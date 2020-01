Test du casque PuroGamer pour Nintendo Switch: de superbes écouteurs filaires qui aideront à protéger vos oreilles

Source: Rebecca Spear / iMore

L’une de mes plus grandes craintes dans la vie est que je vais causer des dommages irréparables à mes oreilles. Vous voyez, je suis un peu malentendant depuis que je suis enfant. Je ne sais pas si cela a été causé par l’écoute trop forte de ma musique Emo quand j’étais plus jeune ou si mes oreilles ont toujours été comme ça. Mais ce que je sais, c’est que je ne veux pas que mon audition empire.

Quand j’ai entendu dire que le casque PuroGamer Volume Limiting était disponible et qu’il avait été spécialement conçu pour protéger les joueurs contre les dommages à leurs oreilles, j’ai été ravi de le tester. Comme avec la plupart des choses, ce n’est pas parfait, mais c’est une excellente option pour à peu près n’importe qui. J’ai testé ces écouteurs pendant quelques semaines pour voir s’ils fonctionnaient bien. Bien qu’ils puissent être utilisés sur plusieurs appareils différents, cette revue se concentrera principalement sur la façon dont ils fonctionnent avec la Nintendo Switch. Maintenant, assez avec le chat chit; à l’examen!

Entendez toujours quand vous avez 80 ans

Casque de jeu à limitation de volume PuroGamer

Conclusion: Bien qu’ils ne soient pas très bruyants, ils fournissent beaucoup de volume et un son cristallin. L’ajustement est un peu étrange et pourrait ne pas bien fonctionner pour les grands joueurs, mais c’est une excellente option dans l’ensemble.

Avantages

Empêche les sons forts

Microphone détachable

Se connecte via une prise casque ou USB

Fournit des sons clairs

Les inconvénients

Coûteux

Pourrait ne pas être assez fort pour certains joueurs

Coupe étrange

Bon son et convivialité

Casque de jeu à limitation de volume PuroGamer Ce que j’aime

Je n’avais pas beaucoup d’attentes lorsque j’ai sorti ce casque de la boîte. Mais quand j’ai finalement branché la prise casque sur ma Nintendo Switch et commencé à jouer, j’ai été agréablement surpris par le résultat.

Son clair Excellente qualité

Les écouteurs PuroGamer sont commercialisés comme ne pouvant pas atteindre plus de 85 décibels (dB). Pour illustrer ce point plus clairement, HealthLink BC déclare qu’un aspirateur en marche fait généralement du bruit jusqu’à 75 dB alors que 85 dB est généralement le niveau de bruit d’une tondeuse à gazon électrique. Dans cet esprit, le casque limité à 85 dB du PuroGamer est très bruyant pour la plupart des joueurs.

Bien que limité en volume, ce casque est très bruyant.

Lors des tests, j’ai trouvé que la qualité sonore provenant du casque était excellente. Les sons sont venus clairement et je n’ai rencontré aucun problème lors de l’écoute de notes plus aiguës ou de basses profondes. Mon mari a eu une expérience différente de moi lorsqu’il les a testés, mais cela est dû à un autre aspect du casque que j’entrerai plus tard.

Les écouteurs ont fait un travail décent pour bloquer les bruits environnementaux mineurs, mais ce n’est pas le meilleur casque au monde pour bloquer les bruits plus forts. J’avais un petit radiateur électrique en marche lorsque j’ai commencé à tester les écouteurs, et ils ont à peine bloqué le bruit qu’il faisait. Certes, le radiateur était terriblement bruyant.

Utilisation universelle Se connecte avec une prise casque ou USB

J’étais un peu inquiet de la façon dont les écouteurs fonctionneraient, étant donné que lorsque j’ai ouvert l’emballage, le cordon qui sortait des écouteurs était écrasé dans l’emballage. Et il semble qu’il n’y ait aucun moyen sûr de les stocker dans la boîte sans écraser à nouveau le cordon. Malgré cela, le cordon ne semble pas endommagé et, comme dit précédemment, le son est clair et net.

Le cordon mesure environ cinq pieds de long et possède à la fois une prise casque de 3,5 mm et une connexion USB à la fin. Je les ai branchés sur mon écran Nintendo Switch, ma manette PlayStation 4 et mon ordinateur. Dans les trois scénarios, le casque fonctionnait à merveille et ne m’a posé aucun problème. Certes, avoir la connexion USB inutilisée s’effondrant pendant que vous jouez sur le Switch n’est pas idéal, mais j’aime pouvoir l’utiliser avec plus de mes appareils si je le souhaite.

Livré avec un sac de transport Plus facile à transporter

J’étais vraiment heureux de constater que ce casque est livré avec un sac de transport à cordon. Bien que ce ne soit pas l’option la plus protectrice, il facilite le transport du casque lorsqu’il n’est pas utilisé. En plus de cela, il est super doux au toucher et semble durer longtemps.

Microphone amovible à l’écart lorsque vous ne le souhaitez pas

Étant donné que la plupart des jeux Nintendo Switch ne disposent pas d’une bonne fonctionnalité de chat, j’étais heureux de constater que je pouvais retirer le microphone du casque. Cependant, je me suis toujours assuré de le tester pendant les deux semaines où j’ai eu ce casque.

Le microphone lui-même n’a pas l’air si impressionnant. En fait, le bit en plastique autour de l’ouverture du microphone semblait usé dès que je l’ai retiré de l’emballage. Cependant, il fait un travail décent en permettant aux autres joueurs d’entendre ma voix lorsque je joue en multijoueur en ligne. En plus de cela, le microphone se plie suffisamment pour se mettre dans la position dans laquelle je veux qu’il soit pendant mes sessions de jeu.

Manque à certains égards

Casque de jeu PuroGamer à limitation de volume Ce que je n’aime pas

Étrange ajustement Surtout pour les grands joueurs

Contrairement aux autres casques que j’ai utilisés, celui-ci ne semble pas se fermer complètement très facilement. J’ai dû ajuster les oreillettes plus que d’habitude pour le faire reposer confortablement sur ma tête. Mais une fois que cela a été fait, ils ont très bien fonctionné. Cependant, mon mari les a également testés. C’est un homme grand de 6,5 pouces, et en tant que tel, sa tête est plus grande que la personne moyenne. Peu importe ce qu’il faisait, ces écouteurs ne tenaient pas autour de ses oreilles; l’écart entre sa tête et le casque était physiquement perceptible rien qu’en le regardant.

Si vous avez une tête plus grosse, elle pourrait ne pas convenir très bien.

Malheureusement, puisque les écouteurs ne tenaient pas bien sur sa tête, la qualité du son fuyait assez mal et faisait en sorte que la musique ne jouait pas aussi clairement pour lui. Dans ce cas, je dirais que le casque PuroGamer fonctionnera bien pour la plupart des gens, mais si vous avez une tête plus grande, elle pourrait ne pas vous convenir très bien et pourrait ne pas fournir la meilleure qualité sonore à cause de cela.

Coûts plus élevés que beaucoup d’autres

L’une des plus grandes choses que je n’aime pas à propos de ces écouteurs est leur coût. S’ils étaient plus abordables, je suis sûr que plus de joueurs seraient prêts à les utiliser. Mais cracher plus de 50 $ pour un casque est beaucoup pour beaucoup de gens. Certes, je sais que les gens dépensent beaucoup d’argent pour de très beaux casques. Vous n’aurez qu’à décider si dépenser un montant décent en vaut la peine pour des écouteurs plus susceptibles de protéger votre audition.

Volume limité Peut ne pas être assez fort pour certains

J’ai personnellement constaté que ces écouteurs étaient très bruyants. Cependant, quand j’ai demandé à mon mari de jouer une session de jeu en les portant, il m’a rapidement fait savoir qu’ils n’étaient pas assez bruyants à son goût. Certes, (comme mentionné précédemment), le casque ne s’adaptait pas à sa tête plus grande que la moyenne ni à la mienne. Cela étant, cependant, certaines personnes n’apprécieront pas que ces écouteurs ne peuvent pas atteindre plus de 85 dB. Personnellement, je les préfère car ils sont plus susceptibles de protéger mes oreilles, mais ce n’est pas quelque chose que tout le monde recherche dans un casque.

Casque de jeu PuroGamer à limitation de volume

Il pourrait ne pas être aussi fort que certains joueurs le souhaiteraient, mais le fait que ces écouteurs ne puissent pas atteindre plus de 85 dB signifie qu’ils sont plus susceptibles de protéger vos oreilles contre la perte auditive induite par le bruit. Ils s’adaptent confortablement à la plupart des gens, offrent une excellente qualité sonore et peuvent être utilisés sur une large gamme d’appareils. J’apprécie particulièrement que le microphone soit amovible et qu’il dispose à la fois d’une connexion USB et d’une prise casque.

4.5

sur 5

Les personnes avec des têtes plus grandes pourraient trouver que ce casque ne convient pas aussi bien et ne fournit donc pas la meilleure qualité sonore. En plus de cela, c’est un peu cher. Cependant, pour la majorité des personnes qui souhaitent sérieusement protéger leur audition ou celle de leurs enfants, ces écouteurs sont un excellent achat.

Protégez vos oreilles

Casque de jeu à limitation de volume PuroGamer

Protecteur et confortable

Le casque PuroGamer protège vos oreilles en ne laissant pas le volume monter à plus de 85 dB. Il s’adapte confortablement, dispose d’un microphone amovible et bloque 75% des bruits ambiants.

