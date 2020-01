Tendances potentielles qui pourraient définir 2020 dans les jeux

2019 a eu un tas de grands jeux allant des titres triple-A jusqu’aux classiques indie nouvellement découverts. Chacune des trois consoles principales a publié au moins une exclusivité qui plaît aux fans, tandis que les jeux mobiles ont continué de croître, constituant une part encore plus importante du marché mondial des jeux, avec 2,4 milliards de personnes jouant à des jeux mobiles dans le monde en 2019. .

Nous en sommes maintenant à l’an 2020, et même si ce n’est encore que le début, certains signes indiquent déjà que quelques tendances distinctes pourraient finir par définir cette année dans le jeu.

Repousser les dates de sortie

Il n’y a pas longtemps, de grandes sociétés de jeux comme Electronic Arts ont déclaré que le jeu en solo était mort et que le jeu en direct était la voie à suivre. Vers la fin de 2018, Bethesda a sorti une version en service horriblement insuffisamment cuite de leur franchise solo la plus appréciée, Fallout 76, puis EA a emboîté le pas à l’hymne très attendu mais incroyablement manquant en 2019.

Après avoir vu la mauvaise presse reçue par ces jeux, les studios réfléchissent à deux fois à la sortie de jeux avant d’être prêts à 100% à entrer sur le marché. En seulement quelques semaines en 2020, nous avons vu deux des plus grands jeux à venir retardés jusqu’à la fin de cette année.

La première est venue que les Avengers de Crystal Dynamics Marvel étaient repoussés de mai à septembre. Quelques jours plus tard, CD Projekt Red a annoncé que l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années, Cyberpunk 2077, était en retrait de sa date de sortie d’avril à septembre. Cela peut être un signe de choses à venir cette année, les éditeurs voulant à juste titre sortir des produits à part entière et non des titres à moitié cuits et mis à jour plus tard qui échouent à leurs fans.

Les jeux mobiles continueront de gagner en popularité

Alors que le jeu mobile est la forme de jeu la plus populaire dans de nombreux pays, certains dans le monde occidental le considèrent comme une forme de divertissement moindre. Sur la base de sa part des revenus mondiaux du jeu, le jeu mobile est non seulement le plus populaire mais aussi le plus rentable pour les développeurs.

Les joueurs mobiles affluent vers des jeux gratuits et dotés de mécanismes de butin, appelés jeux de gacha. Tous les plus grands jeux mobiles en ce moment sont des jeux de gacha, y compris Raid: Shadow Legends. Ces mécanismes permettent aux joueurs de jouer gratuitement, de profiter de l’univers du jeu, mais ont ensuite la possibilité pour les joueurs de redonner aux développeurs s’ils aiment le jeu tout en obtenant des éléments du jeu en récompense de leur soutien.

Cela fonctionne également dans l’autre sens, les gens qui essaient le jeu n’ont pas besoin de payer quoi que ce soit et sont ensuite autorisés à sauter sans aucune perte monétaire. Compte tenu du taux d’adoption de ces mécanismes mobiles et des revenus générés par les développeurs de jeux, le jeu Gacha ne deviendra plus important qu’en 2020.

Jeux à lancer sur Stadia

Le lancement de Google Stadia a été mal calculé, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais comme Google continue de prendre en charge la plate-forme avec plus de jeux lancés cette année, sa popularité pourrait augmenter régulièrement, en particulier lorsque le modèle d’abonnement gratuit sera finalement lancé. Cela dit, le modèle commercial n’est toujours pas génial, les joueurs étant invités à payer le prix fort pour un jeu qu’ils ne posséderont même pas, contrairement au modèle tant attendu de «Netflix pour les jeux».

En 2020, davantage de studios feront attention à ne pas publier leurs titres trop tôt, les jeux mobiles continueront d’être très populaires et Stadia pourrait effectivement trouver sa place.