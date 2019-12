Test du contrôleur Scuf Vantage 2 PlayStation 4: le contrôle du jeu perfectionné

J'ai passé plusieurs semaines et des centaines d'heures à utiliser le Vantage 2 que Scuf m'a envoyé pour examen, et c'est facilement le meilleur contrôleur que j'ai utilisé pour la PlayStation 4. Plongeons-nous profondément dans ce qui le rend si bon.

En ce qui concerne les contrôleurs de jeu professionnels, il existe peu de noms dans l'entreprise plus grands que Scuf. Les joueurs professionnels du monde entier recherchent un contrôleur Scuf lorsqu'ils entrent en combat, et il est facile de comprendre pourquoi. Le Vantage 2 est le modèle mis à jour du Vantage original et est un contrôleur de jeu pratiquement parfait.

Une partie de cette qualité de construction réside dans la façon dont les manettes et les déclencheurs réagissent dans le jeu. Les déclencheurs peuvent être ajustés afin que vous puissiez avoir une traction à longue course ou une course courte, selon votre style de jeu. J'aime personnellement la courte traction. Cela rend la visée beaucoup plus facile et me donne un avantage en combat PvP.

Les baguettes réglables sont une autre touche agréable. Le contrôleur est livré avec deux ensembles de bâtons interchangeables, un grand, un court. Maintenant, vous pouvez simplement avoir deux bâtons longs ou deux bâtons courts, mais voici un conseil; utilisez le long bâton pour votre pouce gauche et le court bâton sur la droite. Alors que le manche gauche est utilisé pour le mouvement – avoir un long manche rend le mouvement plus fluide – le manche droit est généralement utilisé pour régler la caméra. Avoir un manche court rend ces mouvements plus raffinés et beaucoup plus rapides, vous donnant un meilleur contrôle.

J'ai utilisé plusieurs contrôleurs cette année … aucun d'entre eux ne se rapproche du Vantage 2 en termes de qualité et de convivialité.

En prime, avoir des bâtons plus longs semble aider mon arthrite, donc jouer pendant de longues périodes est beaucoup plus confortable. Le confort est une grande partie du Vantage 2. Il a une bonne masse, mais ce poids peut devenir lourd sur de longues périodes. Heureusement, le contrôleur Scuf a des packs de grondement amovibles pour alléger la charge. Les packs Rumble, tout en ajoutant beaucoup aux jeux en solo, peuvent être un inconvénient en PvP. J'aime supprimer les modules et supprimer la distraction qu'ils causent lorsque je joue du contenu long-courrier comme les raids de Destiny 2 ou que je passe beaucoup de temps dans CoD: Groundwar's Groundwar.

Bien qu'il existe une application compagnon PC pour programmer tous les boutons supplémentaires – le Vantage 2 a même des boutons latéraux par les déclencheurs supérieurs pour encore plus de contrôle – il n'est pas nécessaire. Pour programmer les boutons, vous pouvez actionner un interrupteur sur la manette, appuyer sur les boutons que vous souhaitez mapper et actionner à nouveau l'interrupteur. Facile. Ce niveau de contrôle pour le mappage des boutons est fantastique et vous permet de modifier votre disposition à la volée pendant que vous jouez.

