Test du HORI Split Pad Pro pour Nintendo Switch: la meilleure façon de jouer en mode portable

J’adore le petit design innovant de la Nintendo Switch. Cependant, je peux honnêtement dire que je n’aime pas utiliser le Joy-Cons pendant de longues périodes. Ils ne sont pas ergonomiques et ne semblent pas assez grands pour mes mains. En plus de cela, mes doigts rosés deviennent inévitablement engourdis lorsque j’essaie de tenir ces minuscules contrôleurs et je dois remuer maladroitement mes doigts tout en jouant pour retrouver la sensation. Ce n’est certainement pas agréable.

Quand j’ai vu que HORI avait sorti une pièce jointe de type Nintendo Pro pour le Switch, j’étais extatique. Je les ai immédiatement achetés et j’ai fini par les tester pendant plus de 20 heures. Ils se sentent incroyables dans mes mains et ne provoquent aucun désagrément provoqué par l’utilisation prolongée des petits Joy-Cons. Je ne peux pas dire qu’ils sont parfaits, mais je ne me vois pas retourner à Joy-Cons après les avoir utilisés. Voici mon examen complet du HORI Split Pad Pro.

Handheld Pro

Hori Split Pad Pro

Conclusion: C’est un peu cher, mais ça vaut vraiment le coup pour une meilleure expérience portable. Ceux-ci vous donnent un D-pad, des boutons arrière supplémentaires, des boutons Turbo et réduisent la fatigue de la main lorsque vous utilisez votre Switch.

Avantages

Meilleure prise en main pour la plupart des joueurs

Boutons turbo

Schéma de couleurs impressionnant

A un D-pad

Boutons arrière supplémentaires

Compatible avec les quais

Les inconvénients

Coûteux

Pas de piles internes

Pas de contrôle de mouvement, de grondement ou de fonctionnalité amiibo

Meilleure adhérence et sensation

HORI Split Pad Pro Ce que j’aime

Quand j’ai posé les yeux sur cet accessoire pour la première fois, je savais que je le voulais. Cela ressemblait exactement à ce dont j’avais besoin pour rendre mes sessions de jeu Switch plus confortables. Après l’avoir testé pendant plus de 20 heures, mon impression initiale s’est avérée vraie. Voici toutes les choses que j’aime avec le HORI Split Pad Pro.

Sensation de contrôleur traditionnelle Conception et prise en main impressionnantes

Bien que ceux-ci ne ressemblent pas exactement à un contrôleur Pro, le Split Pad Pro ressemble beaucoup plus à un contrôleur traditionnel que Joy-Cons. Plus important encore, il met moins de pression sur mes doigts lors de la lecture et est toujours relativement léger. C’est parce qu’il n’y a pas de piles internes dans les poignées, dont je parlerai plus tard dans cette revue. En raison de cette conception, vos mains sont moins susceptibles de cramper – ou dans mon cas, d’engourdir – lors de la lecture de votre Switch en mode portable.

Il met moins de pression sur mes doigts et reste relativement léger.

En plus de me sentir bien et d’avoir le design parfait pour mes mains de taille adulte, j’adore le jeu de couleurs du Split Pad Pro. Il est en fait censé être sur le thème de Daemon X Machina, mais c’est un clin d’œil si subtil au jeu que vous n’avez pas besoin d’être un fan pour profiter du look de cet accessoire. Le plus grand lien est le bouton X, qui comporte un logo du jeu d’action. Même ainsi, il semble que cela puisse être simplement une police stylisée et pas du tout un logo.

Quelque chose qui est tellement satisfaisant à propos du Split Pad Pro, c’est que vous pouvez glisser le commutateur dans le dock avec le Split Pad Pro attaché. Les contrôleurs dépassent un peu plus que Joy-Cons, donc selon votre configuration, vous devrez peut-être déplacer un peu la station d’accueil pour vous assurer que tout est bien en place. Je suis juste heureux que le Split Pad Pro soit compatible avec les stations d’accueil et je n’ai pas à les retirer du Switch chaque fois que ma console a besoin d’une recharge.

Commandes améliorées Boutons Turbo, D-pad et arrière

C’est vraiment un accessoire idéal pour tous ceux qui aiment jouer à des jeux intenses ou compétitifs. Tous les boutons et joysticks s’enfoncent bien et ont été agrandis pour les rendre plus faciles à utiliser. Une de mes choses préférées à propos de cet accessoire est le grand D-pad sur le côté gauche. Cela me donne plus de contrôle lorsque je joue à certains jeux et se sent bien au toucher.

Il y a des boutons supplémentaires à l’arrière pour ceux qui aiment mapper des commandes uniques ainsi que des boutons Turbo de chaque côté du Split Pad Pro. Les boutons arrière sont vraiment subtils et ne gênent pas votre saisie tandis que l’emplacement des boutons Turbo le fait pour qu’ils ne gênent pas les autres commandes.

J’ai été surpris lorsque j’ai remarqué que les boutons Turbo, le bouton de capture d’écran et les boutons + et – sont tous en caoutchouc souple tandis que les autres boutons sont en plastique ordinaire. Cela semble un peu étrange au début, mais cela vous permet également de trouver plus facilement ces petits boutons sans regarder en bas.

Ne peut pas être utilisé en mode ancré ou sur table

HORI Split Pad Pro Ce que je n’aime pas

Comme avec la plupart des choses dans le monde du jeu, ces accessoires ne sont pas parfaits. Ils sont sacrément proches, cependant. Voici les choses que je n’aime pas avec le Split Pad Pro de HORI.

Ils sont chers Plus que certains autres contrôleurs

Certes, le Split Pad Pro est moins cher que le contrôleur Pro ou une paire de Joy-Cons. Cependant, ils coûtent toujours un montant décent. Bien que j’aime avoir de meilleures poignées sur mon Switch, c’est un peu raide pour certains budgets. Pour cette raison, j’ai des sentiments mitigés sur le prix.

Je me sentirais mieux dans le prix s’il avait des batteries comme Joy-Cons.

De nombreux autres contrôleurs Switch fonctionnent sans fil ou câblés tout en coûtant moins de 50 $. Cependant, la conception innovante du Split Pad Pro le rend unique et en vaut un peu plus le prix. Comme je l’ai déjà dit, cela aide vraiment à soulager la fatigue des mains et des doigts, ce qui en fait également un bon achat. Je me sentirais beaucoup mieux dans le prix si cet accessoire avait des piles comme Joy-Cons. Si tel était le cas, le Split Pad Pro serait plus polyvalent et pourrait être utilisé dans plus de scénarios.

Quelques limitations Pas de mode ancré, de table ou de mallettes de transport

Quand j’ai vu le Split Pad Pro pour la première fois en ligne, je me suis dit que je serais en mesure de les détacher de la console, puis de les faire glisser ensemble pour former un contrôleur d’aspect normal. Mais j’ai été déçu de constater que les poignées n’ont pas de batteries internes, ce qui signifie qu’elles ne fonctionnent que si elles sont connectées au Switch. Cela signifie également qu’ils n’ont pas de commandes de mouvement, de fonctionnalité amiibo ou de grondement. En tant que tel, les prises sont plus limitées que je ne le souhaiterais.

Comme ils sont, ils ne peuvent pas fonctionner en mode table ou ancré. Maintenant, s’ils avaient des batteries internes comme je le voulais, ils ressembleraient beaucoup plus aux Joy-Cons et seraient donc beaucoup plus chers. Donc, ne pas avoir de pouvoir indépendant les empêche d’être trop coûteux.

Un autre inconvénient de l’utilisation de ces poignées est que, puisque le Split Pad Pro rend le Switch beaucoup plus long que lorsque Joy-Cons est attaché, aucun des petits étuis de transport de Switch que j’ai vus ne pourra adapter le Switch et le Split Pad Pro attaché à l’intérieur de celui-ci. Lorsque vous voyagez, votre Switch et Split Pad Pro devront être stockés séparément ou dans un sac de transport plus grand, ce qui pourrait être moins pratique pour certaines personnes.

Conclusion de HORI Split Pad Pro

Après avoir testé le Split Pad Pro. Je peux honnêtement dire que je n’utiliserai jamais volontiers Joy-Cons sur ces accessoires lorsque je joue en mode portable si je peux l’aider. Ils se sentent incroyables dans mes mains et empêchent mes doigts de devenir inconfortables pendant les longues sessions de jeu. J’adore la façon dont ils sont conçus et leur apparence aussi.

4.5

sur 5

La seule chose qui aurait pu les améliorer était s’il y avait des piles dans chaque poignée et s’il offrait des commandes de mouvement, une fonctionnalité NFC et des grondements. Cependant, bien qu’ils ne soient pas aussi polyvalents que je l’aurais espéré, ils en valent la peine, car cela réduit la tension et me donne beaucoup de contrôles supplémentaires lorsque je joue à des jeux intenses.

Handheld Pro

HORI Split Pad Pro

Grip mieux votre Switch

Obtenez une meilleure prise en main de votre Nintendo Switch lorsque vous l’utilisez en mode portable avec ces poignées de contrôleur impressionnantes. Ils vous donnent des boutons supplémentaires et un D-pad pour améliorer votre expérience de jeu.

Galerie

