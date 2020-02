Test du Poco X2: un téléphone milieu de gamme parfaitement moyen

Pour comprendre l’importance du Pocophone, vous devez revenir un peu en arrière. Lancé en août 2018, le Poco F1 a radicalement changé le paysage des smartphones haute performance à prix avantageux. La promesse était de fournir le meilleur des spécifications à un prix qui plairait à tous les utilisateurs. Commençant à moins de 300 $ en Inde, il l’a certainement atteint aussi.

Cependant, le Poco X2 est une bête complètement différente. Présenté sur le dos de Poco étant filé dans sa propre marque, le téléphone lance presque 15 mois après la F1 d’origine. Beaucoup se demandaient s’il y aurait un successeur. Il s’avère que ce n’est pas non plus le successeur de Poco F1 que tout le monde attendait.

Une réplique proche du Redmi K30 lancé à la fin de l’année dernière en Chine, le Poco X2 soulève plus de questions que de réponses. Je l’utilise depuis quelques jours pour voir ce qui fait vibrer le téléphone. Voici la revue Android Authority du Poco X2.

À propos de cet avis: J’ai écrit cette critique du Poco X2 après avoir passé près d’une semaine avec le téléphone comme appareil principal. Poco India a fourni l’appareil, qui exécutait Android 10 avec MIUI 11.0.3 à bord.

Conception: vous l’avez déjà vu

Nous aborderons l’éléphant dans le placard. Oui, ce téléphone ressemble exactement au Redmi K30. En fait, il a été développé en collaboration avec Xiaomi, qui a décidé de lancer le même matériel que le K30 en Chine. Avec cela à l’écart, le Poco X2 fait un bond en avant sur la F1. L’original indiquait clairement que des compromis avaient été faits pour atteindre un certain niveau de prix; pas si ici. Le Poco X2 est un téléphone de milieu de gamme tout à fait moderne avec toutes les garnitures qui l’accompagnent.

2019 a vu Xiaomi intensifier son jeu de conception, et le X2 en est un reflet très clair. Le panneau arrière a une finition brillante dans la couleur de votre choix. Il y a un motif très subtil dans la conception et en haut est une floraison de conception qui prend plus qu’un peu d’inspiration du Huawei Mate 30 Pro. L’élément circulaire autour de l’appareil photo fait partie du même morceau de Gorilla Glass 5. La finition n’attire pas les empreintes digitales et un essuyage rapide était généralement suffisant pour le garder propre.

Le cadre central central est en plastique, avec Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière. L’inconvénient d’utiliser tout ce verre est qu’il rend le téléphone particulièrement glissant. Glisser sur le boîtier transparent inclus permet de contourner ce problème.

Les autres éléments qui ressortent sont la grille de haut-parleur en bas, un port USB-C pour le chargement, ainsi qu’une prise casque. Le téléphone prend en charge une charge rapide de 27 W et le chargeur qui l’accompagne est inclus dans la boîte. De l’autre côté se trouve un emplacement hybride pour deux cartes SIM, ainsi qu’une carte microSD si vous souhaitez étendre le stockage.

L’utilisation d’un écran LCD a nécessité le passage à un scanner d’empreintes digitales plus conventionnel. Sur le Poco X2, il est placé sur le côté droit du téléphone. J’aime vraiment ça. J’ai trouvé mon doigt parfaitement bloqué sur le lecteur d’empreintes digitales chaque fois que je voulais déverrouiller le téléphone. Bien que j’apprécie les lecteurs d’empreintes digitales à l’écran, ceux-ci ne sont toujours pas aussi rapides à déverrouiller qu’un lecteur d’empreintes digitales capacitif et celui du Poco est l’un des plus rapides que j’ai essayés.

Le scanner d’empreintes digitales latéralement rapide et fiable est un plaisir à utiliser.

Dans d’autres ajouts, le X2 obtient un nano-revêtement anti-éclaboussures. Maintenant, Poco ne prétend pas que le X2 est résistant à l’eau, mais votre téléphone devrait pouvoir survivre à quelques gouttelettes sous la pluie ou un café renversé.

L’affichage 120 Hz en vaut-il la peine?

Poco a fait une grande partie de l’affichage sur le X2, et pour une bonne raison aussi. L’écran LCD IPS de 6,67 pouces a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Non seulement c’est l’un des plus élevés de la gamme actuelle de smartphones, mais il est particulièrement fascinant de le voir atteindre un prix décidément de milieu de gamme.

Je suis entré avec un peu de scepticisme envers l’utilité d’un panneau 120 Hz, et honnêtement, après quelques jours d’utilisation, je ne suis toujours pas convaincu à 100%. Bien que l’écran soit capable d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, cela ne signifie pas nécessairement que le contenu va fonctionner à 120 images par seconde tout le temps. Cela est vrai non seulement pour les jeux, mais aussi pour les éléments d’interface. L’interface du téléphone bascule dynamiquement entre le mode 60 et 120 images par seconde, et à l’occasion, cela se traduit par un peu de jank pendant le défilement.

Lorsque cela fonctionne, il est rafraîchissant de voir un défilement incroyablement fluide, mais je pense que l’optimisation logicielle n’est pas encore là pour vraiment montrer le matériel.

Pour une utilisation quotidienne, l’écran est à peu près aussi bon que les écrans LCD. Il n’a pas les noirs foncés profonds qu’offrent les panneaux OLED et les couleurs ne sont certainement pas aussi percutantes, mais l’étalonnage est assez neutre et les photographies et les supports semblent fidèles à la réalité. Ajoutez à cela les capacités HDR10 et vous disposez d’un appareil de consommation multimédia compatible.

J’ai trouvé que le rétro-éclairage était un peu inégal, et cela est particulièrement visible dans le contenu plus sombre. La luminosité globale est suffisante pour voir l’écran sous la lumière directe du soleil, mais à peu près. J’aurais aimé un panneau légèrement plus lumineux.

Ce rétro-éclairage inégal est également la raison pour laquelle Poco a choisi d’assombrir la caméra frontale en forme de pilule à l’aide d’un logiciel. Regardez-le de près et vous verrez qu’il y a deux découpes distinctes pour les caméras frontales. Cependant, le rétro-éclairage inégal autour de l’ensemble de la découpe est inégalement diffus, ce qui suggère que la société a délibérément choisi cette approche pour des raisons esthétiques.

À l’arrière, le Poco X2 a une configuration quadricaméra grand public et une disposition à deux caméras pas si conventionnelle à l’avant. Les options incluent un capteur Sony IMX686 64MP comme caméra principale, une caméra ultra large 8MP, ainsi que des caméras macro et profondeur 2MP.

Honnêtement, je souhaite que Xiaomi ait opté pour un téléobjectif par rapport à un cas d’utilisation de niche beaucoup plus spécifique. Sur le devant, les utilisateurs ont accès à un appareil photo 20MP associé à un capteur de profondeur 2MP. La caméra arrière prend par défaut des résultats en pixels de 16 mégapixels, mais il est possible de passer à une image 64 mégapixels en pleine résolution si vous le souhaitez.

J’ai trouvé les résultats très bons pour le prix, mais le téléphone ne fixe pas de nouvelles références en matière de prouesse d’imagerie. La plage dynamique reste assez bonne, les zones d’ombre conservant beaucoup de détails. Le traitement des couleurs d’aspect naturel est certainement un point positif à mon avis, même si le profil de couleur varie très légèrement entre les différents modes.

Mode standard Poco X2 Zoom Poco X2

En plein soleil, les images sont parfaitement fines, et en fait, elles semblent assez bonnes avec une réduction du bruit et un grain limités. Cependant, je m’abstiendrais d’utiliser le mode 64MP dans tout sauf un éclairage parfait car il ajoute un peu trop de bruit au mixage. Le Poco X2 utilise la caméra principale pour offrir un recadrage zoom numérique 2x.

J’aime bien l’implémentation ultra-large ici. L’accent est mis sur un point dans le champ de vision, et la société a fait du bon travail dans la correction de la distorsion.

Ailleurs, la macro caméra est fonctionnelle. Je ne suis toujours pas entièrement convaincu de consacrer un module de caméra entier à l’un d’eux, car vous devriez pouvoir recadrer à partir du capteur haute résolution pour des résultats similaires. Il fonctionne bien dans un bon éclairage, mais se réduit à un flou flou une fois l’éclairage tombé.

Le mode portrait utilise le capteur de profondeur 2MP dédié. Bien que la chute du bokeh soit raisonnablement bonne, j’ai remarqué que le téléphone se débat autour des cheveux et crée un motif de découpe très artificiel. C’est comparable au cours avec les mid-rangers, mais je m’attendais à mieux de Poco.

De même, les selfies ont une bonne quantité de détails, mais la plage dynamique souffre ici avec le téléphone optant pour surexposer les images. L’effet portrait utilisant le capteur de profondeur 2MP est meilleur que les modes logiciels habituels, bien qu’il ne soit pas encore tout à fait parfait.

La capture vidéo va jusqu’à 4K 30FPS. Le Poco X2 capture des images nettes qui sont détaillées et ont une teinte légèrement chaude, mais le manque d’OIS est un peu décevant. La stabilisation vidéo électronique est assez bonne, mais le cadre de l’image est sensible. Vous pouvez jeter un oeil à des exemples d’images en pleine résolution ici.

Comment sont les performances du Poco X2?

C’est là que les choses se polarisent. Une partie de l’attrait du Poco F1 était qu’il contenait un chipset Snapdragon 845 alors phare. Associé à jusqu’à 8 Go de RAM, il offre des performances haut de gamme à une fraction du coût.

Le Poco X2 n’est pas ce téléphone. En fait, il passe à une puce Snapdragon 730G de la série 7. Ce n’est pas en reste, mais ce n’est pas non plus un tueur phare. Le surnom de G fait référence au GPU renforcé ici. Le chipset octa-core mélange deux cœurs Cortex A76 cadencés à 2,2 GHz avec six cœurs Cortex A55 cadencés à 1,8 GHz. Le résultat est un chipset qui devrait être en mesure d’optimiser la durée de vie de la batterie tout en évoluant bien pour les performances en cas de besoin.

Pendant ce temps, le GPU Adreno 618 obtient un boost d’horloge de 75 MHz par rapport au GPU Adreno 618 stock sur le Snapdragon 730. En utilisation réelle, vous pouvez vous attendre à une fréquence d’images légèrement plus élevée et plus fluide lorsque vous jouez à des jeux, ce qui est important pour maximiser le 120Hz affichage sur le X2.

Comme pratiquement toutes les options de milieu de gamme premium sur le marché, les performances générales ne sont vraiment pas un problème pour le téléphone. Il peut exécuter tout ce que vous lui lancez et tous les jeux que j’ai testés fonctionnaient bien avec les graphismes au maximum.

Avec la plupart des jeux plafonnés à 60 images par seconde, vous ne verrez pas beaucoup d’utilisation pour cet affichage à 120 Hz en dehors des éléments de l’interface utilisateur

Sur cette note, je ne pouvais trouver aucun jeu qui fonctionnerait n’importe où près de 120fps pour pouvoir vraiment profiter de l’affichage 120Hz. En fait, la plupart des jeux sont limités à 60 images par seconde et vous ne verrez vraiment pas du tout les avantages du panneau à taux de rafraîchissement élevé. Le problème réside dans les développeurs tiers et ce n’est pas vraiment la faute de l’entreprise, mais cela vous fait remettre en question l’utilité de l’affichage 120 Hz.

Il y a aussi des touches de jank dans l’interface et cela donne vraiment envie que Poco ait passé un peu plus de temps à optimiser le logiciel.

En parlant de logiciel, le X2 exécute MIUI 11 sur Android 10. Comme prévu, le téléphone est livré avec Poco Launcher hors de la boîte. Cependant, je n’ai vraiment pas apprécié la quantité énorme de bloatware qui a été installée sur le téléphone et offerte pendant le processus de configuration. Au moins, vous n’obtiendrez pas d’annonces interstitielles lors de l’installation des applications. ¯ _ (ツ) _ / ¯

Insérez une grande batterie de 4500 mAh, associez-la à un processeur frugal de milieu de gamme et vous devriez obtenir une excellente autonomie, non? Cela vaut certainement pour le Poco X2. Verrouillé à 120 Hz, j’ai pu facilement obtenir une journée complète d’utilisation du matériel. Faites-le descendre à 60 Hz et vous devriez faire durer le téléphone beaucoup plus longtemps. Lorsqu’il est temps de recharger le téléphone, le 27W inclus est capable de recharger la batterie en un peu plus d’une heure.

Spécifications Poco X2

LCD Poco X2Display6,67 pouces

Résolution 2340 x 1080

Format d’image 20: 9

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Affichage à perforationSoCSnapdragon 730G

Octa-core

Adreno 618 GPU

8nmRAM6 / 8GB

LPDDR4XStorage64 / 128 / 256GB

UFS 2.1

ExtensibleCamerasRear:

Appareil photo principal 64MP (IMX686) avec ouverture f / 1,89

Appareil photo ultra large 8MP (champ de vision de 120 degrés) avec ouverture f / 2.2

Appareil photo macro 2MP (2cm à 10cm) avec ouverture f / 2.4

Caméra de profondeur 2MP avec ouverture f / 2.4

De face:

Appareil photo principal 20MP

Caméra de profondeur 2MP

Battery4,500mAh

Charge rapide de 27 W

Dimensions et poids non amovibles 165,3 x 76,6 x 8,79 mm

208gCouleursAtlantis Blue

Phoenix Red

Matrix Purple

Le Poco X2 est-il un bon achat?

Prix ​​à partir de Rs. 15 999, le Poco X2 rate la cible pour se différencier véritablement dans un marché bondé. Bien sûr, ce n’est pas un mauvais téléphone, mais il n’y a rien de magique ou de révolutionnaire dans cet appareil.

Honnêtement, ce n’est même pas si loin du Redmi K20, qui offre des spécifications similaires avec un écran AMOLED sans doute meilleur et une caméra selfie pop-up.

Des appareils comme le Realme X2 ont également intensifié le jeu et si vous pouvez ignorer le panneau d’affichage 120 Hz, il y a beaucoup de points communs entre les téléphones Realme et le Poco X2.

Le Poco X2 est un téléphone milieu de gamme parfaitement normal qui n’a pas la magie de ce qui a fait la marque se démarquer.

Le retour du Pocophone a été long à venir, et l’anticipation parmi les fans est palpable. Cela dit, je ne peux pas m’empêcher de penser que beaucoup de ces fans seront déçus par ce qui est présenté ici. Le Poco X2 est un bon téléphone qui n’incarne pas vraiment l’éthos de ce qui a rendu la marque spéciale. C’est un parfait mid-ranger qui ne s’écarte pas de la norme ni ne casse le moule de manière significative.

Ceci conclut notre examen du Poco X2. Que pensez-vous du Poco X2? Pensez-vous que cela se démarque des téléphones de Xiaomi et Realme ou est-ce un kit largement oubliable? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!