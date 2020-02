Téléphones les plus vendus en Amérique du Nord 2019 tous les iPhones

Dans la plupart des pays du monde, les téléphones Android sont incroyablement populaires. En Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Inde et surtout en Chine, les téléphones les plus vendus de 2019 incluent tous un téléphone Android en tête de liste.

Cependant, selon Counterpoint Research, ce n’est pas le cas en Amérique du Nord. Aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les cinq téléphones les plus vendus en 2019 sont tous des iPhones. Chaque. Célibataire. Un.

Dans l’ordre décroissant des plus populaires, les cinq téléphones les plus vendus en Amérique du Nord pour 2019 sont l’iPhone XR, l’iPhone 11, l’iPhone 8, l’iPhone 11 Pro Max et l’iPhone XS Max. Même le puissant Samsung ne pourrait pas se classer parmi les cinq premiers cette année.

Pour voir à quel point c’est fou, consultez le graphique ci-dessous. Il vous montre les cinq téléphones les plus vendus dans chacun des six domaines: NAM (Amérique du Nord), Europe, Chine, LATAM (Amérique latine), MEA (Moyen-Orient et Afrique) et RoAPAC (le reste de l’Asie-Pacifique ):

Recherche de contrepoint

Comme vous pouvez le voir, Samsung domine les listes dans presque toutes les régions du monde. Huawei, Oppo, Realme, Vivo et même Motorola gagnent également des places. Cependant, il est clair que, ici en Amérique du Nord, les consommateurs s’alignent principalement sur une seule marque.

Les données suggèrent que le prix est le plus grand facteur

Fait intéressant, les deux iPhones qui apparaissent le plus sur la liste des téléphones les plus vendus de 2019 sont les deux téléphones les moins chers d’Apple: l’iPhone XR et l’iPhone 11, qui coûtent respectivement 599 $ et 699 $ à ce jour. Ce n’est qu’en Amérique du Nord que l’iPhone 11 Pro Max incroyablement cher fait la liste (il commence à 1099 $ à partir d’aujourd’hui).

En fait, bon nombre des téléphones les plus vendus de 2019 sont des milieu de gamme bon marché. Les données de Counterpoint suggèrent fortement que pour qu’un téléphone fonctionne bien à l’échelle mondiale, il doit être abordable.

Cela devrait être une bonne nouvelle pour le monde Android. À en juger par ces données, la série de téléphones Galaxy A de Samsung est un succès fulgurant. Le fait que ces téléphones prospèrent est une bonne nouvelle pour les consommateurs, car cela signifiera probablement des combinés plus abordables de la part de l’entreprise. Cela rendra certainement les consommateurs choqués par les autocollants heureux qui pourraient ne pas vouloir débourser un minimum de 1000 $ sur les derniers téléphones Samsung Galaxy S20.