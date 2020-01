Test de la coque robuste Nomad pour AirPods Pro: ce sont les petites choses qui font la différence

Source: iMore

Il y a des dizaines et des dizaines de boîtiers en polycarbonate à coque rigide pour AirPods Pro, et beaucoup d’entre eux ont un extérieur en cuir, alors quand Nomad m’a parlé du nouveau boîtier robuste pour AirPods Pro, ma première impression a été … “S’ok.” Cependant, une fois que j’ai examiné de plus près la conception de cet étui, j’ai été beaucoup plus intéressé par ce qu’il avait à offrir. En ce qui concerne les fonctionnalités, ce sont les petites choses qui font une grande différence et m’ont fait aimer cette coque.

Étui robuste Nomad pour AirPods Pro

Conclusion: Bien qu’il ait un look simple et minimaliste, cet étui robuste AirPods Pro a beaucoup de choses à faire.

Le bon

Tube de lumière spécial qui met en valeur le voyant d’état

Point faible pour exposer le bouton d’appairage

Doublure en microfibre

Trous pour dragonne ou dragonne

Protège avec style

Étui robuste Nomad pour AirPods Pro: les caractéristiques

L’étui robuste pour AirPods Pro est un étui rigide en polycarbonate et mesure environ un huitième de pouce d’épaisseur. Bien qu’il soit appelé «robuste», il ne ressemble pas à l’un de ces étuis épais et maladroits que vous ne pouvez pas mettre dans votre poche.

L’extérieur du boîtier est enveloppé de cuir Horween, qui se patinera avec le temps et donnera à votre boîtier un look unique. Il existe également un pare-chocs en caoutchouc qui recouvre une bande autour de l’ensemble du boîtier, ce qui ajoute une protection supplémentaire contre les chutes.

L’intérieur est doublé de microfibre. Vous ne pensez peut-être pas qu’une doublure est nécessaire pour quelque chose comme ça, car le boîtier AirPods Pro est déjà assez solide, mais c’est l’une de ces “petites choses” qui le distinguent. Je me sens juste bien quand tu le tiens.

Il y a un trou en bas pour que vous puissiez brancher votre câble USB-C pour charger les AirPods Pro, mais il est également suffisamment mince pour que vous puissiez facilement charger via une charge sans fil.

Il y a un point faible à l’arrière qui s’aligne avec le bouton d’appairage AirPods Pro, vous n’avez donc pas à retirer le boîtier AirPods Pro du boîtier pour réinitialiser le couplage.

Unique dans ce cas, Nomad a ajouté deux petits trous sur le côté afin que vous puissiez ajouter une lanière ou une dragonne (dont Nomad en fait un.

Il est disponible en noir et marron avec une bande noire (la bande de pare-chocs en caoutchouc).

De minuscules grandes idées

Étui robuste nomade pour AirPods Pro: ce que j’aime

Ce petit conduit de lumière est quelque chose de vraiment spécial. La plupart des fabricants de boîtiers ne font que percer un petit trou dans le boîtier où se trouve le voyant d’état LED, ce qui est … très bien. Mais ce que Nomad a fait, c’est ajouter un tout petit tuyau transparent qui aide à accentuer la lumière. C’est comme une toute petite balise. Ce n’est pas quelque chose que vous remarqueriez même si quelqu’un ne le montrait pas, mais la raison pour laquelle le tube de lumière est si génial se résume aux angles de vision. Quel que soit l’angle, la lumière brille de mille feux. Cela donne l’impression qu’il n’y a même pas de boîtier (au moins en termes de clarté du voyant d’état).

La plupart des gens ne vont même pas envisager d’avoir un endroit exposé pour le bouton d’appairage, mais dans mon travail, j’associe et réassocie régulièrement mes AirPod avec une variété d’appareils différents non Apple. Le fait que Nomad ait même considéré cela comme une fonctionnalité est énorme pour moi. De la façon dont il est conçu, vous ne pouvez même pas dire qu’il y a quelque chose de différent, mais lorsque vous appuyez sur l’endroit où vous souhaitez coupler votre AirPods Pro, il y a juste un joli petit point faible, qui vous permet de l’appuyer, à travers le boîtier. C’est comme par magie!

Je ne suis pas sûr d’utiliser les points de la longe, mais j’aime bien qu’ils soient là. Si je tombe sur un adorable petit charme, je pourrais le faire pendre de mon AirPods Pro, montrant mon style. Si je craignais de perdre mes AirPods Pro, un bracelet me garderait connecté.

Étui robuste nomade pour AirPods Pro: ce que je n’aime pas

Je n’ai jamais été fan d’un boîtier en deux parties. C’est une chose personnelle. Je n’aime pas que je puisse perdre le sommet si je décide de l’enlever. J’ai vu de très beaux étuis AirPods qui implémentent une fine sangle pour agir comme une charnière, en gardant le haut et le bas en une seule pièce. Peut-être que je suis seul ici?

Bottomline

Étui robuste nomade pour AirPods Pro: Conclusion

Si vous cherchez quelque chose de simple, mais luxueux pour protéger vos AirPods Pro, la coque robuste de Nomad est une option de haute qualité avec un look minimaliste, mais un design incroyable. Lorsque les fonctionnalités ne sont même pas visibles, mais qu’elles ont un impact, la conception est quelque chose dont il faut parler.

