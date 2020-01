Test du lanceur du Surface Duo

Le lanceur Microsoft existe depuis un certain temps. Avant d’être rebaptisé en tant que tel en 2017, il était connu sous le nom de Arrow Launcher. Mais beaucoup de choses ont changé depuis, et avec l’imminent Microsoft Surface Duo, la société a de grands projets pour son lanceur. Donc, maintenant que le nouveau et amélioré Microsoft Launcher 6.0 est disponible dans le Play Store via un aperçu alpha, nous avons pensé le retirer pour voir s’il serait prêt pour le Duo.

Nouvelle apparence et convivialité de Microsoft Launcher

Certaines des principales modifications apportées par Microsoft à la mise à jour du lanceur 6.0 incluent des modifications de l’aspect général. Le plus dramatique vient de la page d’accueil, introduisant un langage de conception plus cohérent qui est plus conforme à Windows 10.

Premièrement, Microsoft a mis en œuvre un nouveau mode paysage qui tournera automatiquement, étant donné que l’utilisateur a activé la rotation automatique. Il s’agit d’une fonctionnalité que quelques autres lanceurs peuvent fournir, mais elle n’était pas disponible dans Microsoft Launcher jusqu’à présent.

Ce nouveau mode paysage pourrait offrir une meilleure expérience sur tablette. Et avec le Microsoft Surface Duo offrant à la fois des formats de tablette et de smartphone standard, ce réglage devrait aider les utilisateurs à mieux tirer parti de l’espace d’écran de l’appareil.

Il y a quelques autres modifications apportées par Microsoft que les utilisateurs trouveront également incroyablement utiles. Dont l’un est de nouveaux modes sombre et clair améliorés. Les deux modes ont fière allure tout au long de l’interface utilisateur, et cette refonte comprend des effets de flou de transparence personnalisés et une broche et un polissage plus généraux.

Certains des autres réglages de l’interface utilisateur incluent des éléments légèrement plus rectangulaires avec des coins arrondis comme la barre de recherche, une fluidité d’animation améliorée et des optimisations d’utilisation de la mémoire. Nous avons également des raccourcis pour télécharger facilement toutes les applications Microsoft, un fond d’écran Bing qui est mis à jour quotidiennement et plusieurs autres paramètres qui permettent à l’utilisateur de modifier le lanceur jusqu’au contenu de son cœur.

Il y a quelques hoquets ici et là dans les performances globales du lanceur, mais il est actuellement en alpha, donc il faut s’y attendre.

Le nouveau quai

Un autre ajustement que Microsoft a apporté dans la mise à jour 6.0 change la façon dont les gens utiliseront le dock. Avant la version 6.0, un balayage vers le haut depuis la station d’accueil permettait aux utilisateurs d’accéder rapidement aux paramètres de l’appareil comme Bluetooth, Wi-Fi et le mode avion, ainsi que deux fois plus de leurs applications préférées que celles généralement disponibles avec une station d’accueil standard.

Désormais, les utilisateurs n’ont accès qu’à la deuxième rangée d’applications, et Microsoft a omis le panneau à bascule. Cela ressemble à une régression de la part de Microsoft, mais pour tout ce que nous savons, il pourrait être prévu de réimplémenter les bascules avant la fin du lanceur.

Il existe également quelques modifications générales de l’interface utilisateur dans le dock et le tiroir d’application dans cette dernière mise à jour. Ceux-ci incluent les effets de flou de transparence mis à jour, la suppression du bouton du tiroir d’application, un design légèrement plus grand et plus proéminent, et des animations plus fluides.

Cependant, tout avec le dock n’a pas changé dans Microsoft Launcher 6.0. Dans les versions récentes d’Android, les utilisateurs accèdent généralement au tiroir d’applications de leur appareil en faisant glisser vers le haut depuis le bas de l’écran d’accueil. Bien que cela soit vrai avec Microsoft Launcher, les utilisateurs devront toujours le faire plus au-dessus du dock que d’habitude pour ne pas étendre sa deuxième ligne, ce qui signifie que votre mémoire musculaire peut avoir besoin d’être recyclée.

Alternative à Google Now de Microsoft Launcher

L’écran Google Now de gauche a toujours été l’une des fonctionnalités brillantes des configurations Android d’origine. Ces dernières années, les lanceurs et les OEM ont inclus Google Now dans leurs lanceurs, tandis que d’autres ont développé des substituts.

OnePlus est un excellent exemple ici, offrant sa propre alternative appelée Shelf. Microsoft Launcher est également un délinquant de remplacement de Google Now, mais comme OnePlus, sa mise en œuvre n’est pas mauvaise.

En ce qui concerne les fonctionnalités, peu de choses ont changé dans Microsoft Launcher 6.0. Avec un glissement vers la droite, les utilisateurs ont toujours accès aux pages Glance, News et Timeline de Microsoft, qui offrent un accès rapide aux événements actuels, aux tâches, aux rendez-vous et même aux notes autocollantes qui sont toutes facilement intégrées aux PC Windows. Là où cette section a vraiment changé, c’est dans sa conception.

Comme le reste des éléments de conception mis à jour de Microsoft Launcher, les barres de recherche et les cartes d’informations voient une refonte boxy mise à jour avec des coins arrondis, les nouveaux effets de transparence et une présentation plus nette. Cette refonte de Microsoft Launcher Glance embrasse l’esthétique de Windows 10 beaucoup plus qu’auparavant, ce qui rend son intégration de bureau à la fois plus visuelle et fonctionnelle.

À l’heure actuelle, Microsoft Launcher 6.0 est en version alpha via l’application de prévisualisation du lanceur, ce qui signifie qu’il n’est pas encore tout à fait terminé. De plus, Microsoft a un certain temps pour aplanir les rides avant que le Surface Duo n’atterrisse plus tard cette année. Quoi qu’il en soit, l’approche de Microsoft sur l’écran d’accueil Android offre un certain nombre d’améliorations de la convivialité et de l’interface utilisateur par rapport à la concurrence. D’après ce que nous pouvons en dire, l’avenir de l’application est vraiment prometteur, mais nous devrons voir sa mise en œuvre sur le Surface Duo avant de lui donner un verdict final.

