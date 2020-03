Test du nouveau clavier Pro + de Brydge avec trackpad pour iPad Pro

Bien avant Apple qui a introduit la prise en charge du trackpad dans iOS 13.4, Brydge a annoncé un clavier iPad Pro avec un trackpad multi-touch intégré. Nous avons en main l’un des nouveaux claviers Pro + de Brydge, et nous avons pensé le vérifier pour voir comment cela fonctionne avec les nouveaux modèles Apple 2020iPad Pro‌ 2020.

Le clavier Brydge Pro + est de conception similaire aux claviers Brydge précédents, se fixant au ‌iPad Pro‌ à l’aide d’un ensemble de charnières qui permettent à l’angle du ‌iPad Pro‌ d’être ajusté pour mieux répondre aux besoins de chaque personne. Il est entièrement fabriqué en aluminium et correspond bien au ‌iPad Pro‌, et en bas, il y a un nouveau trackpad.

Les claviers Brydge offrent toujours une excellente expérience de frappe, et le Pro + de cette année ne fait pas exception. En fait, nous pensions que c’était encore mieux que la version de l’an dernier car il n’est pas nécessaire d’appuyer aussi fort pour qu’une clé s’enregistre.

Il y a des commandes iPad dédiées sur le clavier, y compris un bouton Siri et des options pour accéder à l’écran d’accueil, verrouiller le ‌iPad‌, régler la luminosité, contrôler la lecture multimédia, etc. Comme avec d’autres claviers Brydge, celui-ci se connecte via Bluetooth et dure un certain temps avant d’avoir besoin d’être rechargé.

En ce qui concerne le trackpad, il est clair qu’il a été conçu avant la sortie d’iOS 13.4 car comparé au support officiel du trackpad avec le Magic Trackpad 2, il manque un peu. Le défilement est fluide et fonctionne bien grâce à un geste standard à deux doigts, mais nous avons rencontré un bug avec un défilement continu en haut ou en bas d’une page.

Bien que vous puissiez utiliser n’importe quel geste avec deux doigts avec le trackpad du Brydge Pro +, cela ne fonctionne pas vraiment avec trois gestes avec les doigts. Vous pouvez ajouter trois pressions de bouton avec la fonctionnalité d’accessibilité, mais ce n’est pas aussi pratique que la prise en charge des gestes à trois doigts sur le Magic Trackpad 2.

Nous avons fait un aperçu complet du fonctionnement du Magic Trackpad 2 avec le ‌iPad Pro‌ dans une vidéo précédente, et c’est ce que nous pouvons nous attendre à voir lorsque le propre Magic Keyboard d’Apple sortira en mai.



À l’avenir, Brydge pourrait être en mesure de travailler avec Apple pour ajouter plus de fonctionnalités à son clavier, car Apple a travaillé avec Logitech sur certains claviers personnalisés avec prise en charge du trackpad. Même sans toutes les fonctionnalités du trackpad conçu par Apple, le Brydge Pro + a beaucoup à offrir.

Le clavier magique d’Apple est proposé à partir de 300 $ pour le modèle 11 pouces, tandis que le Brydge Pro + est proposé à partir de 199 $, c’est donc certainement une option plus abordable. Pour les personnes intéressées, plus d’informations sur le Brydge Pro + peuvent être trouvées sur le site Web de Brydge.

