Téléphones OnePlus 5G confirmés par le PDG pour la série ‘8’

Pete Lau, PDG et co-fondateur de la société chinoise de smartphones OnePlus, a récemment rencontré CNET pour une interview exclusive. Bien que Lau ait discuté de plusieurs sujets pendant le chat, le plus important est la confirmation des ambitions 5G de OnePlus avec sa prochaine série de téléphones.

Au cours de l’interview, Lau a confirmé que OnePlus est «all-in» sur la 5G, et les prochains OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro seront tous deux capables de connexions 5G.

«Je tiens à réaffirmer notre engagement envers la 5G et notre investissement à long terme», a déclaré Lau. “Nous investissons dans la 5G depuis plusieurs années et nous voyons cela comme la voie à suivre et celle à laquelle nous sommes très attachés.”

Pour être clair, Lau n’a pas mentionné le nom des nouveaux téléphones OnePlus 5G. La société est incroyablement secrète sur ses plans à venir, ce n’est donc pas surprenant. Cependant, nous sommes très confiants que OnePlus publiera une variante normale et Pro de sa prochaine série de téléphones, et ils seront très probablement connus sous le nom de famille OnePlus 8.

Cependant, la connectivité 5G dans les smartphones a un coût. Lau a admis autant à CNET.

“Nous avons toujours été en mesure de créer le meilleur produit possible au meilleur prix”, a déclaré Lau. “La nouvelle technologie ajoute des coûts, donc les coûts ont augmenté par rapport aux produits 4G.”

En lisant entre les lignes, cela signifie que les téléphones OnePlus 5G de la série 8 seront très probablement plus chers que ceux des séries 7 et 7T à partir de 2019. Bien que CNET n’ait pas fourni de devis direct de Lau, la publication a mentionné que Lau abattu l’idée d’un smartphone OnePlus atteignant les 1000 $. Donc, le OnePlus 8 Pro atterrira probablement quelque part dans la gamme de 800 $ si nous devions deviner.

Malheureusement, Lau était maman sur les rumeurs selon lesquelles il y aurait un soi-disant OnePlus 8 Lite. Comme il ne parlerait pas de cela, nous n’avons aucun moyen de savoir si ce téléphone sera un appareil OnePlus 5G ou s’il restera avec des connexions 4G pour maintenir le prix bas.

La série OnePlus 8 devrait atterrir début avril.