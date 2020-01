Test du chargeur sans fil Zens Liberty

Cela fait près d’un an qu’Apple a annulé le tapis de chargement sans fil AirPower, ce qui vous aurait permis de placer votre iPhone, Apple Watch et AirPods n’importe où sur le tapis pour charger sans fil chaque appareil. Au cours des mois suivants, de nombreuses sociétés tierces se sont avancées pour tenter de reproduire ce produit, et maintenant Zens a publié sa propre version d’un appareil de type AirPower: le chargeur sans fil Zens Liberty 16 Coils.

Le chargeur de Zens comprend 16 bobines de charge qui se chevauchent, vous permettant de placer deux appareils compatibles Qi n’importe où sur le tapis pour les charger. Il prend en charge une sortie totale de 30 W, Apple Fast Charge, un port USB-A pour le chargement filaire d’un troisième appareil (ou la connexion de l’accessoire de clé USB ‌Apple Watch‌) et un adaptateur secteur USB-C.

Zens m’a envoyé à la fois la Liberty Fabric Edition et la Liberty Glass Edition, qui sont le même produit avec des finitions différentes sur la surface Qi du tapis. La Fabric Edition arbore un textile d’ameublement en laine composé à 90 pour cent de laine, garantissant que le dos de vos appareils ne sera pas rayé, tandis que la Glass Edition a une surface transparente qui présente les 16 bobines de charge.

En termes de design, j’ai préféré la subtilité de la Fabric Edition à la Glass Edition, qui se démarque beaucoup plus. Les deux chargeurs sans fil Liberty ont une coque extérieure caoutchoutée et des bases robustes avec de grandes empreintes (8,8 pouces de long x 5,3 pouces de large). Le textile au-dessus de la Fabric Edition confère à l’appareil une sensation et un aspect luxueux, ce qui est bien étant donné qu’il s’agit de chargeurs haut de gamme qui dépassent 140 $.

Les temps de charge à tous les niveaux correspondent aux estimations de charge sans fil Qi typiques. Mon iPhone 11 Pro Max a été complété à 100% de manière cohérente chaque nuit lorsque j’ai utilisé le chargeur Zens Liberty, et je n’ai jamais été confronté à de mystérieuses déconnexions ou interruptions de mon temps avec l’accessoire.

Comme pour tout chargeur sans fil, les temps de charge ne sont pas aussi rapides que l’utilisation d’un câble Lightning ou USB-C, mais l’accessoire Zens est parfait pour une charge lente à votre bureau ou pendant la nuit près de votre lit. De même, la clé USB a fonctionné comme prévu pour un chargeur «Apple Watch», avec des performances comparables à celles du chargeur magnétique d’Apple.

Après quelques jours, le chargeur Zens Liberty a rapidement remplacé mon ancien tapis Belkin Qi à côté de mon lit. La promesse de Zens de “liberté de placement” sur le tapis s’est avérée être tout à fait exacte, me permettant de jeter mon ‌iPhone 11 Pro Max‌ dans presque toutes les orientations sans avoir à se soucier d’atterrir sur le “sweet spot” Qi, ce qui est quelque chose Je me suis constamment disputé avec le chargeur Belkin.

Le tapis de près de 9 pouces est assez grand pour contenir deux iPhones de taille maximale, mais j’ai principalement utilisé le mien pour charger mon ‌iPhone 11 Pro Max‌ et AirPods Pro sur la base Qi. Bien que le chargeur Liberty ne réponde pas tout à fait à la promesse de la charge Qi à trois appareils d’AirPower, ce qu’il offre pour deux appareils est une expérience de charge sans fil fiable et sans frottement, avec l’avantage supplémentaire de charger votre ‌Apple Watch‌ avec un accessoire que vous pouvez acheter séparément .

Cette clé USB FiApple Watch‌ certifiée MFi est un minuscule dongle avec une rondelle de chargement ‌Apple Watch‌ attachée à l’extrémité, vous permettant de charger votre ‌Apple Watch‌ via n’importe quel port USB-A. Lorsqu’il est connecté au chargeur sans fil Zens Liberty sur un port spécial à l’arrière de la zone du tapis Qi, le dongle se transforme en un petit support vertical qui peut charger votre ‌Apple Watch‌ en mode Nightstand.

Bottom Line

Le chargeur sans fil Zens Liberty est une alternative solide «AirPower» qui fournit une charge sans fil fiable à deux appareils compatibles Qi tels que l’iPhone 11, les «AirPods» et plus encore.

Bien sûr, la possibilité de placer librement vos appareils n’importe où sur le tapis et la conception de haute qualité signifient que vous paierez un supplément pour l’accessoire.

Comment acheter

La Liberty Fabric Edition coûte 139,99 $ (139,99 €), tandis que la Glass Edition coûte 179,99 $ (179,99 €). Les deux modèles sont livrés avec une garantie prolongée de trois ans. La clé USB Apple Watch est disponible séparément pour 39,99 $ (39,99 €).

Remarque: MacRumors a reçu la clé USB Zens Liberty Fabric Edition, Zens Liberty Glass Edition et Zens ‌Apple Watch‌ aux fins de cet examen. Aucune autre compensation n’a été reçue.

.