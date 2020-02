Test du capteur de position personnel RoomMe: automatisation par le haut

Source: Christopher Close / iMore

Malgré la popularité croissante des accessoires de maison intelligente modernes menant à une multitude d’appareils et de plates-formes différents, il y a toujours eu un objectif commun: rendre la maison vraiment personnelle. Les capteurs de mouvement et la géo-clôture ont comblé certaines des lacunes qui existent actuellement vers cet avenir, mais les capteurs de mouvement ne sont pas personnels et la géo-clôture s’arrête à la porte.

J’ai récemment installé un nouveau type d’accessoire pour maison intelligente qui adopte une approche légèrement différente de la façon dont les automatisations sont gérées, le RoomMe Personal Location Sensor (PLS). Cet appareil plutôt petit et modeste s’installe directement au plafond, en s’appuyant sur les signatures des téléphones couplés pour déterminer qui est entré et quels accessoires basculer.

À ma grande surprise, le RoomMe PLS peut livrer une grande partie de cet avenir de maison intelligente, réagissant rapidement à ma présence, définissant les choses exactement comme j’aime et ne prenant pas vie pour les autres. Comme pour tout, cependant, il existe quelques captures qui l’empêchent de devenir la solution ultime pour la maison intelligente.

Au-dessus de tout

Capteur de position personnel RoomMe: les caractéristiques

Le RoomMe PLS présente un design en plastique blanc pur, similaire en taille et en forme à la plupart des détecteurs de fumée. Tout comme les détecteurs de fumée, le PLS est destiné à être installé au plafond, de préférence au-dessus de toutes les entrées. Un seul capteur est inclus pour le prix d’entrée, ce qui fonctionne pour les zones communes telles que les salons, mais la couverture de toute la maison en nécessite plus d’un.

L’unité PLS est assez clairsemée, ce qui n’est pas une mauvaise chose, avec juste un seul voyant LED et un bouton intégré. L’arrière du PLS est également basique, avec seulement quelques emplacements pour batterie et une encoche qui abrite le support de plafond. Étant donné que le RoomMe PLS est entièrement sans fil, il nécessite deux piles D pour l’alimenter, qui ne sont malheureusement pas incluses. Bien que ces batteries ne soient pas trop chères ou difficiles à trouver, ce ne sont pas celles que tout le monde traîne, ce qui peut entraîner un voyage au magasin.

Le PLS utilise Bluetooth 4 Low Energy pour communiquer avec la plupart des smartphones et certaines montres intelligentes Samsung Tizen OS, mais malheureusement pas Apple Watch ou Fitbit pour une raison étrange. Les automatisations sont stockées et exécutées localement sur le capteur, et la programmation du capteur s’effectue via l’application RoomMe. Lors de la configuration d’un capteur, d’une pièce ou de l’ajout d’accessoires intelligents, les instructions sont synchronisées avec le capteur, ce qui crée un court délai, mais j’apprécie qu’il garde les choses locales et ne repose pas sur le cloud.

Les accessoires pris en charge sont limités à certaines catégories et fabricants, mais RoomMe couvre certaines des options les plus populaires telles que les thermostats ecobee et l’éclairage Philips Hue. Le PLS prend également en charge les plateformes de maison intelligente comme HomeKit d’Apple, Amazon Alexa et Google Assistant. Les mises à jour récentes ont étendu les fonctionnalités pour inclure les raccourcis Siri, et une fonction de rapport d’état de la maison soignée qui peut vous dire qui est chez vous avec juste un cri.

En parlant de ceux dans votre maison, des profils peuvent être définis pour chaque membre de votre ménage, ce qui lui permet de réagir différemment selon l’entrée ou la sortie. Heureusement, RoomMe offre aux utilisateurs la possibilité d’attribuer également des niveaux de priorité, empêchant les scénarios où la musique d’un autre membre de la famille commence à retentir ou remplace les morceaux actuels simplement parce qu’ils se sont avérés justement entrer dans la pièce.

Installation facile

Capteur de localisation personnel RoomMe: ce que j’aime

L’installation et le couplage du RoomMe PLS sont extrêmement simples, le déballage et la découverte via l’application associée prenant moins de 10 minutes. Le capteur RoomMe est conçu pour être installé au plafond au-dessus d’une entrée mais ne nécessite aucun câblage car il est sans fil. Installez simplement les piles requises, insérez quelques vis pour le fixer et vous êtes prêt à partir.

L’application RoomMe vous guide à travers la création de compte et le processus de couplage, qui utilise Bluetooth pour communiquer avec votre téléphone que vous tenez près du capteur. La découverte du capteur a été rapide et a fonctionné du premier coup, et il en va de même pour l’ajout de mes accessoires de maison intelligente existants. Lors de mes tests, j’ai connecté directement mes lampes Philips Hue, ce qui a nécessité d’appuyer sur le gros bouton du concentrateur Hue, ainsi que certains de mes accessoires HomeKit.

Ce n’était pas du tout le cas, car le PLS a pris mon téléphone et allumé mon éclairage à ce qui semblait être le moment exact où le capteur était en vue, à chaque fois, ce qui était impressionnant.

Une fois que vos accessoires sont découverts, vous êtes maintenant prêt à créer des “charmes”, qui est le terme utilisé pour les automatisations comme allumer un appareil spécifique lors de l’entrée. Ce processus était encore une fois simple, avec un langage facile à comprendre, ce qui rend la mise en place d’automatisations à quelques pressions. En plus de définir des charmes pour entrer et sortir, vous pouvez également les définir pour des heures spécifiques, et l’application comprend des suggestions intéressantes, telles que celles pour des occasions spéciales comme un anniversaire ou un anniversaire.

Les performances du RoomMe PLS étaient étonnamment bonnes. Étant donné que le système dépend de votre smartphone pour déterminer le moment de lancer des charmes, je m’attendais à un certain retard ou à des cas où il n’a tout simplement pas réussi. Ce n’était pas du tout le cas, car le PLS a pris mon téléphone et allumé mon éclairage à ce qui semblait être le moment exact où le capteur était en vue, à chaque fois, ce qui était impressionnant. J’ai remarqué que les délais par défaut étaient un peu longs pour quitter les automatisations, mais il existe des paramètres pour les modifier si nécessaire.

Pas si automatisé

Capteur de position personnel RoomMe: ce que je n’aime pas

Comme je l’ai mentionné précédemment, le RoomMe fonctionne à peu près comme annoncé, en activant et désactivant les accessoires liés simplement en entrant dans une pièce avec votre téléphone à la main. Pour les moments où votre téléphone n’est pas entre vos mains, les choses ne prennent tout simplement pas vie automatiquement. Cela crée évidemment une certaine frustration lorsque vous êtes habitué à ce que les lumières s’allument pour vous, et cela brise l’illusion d’avoir une maison vraiment personnelle et intelligente.

L’intégration de HomeKit avec le RoomMe PLS est également assez limitée et un peu décevante. Les accessoires HomeKit se retrouvent de la même manière que les autres appareils dans l’application RoomMe, avec un simple scan affichant ce qui est disponible. Cependant, tous les types d’accessoires HomeKit ne sont pas pris en charge, à l’exception des plus courants tels que les dispositifs d’éclairage et de climatisation susmentionnés. Dans mon cas, dans une maison avec environ 100 accessoires HomeKit, seuls sept pouvaient être ajoutés comme charmes.

Ce qui est encore plus décevant, c’est la façon dont le système gère les automatisations avec les accessoires HomeKit, ou plutôt, comment il ne le fait pas. Après avoir défini un accessoire HomeKit comme un charme, et entré ou quitté une pièce avec le capteur associé installé, les automatisations ne se déclencheront pas automatiquement. Au lieu de cela, vous recevrez une notification sur votre iPhone ou Apple Watch vous informant que vous êtes entré dans la pièce et que pour exécuter votre automatisation, vous devez ouvrir l’application.

Certes, RoomMe est franc à ce sujet avec une invite qui informe les utilisateurs du fonctionnement de l’intégration de HomeKit lors de la recherche d’accessoires, mais c’est toujours une erreur qui entrave l’expérience globale. Dans le cas d’un éclairage Philips Hue lié à HomeKit, vous pouvez simplement connecter le concentrateur Hue directement à l’application RoomMe, en contournant HomeKit, ce qui permet aux choses de fonctionner comme prévu. Dans certains cas, cependant, vous pouvez avoir des accessoires qui ne sont pas directement intégrés à l’application, et les connecter via HomeKit est la seule option, créant une expérience moins automatisée.

Vraiment personnel

Capteur de localisation personnel RoomMe: le résultat

3,5

sur 5

En fin de compte, le RoomMe PLS accomplit partiellement sa tâche principale d’être un système d’automatisation vraiment personnalisé. Le capteur réagit rapidement à la présence de votre maison intelligente, illumine votre maison ou joue vos morceaux préférés simplement en entrant dans une pièce, ce qui est une expérience assez agréable quand tout est mis en mouvement.

Cependant, son utilité est finalement liée à ce que vous y mettez, si vous avez votre téléphone en main, et quels accessoires vous avez actuellement dans votre maison. Bien que la plupart des principaux accessoires intelligents soient couverts, tels que les produits d’éclairage Philips Hue, il peut arriver que certains de vos appareils soient exclus de la partie automatisation. Les accessoires HomeKit nécessitent également cette confirmation supplémentaire avant d’exécuter des automatisations, ce qui le rend moins automatique.

Nous sommes certainement plus proches de la maison du futur avec des accessoires comme le capteur de localisation personnel RoomMe, et j’ai hâte de voir comment il évoluera grâce aux mises à jour. Il ne suffit que de corriger quelques lacunes pour faire du PLS un accessoire de maison intelligente incontournable.Nous espérons donc que ces correctifs, comme la maison personnelle de l’avenir, arriveront plus tôt que tard.

