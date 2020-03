Telegram v6 introduit les dossiers de discussion et l’archivage pour désencombrer votre flux

Si vous utilisez Telegram et êtes submergé par le flux constant de messages provenant de vos chats familiaux, chats de travail, chats d’amis, chats individuels et mises à jour des marques et des influenceurs que vous suivez, vous avez probablement besoin de un moyen de les trier. Bonne nouvelle, alors: la dernière mise à jour de l’application apporte des dossiers pour classer vos chats et un outil d’archivage facile.

Le principal point fort de la version 6.0 est le dossier de discussion. Les dossiers, qui peuvent être créés dans le menu des paramètres de Telegram, peuvent comprendre n’importe lequel des composants prédéfinis comme les canaux, les robots, les contacts et autres, mais nous pensons que la plupart des utilisateurs passeront du temps à créer des dossiers personnalisés remplis des chats et des canaux qu’ils souhaitent.

Les dossiers peuvent avoir un nombre illimité de chats épinglés et peuvent apparaître dans des onglets en haut à droite de l’écran. Les dossiers de discussion seront synchronisés avec Telegram Desktop, si vous utilisez le client.

L’archivage est également une nouveauté de cette mise à jour, où les utilisateurs peuvent garder les discussions moins importantes hors du flux jusqu’à ce qu’une nouvelle notification apparaisse. Les utilisateurs d’Android pourront appuyer longuement et sélectionner en masse les chats, puis appuyer sur le nouveau bouton d’archivage.

Lors de l’enregistrement d’un message vocal ou vidéo, les utilisateurs pourront vérifier à quel point il est fort en consultant une nouvelle animation du sonomètre directement sur le bouton de capture.

Les autres nouvelles fonctionnalités incluent un nouveau tableau de bord de statistiques pour les chaînes, des emoji plus animés et un dé spécial animé si vous envoyez les 🎲 emoji dans le chat. Attrapez tous ces morceaux en mettant à jour Telegram via le Play Store ou l’APK Mirror.