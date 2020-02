Test du nouveau smartphone pliable Galaxy Z à 1 380 $ de Samsung

La semaine dernière, Samsung a dévoilé le Galaxy Z Flip, qui a commencé à être expédié ce week-end. Nous avons réussi à mettre la main sur l’un des nouveaux smartphones pliables, et nous avons pensé le vérifier pour voir comment il se compare au Galaxy Fold et comment la technologie des smartphones pliables progresse.

Le Galaxy Z Flip est la suite du Galaxy Fold original de Samsung, qui n’a pas reçu de critiques stellaires car il ressemblait plus à un prototype qu’à un véritable smartphone à acheter. Le Galaxy Fold était un smartphone qui s’est déplié en une tablette, mais le Galaxy Z Flip est un smartphone qui se replie pour devenir plus compact.

Comme les téléphones à clapet d’antan, le Galaxy Z Flip se plie en deux de haut en bas, se compressant en un petit carré de poche. Il est épais, comme deux smartphones empilés les uns sur les autres, en fait, mais certaines personnes vont préférer cela car il est toujours plus facilement empochable qu’un smartphone à grand écran qui ne se plie pas.

Lorsqu’il est ouvert, le Galaxy Z Flip dispose d’un écran de 6,7 pouces, qui est fabriqué à partir d’un verre flexible pour la première fois, un écart par rapport au plastique du Galaxy Fold. Sur le verre, il y a toujours une couche de stratifié qui se raye facilement et a été à l’origine de quelques plaintes.

Nous n’avons pas vu de rayures, même après avoir accidentellement fait tomber le Z Flip quatre pieds sur le sol, mais cela semble un peu délicat. Lors du déverrouillage de l’écran avec un doigt, le clou appuie un peu, et s’il était plus long ou plus net, nous ne serions pas surpris de voir des dommages mineurs à l’écran.

Un propriétaire de Galaxy Z Flip a également eu un problème avec l’affichage se fissurant dans le pli dans le froid, mais cela semble être un incident isolé. Notre modèle n’a pas été emporté par le froid, mais il convenait bien de l’utiliser brièvement au quotidien par temps froid de l’Ohio pour passer de la voiture à la maison.

En ce qui concerne la charnière, le mécanisme d’ouverture et de fermeture du Z Flip est beaucoup plus fluide et nous ne sommes pas aussi inquiets de voir de la poussière ou des débris pénétrer dans la charnière et nettoyer les objets.

Dans l’ensemble, le Galaxy Z Flip ne connaît pas le même genre de problèmes que ceux rencontrés avec le Galaxy Fold, et dans la main, il se sent plus durable et a une meilleure qualité de construction, mais ne vous y trompez pas, c’est toujours un appareil qui doit être traité délicatement.

En ce qui concerne les composants internes, le Z Flip fait défaut. Il fonctionne bien, mais en fin de compte, ce sont des composants qui ont été introduits l’année dernière. Il n’a qu’un écran 1080p, plus un processeur et une technologie de caméra plus anciens que les caméras améliorées utilisées dans la série Galaxy S20.

Nous allons faire un examen approfondi de la caméra dans une future vidéo avec le S20 Ultra et l’iPhone 11 Pro Max, mais les caméras du Z Flip sont essentiellement les mêmes caméras utilisées dans le Galaxy S10 de l’année dernière.

Outre le design pliable, l’une des principales nouvelles fonctionnalités du Z Flip est le petit mini-écran visible à l’extérieur du téléphone lorsqu’il est fermé. L’écran peut afficher des notifications (appuyez dessus et ouvrez le téléphone pour accéder à l’application appropriée), afficher l’heure et la date, proposer des contrôles multimédias et fournir des détails sur le pourcentage de la batterie. Plus particulièrement, il sert de mini viseur lors de la prise de selfies.

La qualité d’affichage est bonne avec l’affichage 1080p, mais le pli au milieu est définitivement visible parfois. À l’usage, cependant, il s’estompe un peu comme l’encoche de l’iPhone.

Samsung a ajouté un “Flex Mode” au Z Flip, qui lui permet d’être utilisé pour certaines tâches lorsqu’il est à moitié plié, un peu comme un tout petit MacBook. Le mode Flex n’est pas particulièrement étoffé et ne fonctionne pas avec de nombreuses applications pour le moment, mais lorsqu’il est fonctionnel, il utilise le haut comme écran et le bas pour les contrôles.

Ainsi, avec l’application appareil photo, vous pouvez vous voir dans le viseur en haut de l’écran, puis les paramètres et les modes de l’appareil photo sont accessibles en bas de l’écran. Puisqu’il se tient droit comme un ordinateur portable, il est disponible pour les selfies mains libres et les appels vidéo.

Les smartphones pliables sont un concept intéressant et il y a certainement de bonnes choses à venir, mais le Galaxy Z Flip n’est tout simplement pas un téléphone que la personne moyenne devrait sortir et acheter.

Il est incroyablement cher à 1380 $, il doit être manipulé avec le plus grand soin, les spécifications sont médiocres pour un appareil aussi cher, et nous n’avons finalement aucune idée de la façon dont il va tenir jusqu’à quelques années d’utilisation.

Les smartphones pliables sont amusants à jouer, mais la plupart des gens devraient s’en tenir aux conceptions traditionnelles à l’heure actuelle pour en avoir le plus pour leur argent. Si vous allez débourser 1300 $ pour un smartphone Android, la série Galaxy S20, en particulier le S20 Ultra, est un bien meilleur achat.

Les utilisateurs de l’iPhone, bien sûr, ne vont probablement pas être attirés loin du ‌iPhone‌ en faveur du Galaxy Z Flip simplement parce qu’il fonctionne sous Android, mais il est utile de voir ce que font les concurrents d’Apple alors que des appareils comme le Z Flip pourraient laisser entendre des idées que Apple pourrait vouloir explorer ou éviter dans les futurs appareils.

Que pensez-vous du Galaxy Z Flip de Samsung? Faites le nous savoir dans les commentaires.

