Tenez-les ou pliez-les?

Une note sur cette critique du Huawei Mate Xs: J’ai utilisé le Mate Xs pendant 12 jours à Berlin, en Allemagne. Il exécutait Android 10 avec le correctif de sécurité de février 2020. L’unité d’examen Mate Xs a été fournie à Android Authority par Huawei.

Lorsque nous avons vu le Galaxy Fold et le Huawei Mate X pour la première fois au début de 2019, le facteur de forme «outie» du Mate X est celui que je préférais en principe (je n’étais pas le seul). Il nécessitait moins de caméras que le Galaxy Fold, fonctionnait comme n’importe quel autre téléphone ordinaire lorsqu’il était fermé et ne nécessitait pas d’encoche. J’ai compris qu’un écran externe était plus risqué, mais contrairement aux attentes populaires, l’écran du Galaxy Fold a été le premier à souffrir de problèmes de conception.

Maintenant dans sa deuxième génération, le marché des téléphones pliables n’est plus une nouveauté et il y a encore moins de marge d’erreur. Le Huawei Mate Xs est le successeur semi-mondial du Mate X uniquement en Chine. Il conserve la majorité du design d’origine avec quelques modifications subtiles pour améliorer la durabilité, la résistance et la fonctionnalité. C’est un appareil audacieux mis en ligne par une entreprise connue pour être audacieuse – c’est l’examen du Huawei Mate Xs.

Huawei Mate Xs Review: la vue d’ensemble

Avez-vous besoin d’un téléphone pliable? Non, pas vraiment. Mais, comme moi, vous en voulez probablement de toute façon et peu importe, ils sont là pour rester. Avez-vous besoin des services Google Play? Peut être. Mais plus précisément, pouvez-vous vivre sans? Peut-être peut-être pas.

Dans ce qui suit, je considérerai nécessairement deux choses comme allant de soi. Premièrement, que vous êtes à bord avec la prémisse de base d’un appareil pliable cher, et deuxièmement, que l’absence d’applications et de services Google sur les appareils Huawei récents n’est pas un compromis pour vous.

Le Huawei Mate Xs est un appareil audacieux mis en vente par une entreprise connue pour être audacieuse.

J’ai abordé cette critique de Mate Xs du point de vue de quelqu’un qui sait dans quoi s’embarquer Tant au niveau du facteur de forme qu’au niveau logiciel. Vous ne me trouverez pas trop plongé dans la question de savoir si les fichiers pliables devraient exister ou si les services Google Play sont le pivot de la société moderne. Vous pouvez vous faire votre propre opinion sur ces questions.

Qu’y a-t-il dans la boite?

La boîte Mate Xs contient un Mate Xs déplié avec un protecteur d’écran pré-appliqué que je ne vous conseille pas de retirer, une brique de charge de 55 W (selon la région, j’ai une version 65W), un câble USB-C vers USB-C, un outil d’éjection SIM et des écouteurs USB-C.

J’ai également obtenu un “étui” pare-chocs avec le Mate Xs, mais je m’attends à ce qu’il soit vendu séparément. Quoi qu’il en soit, je ne peux pas vous encourager suffisamment à en prendre un. C’est une idée judicieuse pour un appareil comme celui-ci et une protection bien conçue. Jusqu’à ce que nous ayons une meilleure sensation à long terme pour une durabilité pliable, un pare-chocs ou un étui est tout simplement logique. Comme pour tout achat coûteux.

Quelle est la durabilité du Huawei Mate Xs?

Telle est la question à un million de dollars. En raison de la conception de l’écran partout du Mate Xs, le pare-chocs ressemble plus à un cadre pour protéger les bords exposés qu’à un boîtier traditionnel. Si vous êtes du genre prudent, vous pourriez probablement vous débrouiller très bien sans le pare-chocs. J’étais cependant heureux d’en avoir un, même si ce n’est pour aucune autre raison que la tranquillité d’esprit. Parce qu’au-delà de toutes les autres considérations, la durabilité est ce qui compte le plus ici.

J’ai honte d’admettre que j’ai laissé tomber les Mate Xs. Heureusement pour moi, le téléphone est sorti complètement indemne (il était alors heureusement dans le pare-chocs). Cet incident avait deux objectifs: il m’a rappelé que je devrais vraiment être un peu plus prudent avec un appareil à 2499 € et que ma paranoïa initiale sur la durabilité n’était pas fondée.

Je ne m’attendais certainement pas à laisser tomber les Mate X si tôt, mais je suis plutôt content de l’avoir fait. J’ai remarqué dans les premiers jours que je le traitais avec beaucoup de précaution, comme, de manière peu pratique. Être très prudent lorsque je le glisse dans la poche de mon jean, être très prudent lorsque je le glisse dans la poche intérieure de ma veste qui a une fermeture éclair, etc.

Je ne m’attendais certainement pas à laisser tomber les Mate X si tôt, mais je suis heureux de voir qu’il a survécu.

Après avoir passé quelques jours avec le Mate Xs et même l’avoir abandonné – le tout sans dommages catastrophiques – j’ai réalisé que c’était beaucoup plus comme un téléphone normal que je ne le pensais à l’origine. Je ne veux pas devenir trop insouciant avec mes habitudes d’abus de téléphone, mais il n’y a pas non plus besoin de marcher sur des œufs. Le pare-chocs ajoute même une petite lèvre sur les bords, donc lorsque vous posez le Mate Xs sur une table, l’écran n’est jamais en contact avec la surface. Agréable.

La charnière Falcon Wing a été améliorée pour plus de solidité et se verrouille en place en toute confiance lorsqu’elle est complètement ouverte. Bien que vous puissiez avoir des réticences à appuyer sur l’écran pour ouvrir le Mate Xs, vous réalisez rapidement qu’il est suffisamment durable pour cela. Si cela vous dérange toujours, vous pouvez toujours le verrouiller en place en utilisant les bords, mais honnêtement, ce niveau de soin n’est pas nécessaire.

Parlons de la conception pliable

161,3 x 146,2 x 11 mm (ouvert) 161,3 x 78,5 x 11 mm (fermé) Charnière Falcon Wing 300 g

Je ne gaspillerai pas trop d’encre ici à débattre des mérites des conceptions de pliage intérieur par rapport à pliage extérieur – vous aurez déjà pris votre décision sur ce front. La majorité convient que l’approche «innie» du Galaxy Fold, du Moto Razr et du Galaxy Z Flip est la bonne. C’est assez logique, car cela protège naturellement l’écran lorsqu’il est fermé. Je ne discuterai pas: c’est en effet vrai.

Le pli interne du Galaxy Fold, du Moto Razr et du Galaxy Z Flip est plus logique mais moins pratique qu’un pli externe.

Le problème que j’ai avec ces conceptions est que vous êtes obligé de déplier l’appareil pour les utiliser de manière significative. Que ce soit un problème est clair: sur les trois pliables innie, il y a toujours un effort symbolique sur un écran à l’extérieur pour les rendre au moins marginalement utilisables lorsqu’ils sont fermés. Je pense que nous pouvons tous convenir que même si oui, il y a un écran externe sur le Fold, Flip et Razr, aucun d’entre eux n’est ce que vous appelleriez idéal.

Contrairement à la concurrence pliable, le Huawei Mate Xs est un smartphone à part entière, qu’il soit ouvert ou fermé. Vous ne manquez rien, quelle que soit la façon dont vous l’utilisez, contrairement aux pliables innie qui sont guipés lorsqu’ils sont fermés. C’est vraiment cool, même si Huawei ne convaincra probablement jamais la majorité qu’il a le bon design.

Le Mate Xs est comme un téléphone ordinaire avec une arme secrète plutôt qu’un téléphone sophistiqué qui est guipé lorsqu’il est plié.

Bien sûr, la conception de Huawei fait courir un plus grand risque à l’écran, mais si vous faites attention, il n’y a aucune raison que ce téléphone ne puisse pas durer aussi longtemps qu’un autre, et il se sent tellement plus droite. Après une semaine et demie, je peux à peine vous assurer que le Mate Xs tiendra le coup pendant quelques années, mais jusqu’à présent tout va bien. Je préfère cette conception personnellement, mais je mentirais si je ne disais pas que j’ai encore des préoccupations à long terme.

Huawei Mate Xs Review: Affichage

Écran P-OLED de 8 pouces à 60 Hz (2480 x 2200) Écran principal plié de 6,6 pouces (2480 x 1148) Écran arrière plié de 6,38 pouces (2480 x 892)

L’écran du Mate Xs est génial. Oui, il a toujours un léger pli comme tout autre pliable, mais, vous apprenez rapidement à vivre avec. La légère bosse du pli n’est pas un gros problème, mais les réflexions bancales que vous obtenez de n’importe quel écran pliable prennent un peu plus de temps pour s’y habituer.

Une fois plié, le Mate Xs a une épaisseur de 11 mm. C’est également l’épaisseur de la petite poignée à l’arrière, ce qui peut sembler un peu maladroit mais rend le Mate Xs très ergonomique. En mode tablette, il est confortable et sûr à tenir malgré le poids de 300 grammes du Mate Xs. Une fois déplié, la partie la plus fine du téléphone mesure 5,4 mm.

Les couleurs sont vives et éclatantes, et le contraste et la plage dynamique sont excellents. Vous pouvez basculer entre les profils de couleurs vives ou normales dans les paramètres, modifier la température de couleur de l’écran selon vos besoins ou sélectionner parmi les préréglages par défaut, chauds ou froids. La lisibilité en extérieur n’était pas un problème. Vous pouvez modifier la résolution de l’écran de Haute (2 480 x 2 200) à Standard (1 860 x 1 650) ou Basse (1 240 x 1 100). Par défaut, le Mate Xs est élevé, mais la résolution intelligente réduit automatiquement cela pour économiser la batterie.

Lorsqu’il est ouvert, l’écran de 8 pouces du Mate Xs est proche d’un rapport d’aspect de 1: 1. Une fois plié fermé, l’écran principal est très proche d’un affichage 2: 1. La lunette arrière rabattue est d’environ 3: 2. Il s’agit plus d’un reste de la conception pliable que d’un écran fonctionnel, mais il est utilisé à bon escient lors de la prise de selfies (plus à ce sujet dans la section appareil photo).

Le protecteur d’écran préinstallé a différentes découpes le long des bords de l’écran, donc aucun capteur n’est masqué. Malheureusement, ceux-ci créent toutes sortes de rainures pour que la poussière s’accumule. L’écran P-OLED ne se sent pas très différent d’une couche de verre normale et il recueille la graisse des doigts tout aussi facilement.

Il y a une double couche de polyamide en sandwich sous le protecteur d’écran, puis le panneau d’affichage flexible P-OLED. En dessous, il y a une autre couche de polymère doux et une dernière couche barrière avant d’arriver à l’intérieur. Tout cela signifie beaucoup, beaucoup de plastique, alors ne vous attendez pas à une sorte de «verre» pliable spécial comme avec le Galaxy Z Flip. Je n’ai pas réussi à gratter l’écran du Mate Xs au cours de mes deux semaines avec, mais je ne dis pas que je n’y arriverai pas finalement.

C’est une bête typique de Huawei

Octa-core Kirin 990 5G CPU16-core Mali G76 GPU8GB RAM512GB storageNM SD slot pour carte SD

Tout ici est comme on peut s’y attendre sur un produit phare de Huawei moderne. Le Kirin 990 5G est le premier chipset de Huawei avec un modem 5G intégré. Malheureusement, je n’ai pas eu la possibilité de tester ses capacités 5G inférieures à 6 GHz, mais au moins, il est à l’épreuve du temps (sauf si vous avez besoin de mmWave).

Le combo CPU et GPU de la puce est plus que capable de suivre les jeux haute résolution. Malgré plusieurs heures d’Asphalt 9, je n’ai jamais vu autant de trame tomber. Le nouveau système de refroidissement Flying Fish Fin utilise du graphène flexible pour dissiper la chaleur. Je n’ai certainement pas remarqué de réchauffement ou d’étranglement excessif, même lors du chargement ou du jeu.

8 Go de RAM sont parfaitement suffisants pour conserver les applications en cache et les lancer rapidement. En plus de cela, vous avez le NPU de Huawei pour la compression des données, la traduction, la reconnaissance d’image en mode Master AI dans l’appareil photo, l’allocation des ressources et la suppression du bruit.

Spécifications du Huawei Mate Xs

Écran Huawei Mate XsDisplay FullView P-OLED de 8 pouces (lorsqu’il est ouvert), 8: 7.1, 2480 x 2200;

Écran avant de 6,6 pouces (lorsqu’il est fermé), 19,5: 9, 2480 x 1148;

Écran arrière 6,38 pouces (lorsqu’il est fermé), 25: 9, 2480 x 892SoCHiSilicon Kirin 990 5GGPU16-Core ARM Mali-G76RAM8GBStorage512GBCamerasLeica quad camera

Principal: 40MP f / 1.8, 27mm

Téléobjectif: 3x optique 8MP f / 2.4, 52 mm

Large: 16MP f / 2.2, 17 mm

Caméra de profondeur 3D ToF Batterie de 4 500 mAh (2 cellules de 2 250 mAh)

Charge filaire SuperCharge 65 W / 55 W Capteurs Capteur d’empreinte digitale latéral Réseau 5G NR: N38 / N41 (2515 ~ 2690 MHz) / N77 / N78 / N79 / N1 / N3 / N28 (TX: 703 – 733 MHz, RX: 758 – 788 MHz)

4G FDD LTE: bandes 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32

4G TDD LTE: bandes 34/38/39/40/41

3G WCDMA: bandes 1/2/4/5/6/8/19

GSM 2G: bandes 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) Logiciel EMUI 10 sur la version AOSP d’Android 10 Dimensions et poids 161,3 x 146,2 x 11 (ouvert)

161,3 x 78,5 x 11 (fermé)

300 grammes

Quelle est l’autonomie de la batterie du Mate Xs?

Batterie 4500mAh Charge rapide filaire 55 W

La durée de vie de la batterie était généralement très bonne. J’ai utilisé le Mate Xs en mode ouvert plus souvent que fermé et j’ai obtenu de manière fiable entre cinq et six heures de temps d’écran sur les cellules jumelles de 2250 mAh. Évidemment, la durée de vie exacte de la batterie d’un pliable dépendra de la façon dont vous l’utiliserez dans quelle orientation. Vous devrez également prendre en compte des éléments normaux comme la luminosité de votre écran, si vous utilisez la luminosité adaptative, la fréquence à laquelle vous utilisez l’appareil photo, si vous activez l’affichage permanent, si vous utilisez le mode sombre, si vous ” re plus sur cellulaire ou WiFi, et ainsi de suite.

Je suis généralement à 50% -75% de luminosité de l’écran, sur le WiFi grâce au verrouillage, en utilisant le mode sombre et en n’utilisant pas beaucoup l’appareil photo (encore une fois, car je ne peux pas sortir très souvent). J’ai partagé mes meilleurs et pires temps d’écran ci-dessous ainsi qu’un journal de la batterie des vitesses de charge rapides.

Naturellement, votre kilométrage peut varier et je m’attends à ce que le mien le soit aussi lorsque je reprendrai une vie normale. Je mettrai à jour cet avis sur le Huawei Mate Xs si je constate des changements importants lorsque cela se produit. Pour l’instant cependant, dans la situation bizarre dans laquelle nous nous trouvons actuellement, je suis impressionné par la batterie du Mate Xs.

Les tarifs de charge avec la brique fournie étaient exactement comme annoncé: une charge de 60% en 20 minutes, 85% en 30 minutes et une charge complète en seulement 50 minutes.

Les mêmes performances de la caméra

Principal: 40MP f / 1.8, 27mmTele: 3x optique 8MP f / 2.4, 52mmLarge: 16MP f / 2.2, 17mmToF Caméra de profondeur 3D

Tout comme les performances du processeur, la caméra Huawei Mate Xs est exactement ce que vous attendez d’un produit phare de Huawei. La combinaison d’objectifs standard, larges et téléobjectifs (identiques au Mate X) est excellente.

Le traitement d’image est à cheval sur le juste milieu d’un naturel intact et d’une amélioration traitée. J’ai toujours été d’accord avec la gestion des images de Huawei et j’aime les résultats ici. Si vous préférez le traitement d’image de Samsung ou de LG, vous ne l’aimerez peut-être pas autant.

L’objectif principal du Mate Xs a une ouverture légèrement plus étroite que le P30 Pro et le Mate 30 Pro, qui utilisent tous deux f / 1,6. Ce n’est pas un gros problème pour la prise de photos et les prises de vue en basse lumière sortent toujours bien. Sur un téléphone aussi cher, il est cependant difficile de justifier la décision. Le Mate Xs utilise le capteur RYYB 1 / 1,7 pouces de 40 MP de même taille, pixel par défaut à 10 MP par défaut.

L’application appareil photo a des bascules larges, 1x, 3x et 5x, mais effectue un zoom numérique jusqu’à 30x. La bascule 5x est hybride, utilisant l’objectif optique 3x et un petit zoom numérique. D’après mon expérience, les différences ne sont pas si visibles: vous verrez à peu près le même résultat en recadrant en prise de vue optique 3x comme vous le feriez avec le zoom hybride 5x.

L’ultra large est, comme toujours, mon objectif préféré pour photographier. Ce n’est pas aussi pratique au quotidien que le tireur principal, mais j’ai toujours aimé la photographie mobile super grand-angle. Il n’y a pas non plus de distorsion en barillet sur les bords, même sur des sujets proches, ce qui est génial.

La balance des blancs entre les trois objectifs est très cohérente et je ne me suis pas retrouvé à éviter tout objectif.

La balance des blancs entre les trois objectifs est très cohérente. Je ne me suis pas retrouvé à éviter un objectif comme je l’ai fait avec d’autres configurations multi-caméras dans le passé. Même le mode Super Macro, qui vous permet de vous rapprocher jusqu’à 1 pouce (ou 2,5 cm) de votre sujet, était bon.

Je vais vous laisser consulter la galerie d’images ci-dessous pour quelques exemples de photos avec des originaux en taille réelle disponibles ici.

L’un des résultats de la conception pliable de Huawei est que l’appareil photo principal est également l’appareil photo selfie. Appuyer sur le bouton selfie dans l’interface utilisateur de la caméra vous invite à fermer le téléphone et à le retourner. Vous verrez alors votre viseur sur le petit écran et passerez automatiquement en mode Portrait. Si vous n’aimez pas les effets de lissage de la peau apportés par le mode Portrait, revenez simplement au mode Appareil photo normal ou même à un autre objectif.

L’un des résultats de la conception pliable de Huawei est que l’appareil photo principal est également l’appareil photo selfie.

L’écran «arrière» normalement inutilisé devient également un deuxième écran lors de l’utilisation de la prise de vue miroir. Appuyez simplement sur l’icône en haut du viseur pour permettre à votre sujet de voir ce que vous voyez. C’est génial si vous avez un sujet difficile qui insiste pour tout contrôler sur votre cadrage.

Viseur en mode tablette Mode de prise de vue miroir



La galerie d’applications de Huawei est-elle bonne?

La Huawei App Gallery est très clairement encore à ses balbutiements. Il est impossible de contourner le fait que Huawei crée essentiellement sa propre boutique d’applications. Cela implique d’inciter les développeurs du monde entier à développer pour eux. Huawei a les ressources pour le faire, mais cela prendra du temps.

La galerie d’applications ajoute plus d’applications chaque jour, mais certaines dont vous avez besoin peuvent ne pas être encore là. D’autres peuvent tout simplement ne pas fonctionner car ils dépendent des services Google Play.

La galerie d’applications est encore relativement légère sur le terrain en ce qui concerne votre suite standard d’applications. Cependant, bon nombre d’entre eux peuvent être installés sans la galerie d’applications, soit directement à partir du site Web de l’entreprise, via des sites APK de confiance ou d’autres magasins d’applications. La galerie d’applications ajoute plus d’applications chaque jour, mais vous devrez peut-être effectuer une recherche pour trouver toutes les applications dont vous avez besoin.

J’ai obtenu Instagram, Twitter, WhatsApp, Slack, Facebook et plus sans aucun problème via le chargement latéral. TikTok a été préinstallé sur le Mate Xs et Telegram est déjà disponible dans la galerie d’applications. Je me suis connecté à mon Gmail via l’application de messagerie de Huawei sans problème et je viens de mettre un raccourci de navigateur vers YouTube sur mon écran d’accueil.

Malheureusement, certaines applications dont j’ai besoin pour travailler, comme Asana et Google Agenda, ne fonctionnent tout simplement pas sans les services Google Play. De même, bien que vous puissiez installer Google Maps et que cela fonctionne correctement, vous ne pouvez pas vous connecter à votre compte. Celui que j’ai vraiment manqué était Google Photos. Merci, guerre commerciale.

Si vous recherchez exactement les mêmes possibilités d’application que celles que vous avez sur votre téléphone actuel, le Mate Xs n’est pas pour vous, clairement, mais vous pouvez obtenir la plupart du chemin. Tout dépend de la façon dont vous êtes redevable à l’écosystème de Google et de votre volonté d’adopter des alternatives.

Malgré les limitations de l’application, l’expérience EMUI 10 sur le Mate Xs est vraiment bonne. L’expérience sur écran partagé est excellente, avec une application flottante supplémentaire possible pour un total de trois applications à l’écran à la fois. Les applications côte à côte sont pratiques, et pouvoir tirer rapidement une calculatrice ou quelque chose sans perturber votre flux est agréable. Il existe également de belles mises en page et animations en mode tablette, soit en ajoutant plus de contenu à l’écran, soit en effectuant une transition agréable entre les mises en page.

Le rapport qualité prix

Après tout cela, est-ce que je pense qu’un téléphone pliable à 2 499 € en vaut la peine? Pas du tout, mais c’est juste moi. Je ne pense pas non plus que la plupart des téléphones à 1 000 $ valent leur prix. Avec des appareils à cette extrémité de la fourchette de prix, ce n’est pas une question de composants et de capacités. C’est une question de prestige et d’avoir le plus cher, que ce soit pratique et durable ou non.

Le Mate Xs est un produit de luxe, pas un produit de consommation ordinaire. C’est pour ceux qui peuvent se le permettre et ceux qui peuvent facilement se permettre de remplacer l’écran si nécessaire. Les définitions traditionnelles de la valeur sont largement hors de propos ici (personne ne se plaint que les pièces Ferrari sont chères après tout). Huawei a déjà une certaine expérience du succès des appareils hors de prix via le partenariat Porsche Design. Huawei sait donc qu’il existe un marché pour ce genre de chose, même si ce n’est pas votre lecteur moyen d’Android Authority.

Le Mate Xs est un produit de luxe – pas un produit de consommation ordinaire – et son prix est en conséquence.

Les alternatives pliables comprennent le Galaxy Fold à 1 980 $, le Galaxy Z Flip à partir de 1 380 $ et le Moto Razr au prix de 1 499 $. Bien que ceux-ci soient tous moins chers que les Mate X, aucun d’entre eux ne prend en charge la 5G non plus. Il y a un Razr compatible 5G en préparation pour la Chine et un Galaxy Fold 5G en Corée du Sud, mais pour autant que je sache, il n’y a pas de mot sur un 5G Z Flip. Le Mate Xs n’est pas vendu aux États-Unis et ne prend pas en charge le Google Play Store, il y a donc aussi cela. Les Mate Xs seront disponibles sur certains marchés européens fin mars / début avril, selon les régions.

Huawei Mate Xs Review: Le verdict

Ignorant la question des prix pendant un moment, les Mate Xs sont-ils vraiment bons? Absolument. L’expérience logicielle est très soignée pour le facteur de forme pliable. Le matériel est généralement impeccable. Et tout, de l’appareil photo à la batterie en passant par les performances, est toujours de premier ordre. Même mes premières réticences à propos de la durabilité ont été annulées dans une certaine mesure au cours des presque quinze jours que je l’ai utilisé – et abandonné -.

Dois-je pense que vous devriez l’acheter ou tout autre pliable d’ailleurs? Seulement si le prix ne vous rebute généralement pas. Et pour les Mate X en particulier, uniquement si vous pouvez vivre sans accéder à la plupart des applications et services Google.

Dois-je pense que vous devriez acheter le Mate Xs? Seulement si le prix ne vous rebute pas et si vous pouvez vivre sans certaines applications Google.

Quand j’ai mis la main sur le Mate X pour la première fois, j’ai dit que je n’étais pas encore convaincu par l’idée, mais j’ai aimé le produit. Maintenant, j’ai passé plus de temps avec un, je suis de plus en plus convaincu par l’idée et j’aime vraiment le produit. Est-ce pour la plupart des gens? Non. Mais pour ceux à qui il est destiné, ils sont prêts à se régaler.

Comme pour la plupart des «folies» phares, je m’attends pleinement à ce que les prix des pliables chers que nous voyons actuellement baisser. De telles innovations stimulent en fin de compte la concurrence à l’extrémité la plus abordable du spectre. C’est pourquoi je suis heureux qu’ils soient là pour rester et que nous proposons une variété de formats différents. Ce n’est peut-être pas le moment pour la plupart d’entre nous d’investir dans un pliable, mais ce moment arrive.

Vos questions ont répondu:

Sur les réseaux sociaux, j’ai demandé toutes les questions auxquelles vous vouliez répondre. En voici une sélection:

Le Mate Xs se raye-t-il facilement? Pas d’après mon expérience. Je l’ai traité avec beaucoup de précaution pour commencer, mais je me suis vite rendu compte qu’il était plus durable que prévu. Une fois que j’étais sûr qu’il ne se casserait pas, je l’ai utilisé comme n’importe quel autre téléphone et il ne s’est toujours pas rayé.Pouvez-vous charger latéralement le Google Play Store? Je n’y suis pas parvenu. Si vous avez besoin des services Google Play, vous feriez mieux de regarder le Galaxy Fold ou le Moto Razr.Les téléphones pliables dureront-ils? En termes de technologie, absolument. En termes de durabilité sur deux à trois ans de possession? Cela dépend de votre prudence ou de votre maladresse.Quelle est l’autonomie de la batterie du Mate Xs? D’après mon expérience, comparable à un téléphone phare similaire. Cela dit, je suis en verrouillage, donc mon utilisation n’est pas tout à fait typique.À quoi ressemble la convivialité au quotidien? Très bien, si cela vous convient, dépliez-le. Sinon, c’est exactement la même chose que d’utiliser un téléphone normal. Vous ne manquez aucune fonctionnalité dans les deux modes.Le Mate Xs en vaut-il le prix? Si vous devez demander, alors non.Prend-il en charge l’extension de la carte SD? Seulement avec une carte SD NM, pas avec des cartes microSD traditionnelles.Peut-il survivre à une goutte? Eh bien, je l’ai laissé tomber et il ne s’est rien passé. Il était déjà dans le boîtier de pare-chocs, dans lequel je vous recommande fortement d’investir. Je ne peux pas encore parler de sa durabilité à long terme, mais je n’ai pas vu de rayures ou de dommages jusqu’à présent.