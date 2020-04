Test du nouveau clavier magique d’Apple pour iPad Pro

La semaine dernière, Apple nous a surpris avec le lancement précoce du nouveau Magic Keyboard conçu pour les modèles iPad Pro 2018 et 2020, et à partir de cette semaine, les commandes arrivent aux clients. Nous avons acheté l’un des nouveaux claviers magiques pour le .9iPad Pro‌ de 12,9 pouces et l’avons testé pour voir comment cela fonctionne et s’il vaut le prix de vente de 350 $.

Apple vend en fait le Magic Keyboard dans les tailles 11 et 12,9 pouces, et tandis que le modèle 12,9 pouces coûte 350 $, la version 11 pouces est au prix de 299 $. Bien que dimensionnés pour s’adapter aux modèles 2020 ‌iPad Pro‌, les claviers Magic sont également compatibles avec les modèles 2018 ‌iPad Pro‌, de sorte que les propriétaires de 2018 ‌iPad Pro‌ n’auront pas besoin de mise à niveau pour profiter du clavier.



Apple propose un clavier iPad sous la forme du Smart Keyboard (et du ‌Smart Keyboard‌ Folio) depuis un certain temps, mais c’est la première fois qu’Apple développe un clavier ‌iPad‌ avec trackpad avec l’intention de transformer le ‌iPad‌ en quelque chose de plus. semblable à un MacBook.

Du point de vue de la conception, dès sa sortie de l’emballage, le Magic Keyboard ressemble au ‌Smart Keyboard‌ qui était précédemment vendu, mais il est beaucoup plus épais et beaucoup plus lourd.



Le clavier magique du ‌iPad Pro‌ de 12,9 pouces pèse plus que le ‌iPad Pro‌ lui-même, en fait, à 1,6 livres (le ‌iPad Pro‌ pèse 1,4 livres). Lorsque vous placez le clavier sur l’iPad Pro, c’est un poids combiné de trois livres, ce qui est plus lourd qu’un MacBook Air et proche du poids d’un MacBook Pro.

C’est un clavier lourd qui ajoute absolument beaucoup de volume au ‌iPad Pro‌ élégant et mince. Le clavier magique de 11 pouces est plus petit et pas aussi lourd, mais vous doublez toujours le poids du ‌iPad‌.



Le Magic Keyboard est fabriqué à partir du même matériau en polyuréthane que le folio «Smart Keyboard» d’Apple et, du point de vue de la conception, ce qui le distingue, c’est une charnière qui permet une conception «flottante». Le boîtier se fixe magnétiquement mais se détache vers le bas lorsque le clavier est utilisé, avec la partie inférieure du type ‌iPad‌ flottant dans l’espace pour permettre des angles de vision réglables avec la charnière.



L’attachement magnétique est suffisamment solide pour que vous n’ayez pas à vous soucier du déplacement ou de la secousse du ‌iPad Pro‌ si vous le déplacez, et l’étui lui-même offre une protection minimale, similaire à l’étui ‌Smart Keyboard‌.

La charnière au bas du boîtier est en aluminium et elle dispose d’un port USB-C intégré pour le chargement pas-à-pas afin que vous puissiez charger votre ‌iPad Pro‌ pendant que le Magic Keyboard est connecté. Le port USB-C du ‌iPad Pro‌ n’est pas masqué par le Magic Keyboard, mais un câble provenant du côté du clavier lui-même et à l’écart semble plus agréable que celui qui sort du milieu du ‌iPad‌ alors qu’il est utilisé en paysage mode.



Le port USB-C est limité à la charge intermédiaire et il ne prend pas en charge le transfert de données, vous aurez donc toujours besoin d’adaptateurs pour faire des choses comme connecter le ‌iPad Pro‌ à un écran externe. La charge n’est pas aussi rapide que lors de la connexion d’un câble USB-C directement au intoiPad Pro‌.

En ce qui concerne la charnière, elle est robuste et solide, et lorsque le clavier magique est ouvert, il se verrouille bien en place et est en position verticale, mais vous pouvez ensuite ajuster l’angle de vision. Le ‌Smart Keyboard‌ Folio d’Apple n’avait que deux angles de vue, mais la charnière peut être affinée et réglée sur plus d’angles, bien que l’amplitude de mouvement soit similaire au ‌Smart Keyboard‌ Folio.



Il n’y a aucun moyen de replier le clavier magique derrière le ‌iPad Pro‌ pour obtenir un angle d’esquisse idéal pour le ‌iPad Pro‌, mais en inversant le tout en arrière. La meilleure solution pour dessiner est probablement de retirer le clavier magique du ‌iPad Pro‌, mais c’est certainement une déception qu’il n’y ait pas d’angle de dessin intégré.

Le clavier lui-même est très agréable et ne ressemble en rien aux précédents claviers intelligents d’Apple. Les touches ont une bonne course et se sentent bien sous les doigts, et il y a un rétro-éclairage pour les touches. Malheureusement, Apple n’a pas inclus une rangée de touches de fonction, il n’y a donc pas de moyen rapide pour régler le rétroéclairage, changer la luminosité ou accéder aux commandes de lecture multimédia à partir du clavier lui-même.



Le rétroéclairage change en fonction de l’éclairage ambiant de la pièce, de sorte que les utilisateurs ne devraient pas avoir besoin de trop de réglages manuels, mais c’est toujours une déception de ne pas avoir les touches de fonction, y compris une touche d’échappement. Commande + la touche point sert généralement d’alternative à une touche d’échappement ou une autre clé peut être remappée à cette fonction, mais il aurait été bien d’avoir une touche d’échappement dédiée.

Le principal argument de vente d’Apple pour le nouveau Magic Keyboard est, bien sûr, le trackpad, et il fonctionne très bien. C’est similaire à l’utilisation d’un trackpad avec un Mac, bien que beaucoup plus petit bien sûr. De nombreux gestes sont pris en charge, tels que glisser vers le bas avec trois doigts pour accéder à l’écran d’accueil, glisser vers le haut avec trois doigts pour accéder à la vue multitâche, etc. Nous avons une liste de gestes dans notre guide Magic Keyboard, si vous cherchez des informations plus complètes sur les gestes.

Avoir un trackpad à utiliser avec le clavier et l’écran tactile rend l’expérience ‌iPad Pro‌ beaucoup plus similaire à un ordinateur portable traditionnel, mais vous êtes, bien sûr, toujours limité à iPadOS plutôt qu’à macOS, ce qui est toujours un facteur majeur en matière de multitâche, sélection d’applications, etc.

Le clavier magique est lourd et il réduit définitivement la portabilité du ‌iPad Pro‌, mais pour ceux qui envisagent d’utiliser le ‌iPad Pro‌ comme remplacement complet de l’ordinateur, il ajoute tellement d’utilité qu’il vaut probablement le poids et le prix. Si le ‌iPad Pro‌ est une machine secondaire et que vous avez déjà un Mac, le Magic Keyboard n’est peut-être pas aussi utile, mais il offre certainement l’expérience la plus semblable à celle d’un Mac sur un ‌iPad‌ à ce jour.

Que pensez-vous du Magic Keyboard? En avez-vous un? Faites le nous savoir dans les commentaires.

