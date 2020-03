Téléphones intégrés Alexa: Quelle est la différence entre le mode mains libres et Push-to-Talk?

Meilleure réponse: Les téléphones intégrés Alexa avec Alexa mains libres vous permettent d’accéder à l’assistant à tout moment en disant simplement «Alexa». Avec les téléphones Push-to-Talk, Alexa est accessible en appuyant deux fois sur le bouton d’alimentation.

Les téléphones mains libres sont le moyen le plus simple d’utiliser Alexa

Si vous allez acheter un téléphone intégré Alexa, vous remarquerez qu’il existe deux types: mains libres et push-to-talk. Les deux facilitent l’accès à Alexa sur votre téléphone, mais la façon dont vous le faites est un peu différente.

Le premier fait exactement ce que vous attendez. Si vous souhaitez parler à Alexa sur un téléphone intégré mains libres Alexa, dites simplement «Alexa» de la même manière que vous le feriez avec un Echo. Le téléphone entendra votre commande, que l’écran soit allumé ou éteint, et Alexa commencera à écouter tout ce que vous avez à dire.

Il existe plusieurs téléphones mains libres différents, notamment:

Push-to-Talk est comme un talkie-walkie Alexa

Alternativement, les téléphones intégrés Alexa sont également livrés avec une option Push-to-Talk. Plutôt que d’accéder à Alexa en disant simplement le mot chaud “Alexa”, vous devrez appuyer deux fois sur le bouton d’alimentation.

Ce n’est pas aussi cool que la méthode mains libres et signifie que vous devrez tenir votre téléphone pour utiliser Alexa, mais même ainsi, c’est toujours plus rapide que de déverrouiller votre appareil et d’appuyer sur l’application Alexa comme vous le devriez faire sur un téléphone non Alexa.

Les téléphones Push-to-Talk sont moins chers que les téléphones mains libres et se composent des éléments suivants:

Notre choix

Moto G7

Un téléphone économique incroyable avec Alexa mains libres.

Le Moto G7, l’un des meilleurs téléphones économiques du marché, est également un excellent choix pour les fans d’Alexa. Non seulement vous obtenez un accès Alexa mains libres, mais le Moto G7 offre également un écran Full HD + de 6,2 pouces, un processeur Snapdragon 632, une batterie de 3000 mAh, deux caméras arrière et un stockage extensible.

Meilleur pour moins

Moto G7 Play

Accès Alexa Push-to-Talk facile.

Essentiellement une version moins chère du G7, le Moto G7 Play offre une excellente expérience utilisateur pour encore moins d’argent. Vous pouvez attirer l’attention d’Alexa en appuyant deux fois sur le bouton d’alimentation, l’écran est plus petit à seulement 5,7 pouces et vous disposez d’une batterie qui dure jusqu’à 40 heures avec une seule charge. Il y a même un flash LED pour la caméra selfie!