Termes de photographie: ISO, ouverture, vitesse d’obturation, plus

La photographie, c’est bien plus que pointer un appareil photo et appuyer sur un bouton. C’est quelque chose que vous réalisez très peu de temps après avoir mis la main sur un tireur sérieux. Vous êtes peut-être tombé sur le mode manuel de votre smartphone et vous êtes demandé quels sont tous ces paramètres. Il y a beaucoup à apprendre dans ce gouffre sans fin de termes, de paramètres, de compétences et de techniques photographiques.

Pour devenir compétent en photographie, il faudra plus que lire ce post, mais vous pouvez l’utiliser comme un guide général pour vous aider à démarrer. Vous trouverez ici les termes et concepts les plus importants liés à l’art de la photographie. Vous pouvez également mettre cette page en signet et y revenir pour rafraîchir vos connaissances.

Edgar Cervantes

Le triangle d’exposition en photographie

C’est la première chose que vous devez apprendre si vous voulez vous plonger dans le monde de la photographie sérieuse. Le triangle d’exposition se compose de trois paramètres que vous devez contrôler afin d’exposer correctement une image. Ce sont l’ouverture, la vitesse d’obturation et l’ISO. Voyons un peu chacun d’entre eux.

Edgar Cervantes

Ouverture

C’est un terme de photographie que vous avez probablement souvent entendu. L’ouverture est définie par la taille de l’ouverture avec laquelle la lumière peut pénétrer dans l’appareil photo. Il est mesuré en f-stops, qui est un rapport de la distance focale divisé par la taille d’ouverture. Plus le f-stop est petit, plus l’ouverture est large. Une ouverture f / 1,8 est plus large que f / 2,8, par exemple.

L’ouverture a un effet principal sur les photographies, qui est la profondeur de champ. L’utilisation d’une ouverture plus large, comme f / 1,8, créera une profondeur de champ plus petite. Cela améliorera le bokeh, qui est l’effet d’arrière-plan flou populaire sur les photos. Le resserrement de l’ouverture gardera davantage la mise au point.

Vitesse d’obturation

Pour prendre une photo, un appareil photo doit laisser entrer la lumière dans le capteur. L’appareil photo possède un obturateur qui empêche la lumière d’atteindre le capteur jusqu’à son activation. Lorsqu’une prise de vue est déclenchée, l’obturateur s’ouvre et expose le capteur à la lumière entrante. La durée pendant laquelle l’obturateur reste ouvert est appelée vitesse d’obturation.

Le flou de mouvement n’est pas toujours une mauvaise chose!

Edgar Cervantes

La vitesse d’obturation est généralement mesurée en secondes et en fractions de seconde. Une vitesse d’obturation de 1/100 exposera le capteur pendant un centième de seconde. De même, une vitesse d’obturation 1/2 durera une demi-seconde. Vous pouvez également laisser l’obturateur ouvert pendant plusieurs secondes, ce qui est communément appelé une photo à exposition longue.

Une vitesse d’obturation plus rapide gèle mieux la scène. L’allongement de la vitesse d’obturation éclairera une image, mais elle peut également créer un flou de mouvement (ce qui n’est pas toujours mauvais).

ISO

Le prochain terme de photographie sur notre liste est ISO, qui concerne la sensibilité du capteur (ou du film) à la lumière. Une sensibilité ISO inférieure rend le capteur moins sensible à la lumière, ce qui signifie qu’il a besoin de plus d’éclairage ou d’une vitesse d’obturation plus longue pour exposer correctement une image. L’augmentation de l’ISO rend votre capteur plus sensible à la lumière, vous permettant de prendre des photos dans des environnements plus sombres, avec des ouvertures plus serrées et / ou en utilisant des vitesses d’obturation plus rapides.

L’augmentation de l’ISO crée plus de grain ou de bruit.

Edgar Cervantes

L’ISO est mesurée en nombre. Alors que les fabricants s’en tenaient à ISO 100, 200, 400, 800, 1600, etc. (doublant de valeur), les choses ont changé avec les appareils photo plus récents. Des incréments plus petits ont été introduits pour un meilleur raffinement, mais le concept est le même. ISO 100 est moitié moins sensible que ISO 200, qui est également moitié moins sensible que ISO 400.

Les effets de l’ISO sont simples à comprendre. Un ISO plus élevé rendra un capteur plus sensible et, par conséquent, rendra une image plus lumineuse. Dans le même temps, l’augmentation de l’ISO crée plus de grain ou de bruit.

Priorité d’ouverture

La plupart des appareils photo dotés de ce mode de prise de vue le qualifient de «A», et on le trouve généralement dans des boîtiers plus avancés comme les reflex numériques, les appareils photo sans miroir et les appareils photo point-and-shoot milieu de gamme et haut de gamme.

Le nom du mode explique exactement ce que fait la priorité d’ouverture: il donne la priorité à l’ouverture comme seul paramètre dont vous devez vous soucier. La priorité d’ouverture ressemble beaucoup au mode automatique, mais accorde un contrôle sur l’ouverture et automatise uniquement la vitesse d’obturation. Une fois votre ISO défini, l’appareil photo vous permettra d’ouvrir ou de fermer l’ouverture à l’aide d’un cadran. La vitesse d’obturation appropriée sera déterminée par le posemètre de l’appareil photo et réglée automatiquement pour vous.

La compensation d’exposition

Si vous avez déjà vu un bouton d’appareil photo avec des signes «+» et «-», ce serait le contrôle de compensation d’exposition, autrement connu sous le nom de valeur d’exposition (EV). Cela vous aidera lors de la prise de vue dans l’un des modes automatique ou semi-automatique (priorité à l’ouverture, priorité à l’obturateur, etc.).

Les caméras essaient d’obtenir la bonne exposition en mesurant la lumière, mais elles n’obtiennent pas toujours ce que vous vouliez capturer. Vous ne voudrez peut-être même pas une image bien exposée. Parfois, vous voulez que les choses paraissent un peu plus sombres pour ajouter de l’humeur, par exemple. Avec la compensation d’exposition, vous pouvez dire à l’appareil photo qu’il ne capture pas correctement l’exposition, et il compensera en ajustant d’autres paramètres (généralement ISO).

La compensation d’exposition est généralement mesurée par des arrêts f comme suit: –1,0, –0,7, –0,3, 0,0, +0,3, +0,7, +1,0. Dans ce cas, -1,0 serait un arrêt de moins, tandis que +1,0 est un arrêt plus élevé.

Gamme dynamique en photographie

Le Oxford Dictionary définit le terme de photographie appelé plage dynamique comme «le rapport de la plus grande à la plus petite intensité de son qui peut être transmis ou reproduit de manière fiable par un système de son particulier». Cette définition se réfère en fait à l’audio, mais l’idée est similaire en photographie. Ce terme se rapporte à la quantité de données qu’un appareil photo peut capturer aux extrêmes d’exposition dans une scène, des parties les plus sombres aux plus claires d’une scène.

La plage dynamique est mesurée en arrêts, chaque arrêt étant égal au double ou à la moitié de la quantité de lumière. Augmenter l’exposition d’un arrêt signifie doubler la lumière. Si vous photographiez à une vitesse d’obturation de 1/100, un arrêt plus lumineux serait 1/50, tandis qu’un arrêt plus sombre serait 1/200.

Distance focale

En termes simples, la distance focale est la distance entre un capteur (ou un film) d’appareil photo et le point de convergence d’un objectif.

La partie la plus difficile est de comprendre quel est le point de convergence (également connu sous le nom de centre optique). Lorsque les rayons lumineux pénètrent dans une lentille, ils voyagent à travers le verre et se plient pour converger en un seul point. Ce point est l’endroit où les données lumineuses sont collectées pour former une image nette pour le capteur à enregistrer. Les fabricants mesurent la distance focale focalisée à l’infini pour garder une norme.

La distance focale est mesurée en millimètres. Un objectif de 50 mm aura un point de convergence situé à 50 mm (ou 5 cm) du capteur. La longueur focale détermine également à quel point vous «zoomez», change la perspective et affecte la profondeur de champ.

Types de zoom de photographie: optique, numérique et hybride

En photographie, le zoom de l’appareil photo fait référence à un sujet qui apparaît plus près ou plus loin dans une image. Le zoom avant vous permet de voir de plus près les objets, tandis que le zoom arrière vous permet de capturer un espace plus large. Les appareils photo utilisent trois types de technologie de zoom: optique, numérique et hybride.

Le zoom optique est obtenu en utilisant une série d’éléments d’objectif. Le verre peut se déplacer à travers l’objectif pour effectuer un zoom avant ou arrière. Le zoom numérique permet d’obtenir un effet similaire sans travail mécanique ni éléments en verre. Il coupera essentiellement les zones autour de votre scène pour donner l’impression que vous êtes plus proche du sujet. Le zoom numérique est techniquement rogné. Le zoom hybride est un tout nouveau terme / concept de photographie. Il tire parti du zoom optique, du zoom numérique et des logiciels pour obtenir de meilleurs résultats lors d’un zoom avant supérieur aux capacités physiques de l’objectif.

balance des blancs

Le prochain terme de photographie dont nous parlerons est la balance des blancs, qui fait référence aux effets de la température et de la teinte des couleurs sur les photographies. Différentes sources de lumière émettent des températures de couleur variables, variant dans un spectre entre l’orange et le bleu. De même, la lumière est livrée avec une teinte qui varie entre le vert et le magenta. La modification des paramètres de balance des blancs vous aidera à trouver un équilibre entre ces couleurs et à obtenir un effet plus naturel.

La température de couleur est mesurée en kelvins (K). En photographie, nous avons certaines options de balance des blancs pour aider à déterminer les niveaux de kelvin corrects à utiliser dans différentes circonstances.

Aux chandelles: 1,000-2,000KAmpoule au tungstène: 2,500-3,500KLever du soleil: 3 000-4 000 KLumière fluorescente: 4 000-5 000 KFlash / lumière directe du soleil: 5,000-6,500KCiel nuageux: 6 500 à 8 000 KNuages ​​lourds: 9,000-10,000K

Mégapixels (MP)

Un mégapixel signifie simplement un million de pixels. Ce terme de photographie sert de méthode de mesure de la définition dans n’importe quel capteur d’image. Si un appareil photo devait avoir un capteur 12MP, cela signifie que les images qu’il prend sont formées de douze millions de pixels. Ce serait égal à une résolution de 4000 × 3000.

RAW vs JPEG

Une image RAW est connue comme un fichier image non compressé et non édité. Il conserve toutes les données capturées par le capteur, ce qui en fait un fichier beaucoup plus volumineux, mais sans perte de qualité et plus de puissance d’édition. C’est pourquoi les données RAW en elles-mêmes ne sont pas beaucoup à regarder.

RAW ne doit être utilisé que si vous prévoyez de revenir pour modifier vos photos.

Edgar Cervantes

RAW ne doit être utilisé que si vous prévoyez de revenir pour modifier vos photos. Les tailles de fichier sont beaucoup plus grandes, mais cela vous permet de modifier l’exposition complète et les paramètres de couleur de vos photos, en contournant le traitement d’image par défaut de l’appareil photo.

Tout en enregistrant une image au format JPEG retire les données de l’image et la comprime, cela convient parfaitement si vous prévoyez de télécharger une photo sur Facebook ou de prendre un instantané pour votre galerie.

Stabilisation d’image

OIS

OIS compense les petits mouvements de l’appareil photo pendant l’exposition. D’une manière générale, il utilise une lentille flottante, des gyroscopes et de petits moteurs. Les éléments sont contrôlés par un microcontrôleur qui déplace très légèrement l’objectif pour contrer le tremblement de l’appareil photo – si l’appareil photo se déplace vers la droite, l’objectif se déplace vers la gauche.

Il s’agit de la meilleure option car la stabilisation se fait mécaniquement et non via un logiciel, ce qui signifie qu’aucune qualité n’est perdue dans le processus.

EIS

La stabilisation d’image électronique fonctionne grâce à un logiciel. Essentiellement, EIS décompose la vidéo en morceaux et la compare aux images précédentes. Il détermine ensuite si le mouvement dans le cadre était un tremblement naturel ou indésirable et le corrige.

EIS dégrade généralement la qualité, car il a besoin d’espace sur les bords du contenu pour appliquer les corrections. Cependant, il s’est amélioré au cours des dernières années. Le smartphone EIS profite généralement du gyroscope et de l’accéléromètre, ce qui le rend plus précis et réduit la perte de qualité.

Termes de photographie autofocus

Les caméras de smartphone utilisent généralement trois types de systèmes de mise au point automatique: double pixel, détection de phase et détection de contraste. Nous vous en parlerons dans l’ordre, du pire au meilleur.

Autofocus à détection de contraste

C’est le plus ancien des trois et fonctionne en mesurant le contraste entre les zones. L’idée est qu’une zone focalisée aura un contraste plus élevé, car les bords seront plus nets. Lorsqu’une zone atteint un certain contraste, l’appareil photo la considère nette.

Autofocus à détection de phase

«Phase» signifie que les rayons lumineux provenant d’un point spécifique frappent les côtés opposés d’une lentille avec une intensité égale. En d’autres termes, ils sont «en phase». L’autofocus à détection de phase utilise des photodiodes à travers le capteur pour mesurer les différences de phase. Il déplace ensuite l’élément de mise au point dans l’objectif pour mettre l’image au point.

Autofocus à deux pixels

C’est facilement l’une des meilleures technologies de mise au point automatique disponibles. La mise au point automatique à deux pixels est similaire à la détection de phase, mais elle utilise un plus grand nombre de points de mise au point à travers le capteur. Au lieu de se concentrer sur des pixels dédiés, chaque pixel est composé de deux photodiodes qui peuvent comparer des différences de phase subtiles afin de calculer où déplacer l’objectif.

Autofocus à quatre pixels

Une configuration Quad Pixel divise un pixel en quatre. Chaque pixel d’un système Quad Pixel PDAF est capable d’analyser à gauche / à droite ainsi qu’en haut / en bas. Cela atténue le problème de la mise au point automatique horizontale et est encore plus fiable et précis que le Dual Pixel PDAF.

Autofocus tout pixel

Tous les PDAF Pixel Omni-Directional sont la nomenclature d’Oppo pour la mise au point automatique offerte par le capteur OCL 2 × 2 de Sony. 2 × 2 OCL est essentiellement une configuration Quad Pixel Quad Bayer avec une lentille condensatrice par pixel, couvrant les quatre photodiodes. 100% des pixels d’un capteur d’image sont utilisés pour la mise au point et l’imagerie.

Photographie HDR

Prise de vue standard HDR manuelle

Le HDR réalise une exposition équilibrée sur tout le cadre. Cela se fait en prenant plusieurs images à différentes vitesses d’obturation. L’idée est que chaque photo s’expose à différents niveaux d’éclairage. Le conglomérat d’image est ensuite fusionné, devenant une seule photo avec beaucoup plus d’informations dans les sections lumineuses et sombres.

Regroupement de pixels

Pixel-binning est un processus qui voit les données de quatre pixels combinés en un seul. Ainsi, un capteur d’appareil photo avec de minuscules pixels de 0,9 micron produira des résultats équivalents à 1,8 pixel de pixels lors d’une prise de vue en pixels. Cette technique est principalement utilisée dans les smartphones, qui sont obligés d’utiliser des capteurs plus petits en raison de restrictions de taille.

Le plus gros inconvénient de cette technique est que votre résolution est effectivement divisée par quatre lorsque vous prenez une photo en pixels. Cela signifie donc qu’un tir groupé sur un appareil photo 48MP est en fait 12MP, tandis qu’un tir groupé sur un appareil photo 16MP n’est que de quatre mégapixels.

Mode portrait dans la photographie sur smartphone

Le mode portrait est un terme utilisé pour décrire l’effet de bokeh artificiel (BOH-kay) produit par les smartphones. Le bokeh est un effet de photographie où le sujet d’une image est mis au point tandis que l’arrière-plan n’est pas net. En utilisant le mode portrait pour créer un effet bokeh, vous pouvez prendre des photos dynamiques plus professionnelles.

Mode nuit dans la photographie sur smartphone

Le mode nuit (nuit noire, paysage nocturne ou tout autre nom de votre fabricant) utilise l’intelligence artificielle pour analyser la scène que vous essayez de photographier. Votre téléphone prendra en compte plusieurs facteurs, tels que la lumière, le mouvement du téléphone et le mouvement des objets capturés. L’appareil prend ensuite une série d’images à différents niveaux d’exposition, utilise le bracketing pour les assembler et fait ressortir autant de détails que possible dans une seule image.

Bien sûr, il se passe beaucoup plus de choses dans les coulisses. Le téléphone doit également mesurer la balance des blancs, les couleurs et d’autres éléments, ce qui est généralement fait avec des algorithmes sophistiqués que la plupart d’entre nous ne comprennent pas complètement.

Super résolution

La super résolution est la pratique consistant à générer une image de résolution supérieure en prenant et en traitant plusieurs prises de vue de résolution inférieure. En prenant plusieurs photos à faible résolution et en comparant ces points dans chaque image, vous avez les bases d’une image solide et de résolution supérieure. Ce qui se passe essentiellement, c’est qu’il y a des différences mineures entre ces points, et les algorithmes ou les techniques d’apprentissage automatique peuvent utiliser ces différences pour combler les lacunes et créer des détails supplémentaires.

Photographie informatique

La taille est importante en photographie. Parce que les capteurs et les objectifs des smartphones ne deviennent pas beaucoup plus gros, les fabricants de smartphones doivent trouver des moyens de tirer le meilleur parti de moins. Entrez dans l’ère de la photographie informatique.

En termes simples, cela fait référence aux améliorations de l’image à l’aide de logiciels et d’algorithmes complexes. Quelques exemples de photographie informatique sont les améliorations de l’IA, le mode nuit, le regroupement de pixels, le mode portrait, le HDR et autres.

Photographie et vidéo Deepfake

Le dernier terme de photographie dont nous parlerons dans cet article est Deepfake, qui est une technique d’intelligence artificielle (IA) qui utilise l’apprentissage automatique pour créer ou manipuler du contenu. Il est souvent utilisé pour créer des montages ou superposer le visage d’une personne au-dessus d’un autre, mais ses capacités s’étendent bien au-delà. Cette technologie a de nombreuses autres applications. Il s’agit notamment de manipuler ou de créer du son, du mouvement, des paysages, des animaux, etc.

