact étroit avec la cocaïne. Pour reprendre les mots de Bailey,

La benzoylecgonine dans la cocaïne de rue se lave en fait les doigts.

Mais elle assure que le consommateur de cocaïne continuera à excréter la molécule à travers sa sueur. De cette façon, il devient plus facile de tester s’il y a présence ou non du métabolite.

Réalisation du test

Bailey et son équipe ont effectué des tests sur 26 personnes qui ont touché de la cocaïne au cours des dernières 24 heures. Les échantillons de cocaïne avaient la pureté de 99 pour cent ainsi que moins de pureté que les échantillons de rue. Ils ont collecté des échantillons avant et après le lavage des mains et les ont finalement testés.

Grâce à ce test, Bailey et son équipe ont voulu les comparer avec des échantillons d’empreintes digitales prélevés sur une cohorte de patients fréquentant une clinique de désintoxication, ainsi que des non-consommateurs de drogues. Elle dit,

Nous montrons qu’il est possible de distinguer entre le contact et l’ingestion de cocaïne d’une empreinte digitale, si (et seulement si) des empreintes digitales sont données après le lavage des mains.

Pour recueillir les échantillons, les sujets ont appuyé leur doigt sur un morceau de papier spécialisé pendant près de 10 secondes. L’équipe a ensuite testé les échantillons à l’aide de techniques de spectrométrie de masse pour détecter la présence de cocaïne ou de benzoylecgonine.

Résultats

Les résultats montrent que la technique de prise d’empreintes digitales était précise à 95% parmi les 85 participants. Les données présentées montrent qu’il est possible de faire la distinction entre le toucher et l’ingestion de cocaïne dans un scénario de dépistage de drogues.

Les ensembles de données générés et analysés au cours de l’étude sont désormais disponibles sur demande pour d’autres études. La technique est également disponible dans le commerce pour effectuer diverses méthodes de dépistage de drogues. Cela aidera sûrement la population ainsi que le gouvernement à détecter les prises de drogue de manière beaucoup plus rapide sans aucun test sanguin.