Téléphones déverrouillés: avantages et inconvénients

Les téléphones déverrouillés gagnent du terrain aux États-Unis, même si les appareils verrouillés restent la norme. Un rapport NPD Collected Intelligence de fin 2018 a montré qu’il y avait 38 millions de téléphones déverrouillés aux États-Unis, ce qui représente environ 15% du marché.

Nous ne voyons pas la croissance ralentir, car il y a de nombreux avantages à posséder un téléphone déverrouillé. Il existe également des raisons de s’en tenir aux téléphones verrouillés par l’opérateur. Aujourd’hui, nous vous donnons un aperçu des avantages et des inconvénients de l’achat d’un téléphone déverrouillé. Laissez-nous vous aider à savoir quel type de téléphone vous obtiendrez ensuite!

Qu’est-ce qu’un téléphone déverrouillé?

La meilleure façon d’expliquer cela est de vous dire ce qu’est un téléphone verrouillé. Les téléphones verrouillés n’ont pas pu fonctionner avec d’autres réseaux. Les opérateurs font cela pour vous assurer de ne pas donner votre entreprise à vos concurrents. Essayez de mettre une carte SIM d’un autre opérateur dans un téléphone verrouillé et vous recevrez un message vous disant que cette action est un non-go.

Les opérateurs verrouillent les téléphones pour vous assurer de ne pas donner votre entreprise à vos concurrents.

Au contraire, un téléphone déverrouillé n’a aucune restriction de réseau. Vous pouvez insérer n’importe quelle carte SIM dans un téléphone déverrouillé et la faire fonctionner avec l’opérateur de votre choix (étant donné qu’elle est compatible).

Il est important de noter que les transporteurs ont leurs raisons de verrouiller les appareils, notamment en veillant à ce que les clients restent avec eux grâce à des contrats et en évitant le vol / la fraude. C’est pourquoi ils proposent de déverrouiller les appareils après la fin de votre contrat, vous avez payé le smartphone ou vous avez passé un certain temps à utiliser leur réseau.

Pour plus de détails sur les téléphones déverrouillés et comment savoir si vous en avez un (ou comment déverrouiller un téléphone verrouillé), vous voudrez vous rendre ici.

Avantages du téléphone déverrouillé

Liberté de transporteur

Les utilisateurs de téléphones déverrouillés n’ont aucune restriction, contrat ou lien avec une entreprise. Ils peuvent rechercher les meilleures offres et s’adresser à n’importe quel transporteur de leur choix. Qu’ils souhaitent des offres T-Mobile, la qualité Verizon ou les prix les plus bas du marché, ils sont libres d’aller et venir d’un opérateur à l’autre à leur guise. Mais il y a un hic! Votre téléphone doit être compatible avec le réseau (plus à ce sujet dans la section contre).

Que diriez-vous de deux réseaux?!

Les téléphones déverrouillés à double SIM permettent d’utiliser deux réseaux à la fois. Supposons que vous souhaitiez utiliser un opérateur pour les appels / SMS et un autre pour les données. Peut-être que vous voyagez souvent et que vous souhaitez avoir une carte SIM d’un autre pays. Vous pouvez le faire avec un téléphone déverrouillé à double SIM

Tous les téléphones déverrouillés n’offrent pas des capacités double SIM, mais c’est une fonctionnalité que vous ne verrez certainement pas sur les appareils verrouillés.

Aucun paiement mensuel

Les opérateurs proposent des téléphones sur des paiements mensuels, ce qui est très pratique, mais rend vos factures plus chères. Les paiements par appareil vous maintiennent endettés auprès du transporteur et rendent plus difficile de quitter le réseau si vous le souhaitez. Il est toujours agréable de ne pas avoir de dettes et de maintenir vos dépenses mensuelles aussi basses que possible.

Vous pouvez économiser de l’argent!

Les transporteurs sont des entreprises et veulent évidemment gagner autant d’argent que possible. Les prix de leurs smartphones ne sont pas toujours équitables, et ils ne sont jamais moins chers s’ils peuvent vous inciter à rester avec eux plus longtemps. Prenons l’exemple du Samsung Galaxy Note 10 Plus.

Les transporteurs obtiendront éventuellement de l’argent de réduction de votre part, puis certains.

Au moment de la rédaction de cet article, le Samsung Galaxy Note 10 Plus coûte 1099,99 $ sur Verizon. Pendant ce temps, vous pouvez débloquer le même téléphone sur Amazon pour 1049,99 $. C’est seulement 50 $, mais c’est votre 50 $, et la différence de prix peut souvent être beaucoup plus importante. Vous pourriez économiser encore plus si cela ne vous dérange pas d’acheter un téléphone déverrouillé d’occasion!

L’achat déverrouillé et pur et simple vous permet généralement d’obtenir de meilleurs prix. Les opérateurs ont souvent des offres qui font baisser les prix de leurs appareils, mais ils veulent toujours que vous les obteniez sur les paiements des appareils ou que vous contractiez un contrat. Cela signifie seulement qu’ils finiront par récupérer votre argent, puis certains.

Les téléphones déverrouillés aident à éviter les dépenses excessives

Voir l’appareil ci-dessus? C’est un Samsung Galaxy Fold et il en coûte 1980 $. Toute personne sensée (non riche) réfléchirait deux ou trois fois avant de demander près de deux dollars pour un téléphone. Mais 66 $ par mois? Beaucoup d’entre nous peuvent avaler ça!

L’achat déverrouillé vous permettra non seulement de faire baisser les prix sur les appareils, mais vous aidera également à éviter les dépenses excessives lorsque vous ne considérez pas le coût total d’un téléphone. Ces paiements par appareil opérateur nous permettent d’acheter facilement des smartphones chers que nous n’achèterions pas nécessairement au prix fort.

Les plans de paiement des appareils incitent les gens à penser qu’il est acceptable de dépenser plus de 1000 $ sur un super-téléphone pour … consulter leurs e-mails et utiliser les médias sociaux.

Très peu de gens profitent pleinement de ce que les téléphones haut de gamme ont à offrir, mais vous voyez des gens les utiliser tous les jours. Les plans de paiement de l’appareil font penser aux gens qu’il est acceptable de dépenser plus de 1 000 $ sur un super-téléphone pour… consulter leurs e-mails et utiliser les médias sociaux. Peut-être que si nous devions payer nos appareils, nous penserions à deux fois à obtenir le dernier et le meilleur smartphone que l’industrie ait à offrir! Après tout, la plupart des gens feraient très bien sans combiné haut de gamme.

Non limité à la sélection du transporteur

Les opérateurs ont une sélection limitée d’appareils. Ils ont tous tendance à avoir les téléphones les plus populaires, mais il existe de nombreuses options que vous pourriez préférer. Lors de l’achat déverrouillé, vous pouvez choisir parmi une pléthore de fabricants à travers le monde, et il existe de nombreux téléphones incroyables qui ont une disponibilité limitée ou nulle auprès des opérateurs américains. Il s’agit notamment de l’Asus ROG Phone 2, du Huawei P30 Pro, de la série OnePlus 7T et bien d’autres.

Lors de l’achat d’un téléphone déverrouillé, vous pouvez choisir parmi une pléthore de fabricants à travers le monde

Pas de bloatware de support

Les opérateurs américains adorent lancer des applications inutiles sur nos téléphones. Bien que certains fabricants soient également coupables de cela, nous n’avons pas besoin que les opérateurs préinstallent encore plus d’applications dans nos smartphones. La plupart d’entre eux sont inutiles et parfois ils ne peuvent pas être désinstallés.

La plupart des applications de transporteur sont inutiles et parfois, elles ne peuvent pas être désinstallées.

Les téléphones déverrouillés bénéficient de mises à jour plus rapides

Les opérateurs mettent à jour leurs propres téléphones. Cela signifie que votre logiciel doit passer par un filtre supplémentaire avant d’atteindre votre appareil. Le processus se déroule comme suit: Google publie ses mises à jour logicielles, le fabricant l’optimise pour ses téléphones et le remet au transporteur, le transporteur l’optimise pour ses téléphones et son réseau, puis il arrive à votre appareil. Toutes ces étapes peuvent prendre des semaines ou des mois, et c’est le cas si cela se produit. Les téléphones déverrouillés ignorent la dernière étape et obtiennent les mises à jour logicielles du fabricant.

Inconvénients du téléphone déverrouillé

Les téléphones déverrouillés ne reçoivent aucune assistance des opérateurs

C’est de loin le plus gros inconvénient d’un téléphone déverrouillé. Les opérateurs vous permettront d’utiliser des téléphones déverrouillés, mais ils n’offriront pas d’assistance en cas de problème. Vous serez seul lorsque votre téléphone commencera à tomber en panne, que le réseau a des problèmes ou que vous rencontrez des difficultés techniques. Le fabricant dispose de son équipe d’assistance, mais ses connaissances se limitent à ses propres produits et non à la technologie de réseau de l’opérateur.

Votre téléphone déverrouillé fonctionne-t-il même avec votre opérateur?

Nous avons déjà établi que les propriétaires de téléphones déverrouillés doivent être plus technophiles, mais c’est pour plus de raisons que le support. Vous devez déterminer si votre téléphone déverrouillé fonctionnera avec le ou les réseaux souhaités. Cela peut être déroutant, car il vous faut savoir quelles bandes radio sont utilisées par les opérateurs. Il est également impératif que vous compreniez les différences entre les technologies de réseau CDMA et GSM.

L’achat d’un téléphone déverrouillé nécessite beaucoup de recherches! D’un autre côté, les opérateurs ne vous vendront que des téléphones qui fonctionnent parfaitement dans leurs réseaux.

Les garanties et assurances des transporteurs sont meilleures

Chaque nouveau téléphone bénéficie d’une garantie du fabricant, mais nous savons tous combien le processus de réclamation peut être pénible. Vous devez appeler le service client, passer des heures avec eux, expédier l’appareil, le réparer ou le remplacer, puis ils le renvoient. Traiter avec votre opérateur est beaucoup plus simple. La plupart du temps, vous pouvez simplement vous présenter à votre point de vente local et prendre soin des choses. À tout le moins, ils peuvent vous aider tout au long du processus de réclamation.

Les transporteurs offrent également une assurance par le biais de partenaires sélectionnés et ceux-ci peuvent être de très bonnes affaires. Vous pouvez couvrir votre téléphone contre les dysfonctionnements, les chutes, les déversements, le vol et même la perte. Cela offre la tranquillité d’esprit que de nombreux clients apprécient. Les téléphones déverrouillés ne peuvent être assurés que par des tiers et ces prix ne sont pas toujours aussi avantageux.

Les téléphones déverrouillés doivent être payés en totalité

Les téléphones déverrouillés doivent être payés en totalité, sauf si vous utilisez une carte de crédit. Le fait est que vous devez couvrir le coût du téléphone tout de suite, et nous savons tous que ces gadgets peuvent être chers. Cela ne fait pas du bien de voir votre compte baisser soudainement de plus de 1000 $ à cause d’un smartphone haut de gamme. Parfois, même des prix de téléphone abordables peuvent nuire.

Un paiement mensuel est plus facile à avaler que de dépenser des centaines ou des milliers de dollars sur un téléphone.

Les opérateurs proposent des appareils sur des paiements mensuels avec un intérêt de 0%. Les paiements mensuels sont plus faciles à avaler que de dépenser des centaines ou des milliers de dollars sur un téléphone en une seule fois.

Les transporteurs ont parfois de bonnes affaires

Dans la liste des avantages du téléphone déverrouillé, nous avons mentionné que vous avez tendance à payer plus cher pour les appareils de l’opérateur. Nous avons vu que les transporteurs proposent également des offres très intéressantes. Il y a un hic, car l’accord vous enfermera sur le transporteur et nécessite généralement de vous inscrire à certains plans. Si vous voulez déjà être sur ce transporteur et aimez leurs plans haut de gamme, cependant, votre engagement envers eux peut vous aider à économiser de l’argent.

Les opérateurs sont connus pour réduire les prix des smartphones et offrir ces remises sous forme de crédit mensuel à votre facture. Parfois, ils ont également des offres BOGO (achetez-en un, obtenez-en un), ce qui signifie que vous économisez 50% si vous obtenez deux téléphones.

Les opérateurs ont des téléphones exclusifs

Les accords d’exclusivité ne sont pas aussi courants qu’auparavant, mais ils se produisent. Par exemple, Verizon a conclu un accord d’exclusivité à vie pour le nouveau Moto Razr pliable. Ils sont également le seul opérateur américain à proposer le Palm Phone. Cela signifie que vous devrez être sur Verizon pour obtenir ces téléphones aux États-Unis. L’importation est une option, mais cela entraîne également plus de complications et de tracas.

D’autres transporteurs ont des offres d’exclusivité similaires, mais la plupart du temps, ils ne sont exclusifs que pour une durée limitée. AT&T avait le Razer Phone 2, Sprint avait le Essential Phone, T-Mobile avait le OnePlus 6T, et ainsi de suite.

Où puis-je acheter des téléphones déverrouillés?

Vous savez donc ce qu’est un téléphone déverrouillé et envisagez de suivre cette voie. Maintenant quoi? Le moyen le plus populaire d’acheter des téléphones déverrouillés est en ligne. Sites Web populaires pour l’achat de téléphones déverrouillés Amazon, eBay et Swappa. Aller sur la boutique en ligne d’un fabricant est également une option. Vous pouvez également les trouver dans certains magasins de détail comme Best Buy, Walmart, etc., mais leur sélection n’est généralement pas aussi large.

Si vous êtes intéressé, nous avons créé une liste des meilleurs téléphones déverrouillés, qui vous indique où vous pouvez les acheter. Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir quel téléphone déverrouillé est le mieux adapté à vos besoins et à votre budget.

