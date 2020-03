Téléchargez ces fonds d’écran officieux de Google Pixel 4a

Les rumeurs et les fuites de Google Pixel 4a se multiplient depuis plusieurs semaines maintenant. Nous avons une idée de ce à quoi ressemblera l’appareil, combien cela coûtera, et les amateurs aux yeux d’aigle remarqueront que nous avons même eu un aperçu des fonds d’écran potentiels du Pixel 4a dans des photos et une vidéo récemment divulguées. C’est au moins le cas du concepteur d’icônes et de thèmes Android Pashapuma (@ pashapuma1), ce qui a incité l’artiste à concevoir ses propres fonds d’écran.

Pashapuma a partagé ses créations sur Twitter, faisant quelques variations différentes de ce que révèlent les images divulguées. Tout d’abord, le concepteur a créé quelques fonds d’écran monochromes violets, noirs et gris basés sur des photos pratiques antérieures du Pixel 4a.

Ensuite, ils ont créé quelques fonds d’écran plus colorés basés sur le matériel promotionnel divulgué le plus récent, Even Blass (@evleaks), partagé sur Twitter.

Tous ces fonds d’écran ont l’air sacrément bons. L’artiste graphique a même créé différentes versions pour s’intégrer de manière plus transparente dans les thèmes du système clair et sombre.

Il va sans dire qu’aucun de ces papiers peints n’est officiel, et l’artiste a réalisé quelques versions basées sur leur propre esthétique de conception artistique. Mais si vous aimez les nouveaux fonds d’écran de téléphone et que vous ne voulez pas attendre que Google publie les fonds d’écran officiels de Google Pixel 4a ou qu’ils apparaissent en ligne prématurément, alors vous devriez les vérifier par vous-même.

Vous pouvez télécharger l’un ou l’autre des fonds d’écran Google Pixel 4a de Pashumpa sur les liens ci-dessous.