Test du Mobvoi TicPods 2 Pro

Les Mobvoi TicPods 2 Pro arrivent à un moment où la véritable popularité des écouteurs sans fil est à un niveau record, mais Mobvoi a un truc majeur dans son sac: l’accès mains libres à votre assistant virtuel préféré sans intégration directe. Cela signifie que les utilisateurs d’iPhone n’ont pas besoin de débourser pour un produit Apple avec l’intégration de la puce H1 pour un accès Siri mains libres. Au lieu de cela, dire “Hey Tico” a le même effet avec les TicPods 2 Pro. Ces puissants petits écouteurs sans fil sont dotés de nombreuses autres fonctions compatibles avec l’IA, alors voyons s’ils valent la peine d’être achetés ou simplement un gadget.

Lire la revue approfondie de SoundGuys

Qui devrait acheter le Mobvoi TicPods 2 Pro?

Les utilisateurs d’iPhone d’Apple, ou toute personne possédant un appareil iOS, bénéficieront de la fonctionnalité «Hey Tico» pour un accès mains libres à Siri. Mobvoi contourne le besoin de la puce H1 convoitée d’Apple, mais offre toujours des avantages en termes d’efficacité énergétique et un son de haute qualité grâce au micrologiciel Bluetooth 5.0 ainsi qu’au support AAC et aptX.Les fans d’AI apprécieront TicMotion, qui permet aux auditeurs de hocher la tête ou de secouer la tête. pour accepter ou rejeter un appel. C’est une caractéristique unique qui aide le TicPods 2 Pro à se démarquer de la mer des alternatives AirPods Pro.Les consommateurs apprécient la construction résistante à l’eau IPX4, ce qui signifie que les averses inattendues ne sont plus une cause d’anxiété. De plus, ces écouteurs intelligents sont particulièrement portables et prennent en charge la détection automatique des oreilles pour la lecture / pause automatique de votre musique.

Comment est l’utilisation du Mobvoi TicPods 2 Pro?

Si vous avez utilisé le Mobvoi TicPods Free, le TicPods 2 Pro ressemblera à une expérience presque identique: ils utilisent le même design à tige que les premiers écouteurs totalement sans fil de la société et un étui de chargement oblong similaire. Il y a cependant quelques changements notables du modèle gratuit au modèle Pro mis à jour.

Mobvoi renonce aux buses dédiées d’antan pour un ajustement universel doux et semblable à celui des AirPods. Celles-ci iront universellement mal dans les oreilles de presque tout le monde en raison du manque de sceau. En fait, ils sont tombés de mes oreilles plusieurs fois pendant les tests. Bien que l’indice IPX4 permette aux auditeurs de faire de l’exercice sans souci, l’ajustement était si peu fiable que j’ai fini par atteindre le Jaybird Vista à la place.

Si vous êtes en mesure de garantir un ajustement fiable, vous bénéficierez du principal avantage de la conception des écouteurs: la sécurité. Le manque d’étanchéité, tout en gênant la qualité sonore, vous permet de rester conscient de votre environnement. C’est une nécessité pour quiconque écoute de la musique en traversant des rues passantes ou a besoin d’entendre des annonces d’interphone pendant le trajet quotidien en train.

Comment utiliser TicHear et TicMotion

Vous disposez de nombreuses possibilités pour contrôler les TicPods 2 Pro, notamment les commandes tactiles, les gestes de la tête et les commandes vocales. Les commandes tactiles sont standard, mais TicMotion et TicHear apportent quelque chose de nouveau à la table. Le premier permet un double signe de tête pour répondre à l’appel entrant, tandis qu’un hochement de tête répété le rejette.

TicHear est une bête complètement différente, vous permettant de faire des contrôles de lecture de base sans avoir besoin d’un mot de réveil. Par exemple, vous pouvez dire «mettre la musique en pause» plutôt que «Hey Google, mettre la musique en pause». C’est bien, mais le vrai truc concernant TicHear est la possibilité d’accéder directement à Google Assistant ou Siri en mains libres. Normalement, cette fonctionnalité est réservée aux casques avec intégration de Google Assistant ou à la puce H1 d’Apple, respectivement. Cependant, dire “Hey Tico” fonctionne exactement comme “Hey Google” ou “Hey Siri” sur les casques certifiés propriétaires.

Vie de la batterie

SoundGuys a enregistré 3 heures et 39 minutes de lecture à partir des écouteurs avant de devoir retourner dans le boîtier de chargement USB-C. C’est à peu près la moyenne pour les vrais écouteurs sans fil en général, ce qui n’est pas génial. Cependant, une fonctionnalité compensatoire intéressante est la performance de charge rapide du boîtier, où seulement cinq minutes dans le boîtier fournissent une heure d’écoute. Ce boîtier vous offre quatre cycles de charge supplémentaires, vous vous retrouverez donc rarement dans un cornichon.

Force de connexion et prise en charge du codec Bluetooth

Le micrologiciel Bluetooth 5.0 facilite la connexion automatique rapide des écouteurs au dernier appareil source utilisé. Malheureusement, la multiconnexion n’est pas prise en charge. Si vous souhaitez alterner entre votre téléphone et votre ordinateur portable, vous devez le faire manuellement. La force de la connexion est excellente et les écouteurs ne sautent pas tant que votre téléphone se trouve dans une portée de 10 mètres.

Le nouveau codec Bluetooth améliore la qualité sonore et profite aux malentendants

Bluetooth SIG a pris la scène du CES pour annoncer LE Audio, qui comprend un nouveau codec Bluetooth qui promet d’améliorer l’efficacité et d’aider les sourds et les malentendants. Le codec de communications à faible complexité (LC3)…

En ce qui concerne la prise en charge du codec Bluetooth, les écouteurs prennent en charge à la fois aptX et AAC pour un son de haute qualité sur n’importe quelle plate-forme. Bien que cela soit excellent à des fins de marketing, le fait demeure que l’ajustement médiocre rend les avantages liés au codec nuls car le masquage auditif dégrade considérablement la qualité audio. Le principal avantage est lié au streaming vidéo: le décalage audio-visuel est minime. Cependant, lors de la diffusion de vidéos YouTube, j’ai remarqué un décalage d’environ 0,5 seconde lors du visionnage depuis mon Samsung Galaxy S10e.

Qualité sonore

Les fréquences basses et moyennes fréquences sont amplifiées, un réglage populaire pour les écouteurs grand public. L’isolement est quasi inexistant en raison de l’absence de joint.



Les écouteurs ont une réponse en fréquence ordinaire et mettent l’accent sur les notes de basse et de bas médium. Cela fait ressortir les voix, les hommes en particulier, ainsi que les rythmes entraînant les chansons. Si vous écoutez des genres populaires (par exemple, pop, hip-hop, rap), vous apprécierez cette amplification. Cependant, si vous cherchez une paire d’écouteurs qui vous aidera à retrouver les nuances de vos tubes préférés, vous devriez chercher ailleurs.

Vous payez pour un ensemble de fonctionnalités unique lorsque vous obtenez les TicPods 2 Pro plutôt que la qualité sonore de grade A.

La séparation instrumentale est une tâche difficile pour les pilotes dynamiques du TicPods 2 Pro qui, encore une fois, ne sont pas aidés par le mauvais ajustement. Toutes les chansons avec une harmonisation semblaient ternes car les écouteurs ne reproduisent pas bien les fréquences harmoniques, surtout lorsqu’ils sont accompagnés par une bande complète d’instruments. La reproduction audio n’est pas intrinsèquement mauvaise, mais il est évident que vous ne payez pas pour la qualité sonore; vous payez plutôt pour un tas de fonctionnalités intéressantes qui se manifestent dans une paire d’écouteurs.

La qualité du microphone n’est pas excellente

Les écouteurs disposent d’une matrice à deux microphones avec des propriétés antibruit, qui se lit bien sur le papier mais ne fonctionne pas aussi bien dans le monde réel. Les artistes à voix basse sembleront sensiblement inexacts à toute personne de l’autre côté d’un appel. L’annulation du bruit apaise les bruits prévisibles et répétitifs comme un sèche-cheveux au loin, mais se débat avec des sons aléatoires et moqueurs.

Comment les TicPods 2 Pro se comparent-ils aux autres vrais écouteurs sans fil?

Les Mobvoi TicPods 2 Pro sont les jumeaux identiques légèrement plus intelligents des TicPods 2 et s’apparentent aux Apple AirPods (2019). Ces derniers sont le choix incontournable pour les utilisateurs d’iPhone en raison de la puce H1 et de la commutation instantanée des appareils avec les produits iOS. Si vous êtes inquiet à propos des dégâts d’eau ou si vous êtes prêt à prononcer la phrase «Hey Tico», vous pouvez tout aussi bien économiser de l’argent et obtenir les TicPods 2 Pro.

Les meilleures alternatives AirPod pour moins de 100 $

Bien que les nouveaux Powerbeats et AirPod puissent suggérer que vous devez payer un supplément pour obtenir de véritables écouteurs sans fil, nous sommes là pour vous dire que ce n’est pas le cas. De vrais écouteurs sans fil bon marché sont plus…

Les différences entre les TicPods 2 Pro et TicPods 2 sont minimes: ce dernier se passe de l’un des gestes de tête snazzy ou du mot de commande “Hey Tico”. Son boîtier de charge offre une autonomie légèrement plus longue, avec un total de cinq cycles de charge en déplacement, par rapport aux quatre cycles de charge supplémentaires du modèle Pro. Le modèle standard ne dispose également que d’un réseau de microphones unique qui, à toutes fins utiles, ne fait probablement pas de différence notable.

Si vous avez un budget serré, les TicPods 2 sont 40 $ moins chers que les 139 $ TicPods 2 Pro. À moins que vous ne deviez avoir un accès mains libres à Siri ou à Google, il vaut mieux économiser de l’argent sur la version moins chère.

Devriez-vous acheter le Mobvoi TicPods 2 Pro?

Les chasseurs de nouveautés et les fanatiques d’assistants virtuels trouveront les frais du TicPods 2 Pro intéressants. Cependant, ceux qui peuvent se passer de fonctionnalités frivoles seront mieux lotis avec l’une des alternatives AirPods Pro et AirPods disponibles inondant le marché. Les TicPods 2 Pro sont destinés à bien servir une grande partie des consommateurs, mais je ne peux pas pardonner comment les écouteurs tombent de mes oreilles. L’ajustement, bien sûr, varie d’une personne à l’autre, donc vous pouvez avoir plus de succès que moi – parce que la dernière chose que je veux, c’est de réaliser que mon oreillette gauche est sur le plancher collant du métro et de se retrouver sans «bourgeon et à 139 $.