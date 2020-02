Test de la caméra Motorola RAZR: n’achetez pas ce téléphone pour ses photos

Source: Daniel Bader / Android Central

Trois caméras. Quatre caméras. Cinq caméras. La plupart des téléphones ont tendance à avoir plus de capteurs de caméra, c’est mieux, mais il y a quelques appareils qui visent à prouver que le logiciel est tout aussi important que d’avoir plus de caméras que jamais auparavant. Google a tristement prouvé qu’une seule caméra associée à un logiciel intelligent peut prendre de magnifiques photos, et Motorola a rejoint ce club avec le Motorola RAZR.

Le RAZR est livré avec une caméra principale solitaire de 12 MP, que vous utilisez également pour les selfies lorsque le téléphone est fermé. Lorsqu’il est déplié, il y a un 5MP complètement banal au sommet de l’écran (pour les appels vidéo), et c’est tout. Il n’y a pas de deuxième, troisième ou quatrième capteur pour la prise de vue ultra-large ou au téléobjectif, et sur le papier au moins, l’appareil photo RAZR ne semble pas être quelque chose que vous écrivez à la maison.

Cependant, comme nous l’avons vu dans le passé, l’apparence peut être trompeuse, donc la caméra Motorola RAZR est-elle vraiment bonne? Avez-vous également besoin d’un téléphone avec un appareil photo décent dans votre autre poche, ou le RAZR peut-il capturer tous les précieux souvenirs que vous créez? Nous avons eu le RAZR pendant 48 heures, et à côté de nos premières impressions, voici nos premières réflexions sur la caméra.

La caméra RAZR repose principalement sur le logiciel et le HDR, pas sur le matériel

Source: Daniel Bader / Android Central

Avant le Google Pixel 3, l’idée qu’un capteur unique de 12 mégapixels pouvait utiliser un logiciel pour produire des photos aussi bonnes que des téléphones avec deux ou trois appareils photo était risible. Pourtant, Google nous a tous prouvé le contraire et a montré que les logiciels peuvent faire des merveilles. Malheureusement, Motorola ne fait plus partie de Google, mais cela ne veut pas dire que l’entreprise n’a pas repris les habitudes de son parent précédent.

La dépendance de Motorola à l’égard des logiciels est particulièrement visible dans le post-traitement immédiatement après avoir pris une image. La première image émise par le téléphone est soufflée, délavée et vraiment médiocre. Donnez-lui quelques secondes, cependant, et après traitement, les images sont infiniment meilleures. Le post-traitement applique le HDR à la plupart des photos (sur 60 clichés pris aujourd’hui, 52 avaient le HDR), corrige la balance des blancs et ajuste les couleurs afin que l’image réelle soit utilisable, en particulier pour le partage sur les réseaux sociaux.

Bien sûr, chaque téléphone effectue un post-traitement sur les images pour obtenir quelque chose de l’autre côté qui soit agréable à l’œil. Mais les deux choses les plus notables ici sont le temps nécessaire au traitement de cette image et à quel point l’image de départ est médiocre avant le traitement.

Voici le post-traitement en action:

Voici le post-traitement sur la caméra #MotorolaRAZR en action. Avant de traiter l’image n’est pas génial mais une fois traitée, ce qui prend quelques secondes, @MotorolaUS a fait un travail assez décent sur la caméra. Images à venir bientôt! pic.twitter.com/grDuZfKPiZ

– Nirave 尼拉夫 (@nirave) 3 février 2020

Motorola a déclaré qu’une mise à niveau était prévue lorsque le RAZR serait en vente dans les magasins, nous allons donc garder notre jugement complet jusqu’à ce que nous ayons passé plus de deux jours à filmer, mais voici quelques photos prises plus tôt dans un cadre lumineux et ensoleillé Nouveau York!

Bien que les images soient définitivement passables, elles ne sont pas à la hauteur des images que nous verrions sur des appareils phares comme le Galaxy Note 10 ou l’iPhone 11 Pro, ou même le Pixel 3a, qui coûte moins d’un tiers du Motorola RAZR .

La faible lumière reste la kryptonite de Motorola

Source: Nirave Gondhia / Android Central Nous avons pris cette image deux fois, les deux fois c’était exactement la même – floue et inutile.

À quand remonte la dernière fois que vous avez pris une belle photo avec un téléphone Motorola? Pour moi, cela fait longtemps, bien que certains des téléphones récents tels que le Moto One Action soient définitivement prometteurs. Malheureusement, la caméra RAZR en basse lumière me laisse à désirer, et pas dans le bon sens.

Nous ne prévoyons pas de jeter un coup d’œil aux images pour l’instant, mais les quelques choses qui sont devenues apparentes au cours du week-end sont que le RAZR a un problème de mise au point en basse lumière – il faut beaucoup trop de temps pour prendre une image. Et la qualité qui en résulte laisse beaucoup à désirer. Rien de tout cela n’est particulièrement surprenant si vous avez vu des échantillons de photos de la gamme de grands téléphones de 200 à 300 $ de Motorola, mais il est malheureux de voir cette qualité reportée sur le RAZR à cinq fois le prix.

Compte tenu de la propension de Motorola à favoriser les améliorations par le biais de logiciels, la société peut espérer optimiser le logiciel pour améliorer considérablement les photos en basse lumière. En l’état, la caméra est presque inutile la nuit – mais comme nous l’avons mentionné, une mise à jour est prévue pour le 6 février mai améliorer cette situation.

C’est une expérience aléatoire

Source: Daniel Bader / Android Central

L’une des agréables surprises a été d’utiliser l’écran avant pour prendre des photos avec le téléphone fermé. Les touches de volume permettent de prendre facilement une photo pendant que vous maintenez le facteur de forme compact qui n’est pas délicat comme peuvent le faire de nombreux téléphones modernes. Et l’écran agit comme le viseur parfait, bien qu’il soit un peu petit.

Les images elles-mêmes dépendent beaucoup de la situation. Dans un excellent éclairage, il est facile de prendre une photo rapide et l’appareil photo se concentre très rapidement avec des images qui se passent plutôt bien. La plupart des photos que j’ai prises avec le téléphone fermé étaient nettes, mais il est très facile de prendre des photos qui ont fière allure sur le petit écran mais qui finissent par être légèrement floues.

Dans un mauvais éclairage, l’appareil photo a du mal à se concentrer et même avec le flash activé pour agir comme une lumière selfie, il est probable que l’image soit floue ou douce. Lorsque vous utilisez le même appareil photo qu’un appareil photo orienté vers l’arrière en basse lumière, les images sont un peu meilleures, mais toujours bien en deçà de la norme que nous attendons des smartphones.

L’une des pires parties de l’appareil photo est de prendre un selfie en basse lumière avec le téléphone ouvert; l’écran augmente jusqu’à la pleine luminosité, ce qui peut être vraiment aveuglant, la mise au point prend plus de 20 secondes, puis l’ensemble du processus de capture peut prendre près d’une minute. Cela rappelle les premiers téléphones Huawei qui utilisaient la luminosité de l’écran pour compenser les mauvaises performances en basse lumière, et comme c’était alors, c’est presque inutile.

Dans l’ensemble, la caméra Motorola RAZR semble être une expérience aléatoire, mais étant donné combien elle dépend du logiciel pour compenser le matériel de la caméra, il est possible que Motorola puisse améliorer la caméra grâce à une future mise à jour. Ou non, seul le temps nous le dira – vous ne pouvez pas faire grand-chose lorsque vous commencez avec un ensemble inférieur de composants matériels.

En attendant, restez à l’écoute pour une plongée beaucoup plus profonde dans la caméra – et le reste du RAZR – dans les prochains jours!

Motorola RAZR

Le redémarrage RAZR de Motorola n’est peut-être pas abordable, mais c’est sans aucun doute un téléphone pliable très excitant. Contrairement au Galaxy Fold de Samsung et au Mate X de Huawei, le Motorola RAZR est un appareil beaucoup plus compact et se replie en carré. Il offre également une expérience Android sans encombrement.

