Telltale essaie de construire un studio sans crunch, The Wolf Among Us 2 relance complètement le développement

Après la fermeture de Telltale Games, il a finalement été redémarré par LCG Entertainment, qui a acheté les actifs de Telltale. Alors que le nouveau Telltale continue de croître, il semble que le leadership veuille éviter les erreurs qui ont conduit à des problèmes avec l'entreprise d'origine, y compris la crise.

Dans une interview avec IGN, Telltale a déclaré: "Tout ce que nous pouvons faire, c'est être à venir; nous ne pouvons pas contrôler si les critiques nous entendent ou nous croient. La vérité est que nous sommes une nouvelle entreprise – avec une propriété et une gestion différentes, et une approche différente en ce qui concerne comment nous structurons un studio sur le marché actuel. " Telltale a également déclaré que "nous adoptons une approche mesurée et méthodique de la croissance afin de nous assurer que nous pouvons fournir un environnement de travail stable et sans crise. Nous intégrons cela dans notre culture depuis le début."

Obtenez deux Samsung Galaxy S10 pour le prix d'un!

Lors des Game Awards 2019, The Wolf Among Us 2 a annoncé son retour en développement. Ce jeu est un redémarrage complet du projet annulé et alors que plusieurs développeurs de l'équipe d'origine travaillent sur cette nouvelle version, il est en cours de construction dans un moteur basé sur la technologie Unreal Engine. Telltale travaille avec Adhoc Entertainment sur le jeu. AdHoc est composé de plusieurs anciens développeurs de Telltale, dont certains des réalisateurs et scénaristes de The Wolf Among Us.