Téléchargez les fonds d’écran officiels OnePlus 8 maintenant

Lorsqu’un fabricant présente un nouveau combiné, nous obtenons généralement de nouveaux papiers peints brillants pour l’accompagner. C’est exactement ce qui s’est passé aujourd’hui. OnePlus vient d’annoncer les nouveaux OnePlus 8 et 8 Pro, et vous pouvez télécharger les fonds d’écran officiels des combinés dès maintenant.

Depuis l’avènement du OnePlus 2, l’artiste suédois Hampus Olsson a conçu les papiers peints officiels de OnePlus, et cette année n’est pas différente. Les dernières créations d’Olsson sont propres, colorées et auront fière allure sur n’importe quel combiné Android. Vérifie-les:

Ces fonds d’écran OnePlus 8 sont un peu différents des fonds d’écran OnePlus que nous avons vus il y a moins d’un mois. Alors que ces fonds d’écran étaient vraiment amusants et beaux, ces nouveaux sont beaucoup plus élégants.

Vous pouvez télécharger les fonds d’écran pleine résolution de la série OnePlus 8 sur le site Web d’Olsson. Si vous souhaitez vous procurer l’un des derniers combinés OnePlus, vous pouvez les consulter sur les liens ci-dessous.

Le produit phare OnePlus 8 Pro Killer

OnePlus est tout adulte. Avec le OnePlus 8 Pro, vous obtenez un produit phare sans fioritures, avec toutes les cloches et les sifflets. Des spécifications puissantes, un écran incroyable, une charge sans fil rapide et une résistance à l’eau font du OnePlus 8 Pro une excellente alternative au Galaxy S20 Plus, et c’est jusqu’à 300 $ moins cher.

OnePlus 8 Snapdragon 865 pas cher

Le OnePlus 8 s’en tient à la formule qui a fait le succès de OnePlus. Il vous offre le dernier package de traitement, une caméra polyvalente et un bel écran, exécutant le fluide Oxygen OS. Vous manquez la recharge sans fil et la cote IP officielle, mais pour ce qu’il offre, le OnePlus 8 est une offre intéressante.