Terminez votre année en beauté, grâce à des offres incroyables lors de la Red Tag Sale de HP – .

Alors que nous comptons jusqu'à la fin de 2019, il est temps de revenir sur la grande année qui a été et de jeter un coup d'œil vers l'avenir. Nous espérons que vous avez eu une bonne saison de magasinage, en saisissant toutes les offres que vous pourriez trouver pour les vacances. Mais vous ne devriez jamais perdre de vue les ventes car il y a beaucoup d'autres offres à découvrir. Une façon parfaite de regarder vers l'avenir est de vous imaginer avec de nouvelles technologies fantastiques et HP vous donne cette opportunité avant que le ballon ne tombe pour 2020.

Lors de leur Red Tag Sale, HP sort certains de ses appareils les plus vendus à des prix étonnamment bas. Existe-t-il une meilleure façon de se dire «bonne année!»? Cette vente comprend des ordinateurs portables, des PC, des imprimantes, des moniteurs, des machines tout-en-un et plus encore, vous offrant des options pour démarrer l'année prochaine de la meilleure façon possible. Vous pourrez économiser jusqu'à 62% sur certains produits, ce que tout le monde adorera, que vous vous offriez ou que vous oubliez de donner à quelqu'un un cadeau des Fêtes et que vous tentiez de le rattraper.

Étonnamment, HP propose l'ordinateur portable HP – 15t pour seulement 479,99 $! Avec ses 8 Go de mémoire et son processeur Intel® Core ™ i7 de 10e génération, cette machine phénoménale peut vous appartenir pour une fraction de son prix habituel. Si le jeu est votre point fort, alors le portable Omen – 15t pourrait être ce que vous cherchiez. Il a des graphismes de classe bureau et des performances exceptionnelles dans une machine portable et légère tout en bénéficiant de graphiques NVIDIA® GeForce® GTX 1660Ti (6 Go). Pendant cet événement d'épargne, vous économiserez 300 $ sur cet ordinateur portable!

Si c'est un ordinateur de bureau que vous cherchez à installer dans votre bureau à domicile, HP fait également des économies. Le bureau HP Envy – TE01 – 0150XT regorge de performances et peut être le vôtre pour seulement 549,99 $! Il fonctionne sur Windows 10 Home 64 et possède des graphiques intégrés. Vous apprécierez le stockage de disque dur de 1 To et le son surround 5.1 intégré. Pour ceux qui n’ont pas trop d’espace sur le bureau, saisir le bureau HP Slimline – 290-a0035z est certainement une décision supérieure. Avec un processeur AMD Dual-Core A-Series et une carte graphique AMD Radeon ™ R4, cette machine a beaucoup de punch dans sa conception élancée de 3,74 "x 11,64" x 10,63 ". Il peut être à vous pour seulement 299,99 $ lors de cet événement!

Un tout-en-un phénoménal, le tout-en-un HP Pavilion – 27-xa0125qe peut être le vôtre pour seulement 799,99 $! Cet écran tactile Full HD de 27 pouces de diagonale est doté de la carte graphique Intel® UHD 630 et de 8 Go de mémoire. Il dispose d'un son cinématographique et d'une image parfaite pour une utilisation facile et une expérience agréable. Besoin d'un moniteur? Économisez des économies en achetant le moniteur HP 32s pour seulement 189,99 $! Il est antireflet, antistatique et a une résolution native de 1920 x 1080 à 60 Hz.

Avant la fin de l'année, assurez-vous de vérifier cette vente, afin de pouvoir profiter des meilleures offres de la saison des fêtes. Pour les imprimantes comme la HP LaserJet Pro M404n ou les accessoires comme la souris sans fil HP 200, il n'y a aucune raison de ne pas vérifier cette vente avant la fin de l'année. Cette vente se déroule dans quelques jours, tout comme 2019, alors commencez votre année comme il faut en anticipant l'arrivée de vos nouveaux appareils par la poste.

