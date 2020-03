Test du Redmi Note 9 Pro: un excellent rapport qualité / prix, même contre une forte concurrence

L’importance de la série de téléphones Note dans la gamme Redmi ne peut pas être surestimée. C’est le téléphone qui a mis l’entreprise sur la carte et a aidé Xiaomi à gagner un élan mondial massif. Le Redmi Note 4 a vendu plus de 10 millions d’unités au cours de son cycle de production, et l’année dernière, le Redmi Note 7 Pro était le téléphone le plus vendu en Inde dans les Rs. Catégorie 10 000 et plus. Qu’il suffise de dire, il est essentiel pour la marque de bien faire ce produit.

Bien sûr, la concurrence a gardé un œil attentif sur la montée de Xiaomi et a monté une forte contre-offensive. Realme est son concurrent le plus puissant à ce jour et a construit un portefeuille de produits vraiment excellents qui répondent aux spécifications spécifiques de Xiaomi et parfois le battent aussi.

Xiaomi et Realme: l’histoire d’une casserole et d’une bouilloire

Les dirigeants de Xiaomi et Realme ont été mêlés à une dispute pendant ce qui semble être des mois maintenant, alors que les deux marques s’attaquent pour diverses raisons. Les représentants des deux sociétés sont passés sur Twitter pour…

Dans cet esprit, il est d’autant plus important pour Xiaomi de créer un produit qui ne se contente pas de répondre à une liste de contrôle, mais qui va de l’avant. Le Redmi Note 9 Pro est-il cet appareil? Nous le découvrons dans la revue Android Authority Redmi Note 9 Pro.

À propos de cet avis: J’ai écrit cet avis sur Redmi Note 9 Pro après avoir passé cinq jours avec le téléphone comme appareil principal. Xiaomi India a fourni l’appareil, qui exécutait Android 10 avec MIUI 11 à bord.

Design: Tout sur l’équilibre

Au cours de la dernière année, Xiaomi a défendu sa toute nouvelle direction de conception Aura Balance. Le Redmi Note 9 Pro est une extension directe du langage de conception introduit avec le Note 7 Pro, puis réitéré avec le Note 8 Pro.

Le panneau arrière a une conception attrayante, mais le garder propre est une corvée.

L’élément de design le plus distinctif et différent doit être le panneau arrière du téléphone. Fini le dégradé et au lieu de cela, vous obtenez une vitre brillamment brillante de Gorilla Glass 5. Nous avons la variante Aurora Blue avec nous et à l’angle droit, elle pourrait devenir un miroir à la rigueur. Bien sûr, cela en fait un aimant pour les empreintes digitales et les éraflures. L’utilisation du boîtier inclus est presque nécessaire si vous ne voulez pas nettoyer constamment les taches. C’est vraiment dommage car le téléphone parvient à se démarquer malgré les innombrables itérations sur des principes de conception similaires.

Comme le Redmi Note 8 Pro, le module de caméra est monté au centre. Cependant, au lieu d’une disposition verticale, les quatre capteurs sont enfermés dans une section rectangulaire surélevée avec le flash placé en dessous. Le module surélevé est fier du téléphone, même si je l’ai trouvé accroché à la poche de mon jean.

Un grand changement cette fois-ci est le passage à un lecteur d’empreintes digitales latéral. Il est intégré à la touche d’alimentation et je l’ai trouvé extrêmement rapide pour déverrouiller le téléphone. Le bouton est intuitivement placé et très facile à atteindre, même avec une seule main. Ce qui n’est pas si intuitif, cependant, c’est la bascule de volume non segmentée. Il est placé trop haut et il est presque impossible de le tendre sans saisir le téléphone à deux mains ou le remuer maladroitement.

J’ai trouvé les touches de volume trop difficiles à utiliser au quotidien.

Vous trouverez un port USB-C le long du bord inférieur ainsi qu’une prise casque. Plus à gauche se trouve un emplacement combiné pour deux cartes nano-SIM ainsi qu’une carte microSD pour l’extension de la mémoire. Oui, le téléphone conserve un blaster IR en haut.

Sur le front, les choses sont moins différentes. Bien sûr, il y a un écran légèrement plus grand de 6,67 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et une découpe de caméra pour la caméra frontale. La résolution reste Full HD + avec le panneau offrant des couleurs éclatantes au réglage par défaut. Cependant, par rapport à son compagnon stable Poco X2 et à son concurrent Realme 6 Pro, le téléphone n’a pas de panneau à taux de rafraîchissement élevé. Bien que les avantages d’un panneau 90 Hz ou même 120 Hz sur un téléphone de milieu de gamme soient discutables, il ne fait aucun doute que c’est une occasion manquée qui place le Redmi Note 9 Pro sur le pied arrière par rapport à ses pairs.

Dans l’ensemble, le Redmi Note 9 Pro est un pas en avant conservateur mais agréable en ce qui concerne l’esthétique. J’ai un problème avec le poids du téléphone. Avec une précision de 209 g, le Note 9 Pro peut devenir encombrant à tenir pendant de longues durées. Non, le téléphone n’est pas étanche. Cependant, il conserve un revêtement P2i qui devrait offrir une certaine résistance aux éclaboussures.

Performance: parfaitement adéquate

Le Redmi Note 9 Pro fait revenir la société sur la plate-forme Snapdragon de Qualcomm. Alors que le Note 8 Pro utilisait un Mediatek Helio G90T, cette fois-ci, le téléphone arbore un Snapdragon 720G. Le chipset arbore une combinaison de deux noyaux Kyro 465 Gold, ainsi que de six noyaux Kryo 465 Silver. De plus, il existe un GPU Adreno 618 pour les tâches graphiques.

Comme c’est le cas avec presque tous les midrangers de nos jours, les performances quotidiennes sont plus que satisfaisantes. MIUI est bien couplé au matériel et offre une expérience lisse et raffinée. Il n’y a aucune trace de décalage ou de bégaiement, et nous ne nous y attendions pas non plus.

Les performances ne sont pas un problème, mais je m’éloignerais de la variante de 4 Go de RAM du Redmi Note 9 Pro.

Selon la variante que vous choisissez, la RAM peut ou non être un problème. Je conseillerais aux joueurs d’éviter la version de base du téléphone avec seulement 4 Go de RAM. En fait, ce ne serait pas non plus le meilleur choix du point de vue de la pérennité, si vous prévoyez de conserver le téléphone pendant quelques années.

En dépit d’être un chipset de milieu de gamme, le Snapdragon 720G est plus que capable d’alimenter n’importe quelle application ou jeu que vous lui lancez. J’ai pu tester PUBG avec les graphismes au maximum sans bégaiements notables.

Grande batterie, charge lente

Xiaomi a été le pionnier de la tendance à gifler de grandes batteries de 4000 mAh dans les téléphones, et le Note 9 Pro fait un pas en avant. Cette fois-ci, le téléphone dispose d’une cellule de 5 020 mAh, ce qui est plus que suffisant pour une longue journée d’utilisation intensive, puis certaines.

Le téléphone a livré plus de 6 heures d’écran à temps dans notre test de torture, mais charger le Redmi Note 9 Pro prend du temps.

En soumettant le téléphone au test de batterie d’Android Authority qui exécute le test de torture SpeedTest G en boucle, le téléphone a fourni une durée de vie respectable de 6 heures et 22 minutes. Il suffit de dire que vous ne ferez pas subir au téléphone ce genre de coups toute la journée. Malheureusement, les vitesses de charge sont limitées à 18 W et il a fallu au téléphone 140 bonnes minutes pour recharger la batterie à partir de zéro.

Logiciel: Même vieux, même vieux

Une partie de la raison pour laquelle Xiaomi parvient à maintenir les prix du matériel bas est son inclusion de services logiciels et de publicités dans le système d’exploitation. Maintenant que MIUI 11 est basé sur Android 10, les choses sont les mêmes qu’elles ont toujours été, pour le meilleur ou pour le pire.

À son meilleur, MIUI intègre un monde de fonctionnalités et de réglages dès la sortie de la boîte. De la possibilité de modifier les gestes, d’ajouter des thèmes, de définir des fonds d’écran rotatifs à écran de verrouillage, d’inclure un gestionnaire de fichiers compétent, un logiciel pour partager rapidement des fichiers entre d’autres utilisateurs, il y a beaucoup de jolis ajouts ici si vous n’êtes pas trop pointilleux sur un stock Android comme une expérience.

Le bloatware et le spam constant de la barre de notification sont pour le moins irritants.

Cependant, la grande quantité d’applications tierces ajoutées reste rebutante. Le nombre d’inclusions d’applications semble augmenter à chaque version successive et toutes ne peuvent pas être supprimées. Ajoutez à cette barre de notification le spam et il est très rapidement inférieur à l’expérience que vous attendez d’un nouveau téléphone. Bien sûr, vous pouvez plonger dans les paramètres et désactiver la plupart de ces applications, cependant, ce n’est pas quelque chose qui devrait être attendu de la majorité des utilisateurs.

Comment est l’appareil photo sur le Redmi Note 9 Pro?

La configuration de base de la caméra reste cohérente entre le Redmi Note 8 Pro et le tout nouveau Redmi Note 9 Pro. La configuration à quatre caméras comprend un capteur ultra large 8MP, un capteur de profondeur 2 MP ainsi qu’un macro capteur 2MP plutôt discutable. Le tireur principal cette fois-ci, cependant, est un capteur Samsung GM2 48MP. Cela contraste avec l’appareil photo 64MP du modèle précédent. Chose intéressante, Xiaomi a introduit un niveau encore plus élevé appelé Redmi Note 9 Pro Max qui arbore le capteur 64MP ainsi que des vitesses de charge plus rapides.

Les caméras du Redmi Note 9 Pro sont, faute de meilleurs mots, d’accord. La bonne nouvelle est que Xiaomi a opté ici pour une science des couleurs très naturelle. Le plus souvent, la température de couleur et la balance des blancs sont parfaites, ce qui est très agréable à voir. La plage dynamique n’est pas trop mauvaise non plus avec certains, mais tous les détails ne sont pas conservés dans la zone d’ombre. Cependant, les images capturées avec le Note 9 Pro présentent une certaine douceur. Je ne me soucie pas du tout du manque de netteté, mais les détails au niveau de la surface manquent dans beaucoup d’images.

Sur cette note, malgré des images de pixel binning jusqu’à 12MP, il y a beaucoup de grain et un bruit perceptible lors du pixel-peing, quelles que soient les conditions d’éclairage. Dans la plupart des cas, ce n’est pas vraiment gênant, mais cela devient facilement apparent lors du recadrage dans le cadre.

Mode portrait ultra grand angle



Si vous aimez prendre des images ultra-larges ou en mode portrait, le Redmi Note 9 Pro fait un assez bon travail. La plage dynamique est un peu limitée lors de la prise de vue avec le capteur grand angle et la balance des blancs peut être très légèrement désactivée. Cependant, le mode fonctionne bien pour capturer un cadre large sans trop d’effort. Pendant ce temps, Xiaomi a fait un excellent travail d’optimisation du mode portrait et le téléphone fait un travail fantastique de détection des bords, créant un flou d’aspect naturel.

Il y a un appareil photo macro de 2 mégapixels jeté dans le mélange, et il fait le travail. Je ne suis pas un grand fan d’un objectif macro dédié et préférerais plutôt un téléobjectif. Pourtant, si vous voulez vous rapprocher de vos sujets et les personnaliser, vous avez la possibilité. C’est dommage cependant que Xiaomi n’ait pas augmenté la résolution à 5MP, comme la concurrence.

Mode régulier Mode nuit

Le mode nuit est cependant là où le Redmi Note 9 Pro patauge vraiment. En utilisant l’appareil photo principal, les images sont horriblement granuleuses avec des artefacts numériques et des taches créant un plan presque inutilisable. Les choses s’améliorent un peu lors de l’utilisation de la fonctionnalité du mode nuit. Pourtant, l’image est loin d’être louée et le matériel du concurrent Realme souffle le Note 9 Pro à cet égard. Ailleurs, la caméra fait un travail raisonnable de capture de selfies à partir de la caméra frontale 16MP. Suivez le lien pour découvrir des exemples de caméras haute résolution Redmi Note 9 Pro.

Xiaomi a également apporté des améliorations au mode vidéo. La caméra capture des images nettes jusqu’à 4K, 30FPS bien que les niveaux d’exposition soient toujours un peu trop élevés. Des ajouts de logiciels ont été faits pour plaire aux créateurs de contenu, et incluent un mode de recadrage 21: 9 cinématographique ainsi que des filtres intégrés. Dans une fonctionnalité intéressante, mais totalement exagérée, la caméra vidéo vous permet de filmer des séquences vidéo de journal directement à partir du capteur, ce qui devrait faciliter la classification des couleurs dans des logiciels comme Premiere Pro ou Resolve: thinking_face:

l’audio

Comme c’est le cas avec le matériel de milieu de gamme, une prise casque fait partie du package. La sortie audio du Redmi Note 9 Pro sonne assez bien sans sifflement notable. J’ai branché une paire d’écouteurs 1More Triple Driver et la sortie audio est devenue assez forte, offrant une quantité décente de plage dynamique. Ce n’est pas la sortie la plus résolue, mais elle devrait suffire si vous voulez simplement écouter quelques morceaux en déplacement. La sortie des haut-parleurs est forte, mais manque de basses. Deux haut-parleurs stéréo auraient certainement amélioré l’expérience.

Si vous prévoyez d’utiliser des écouteurs Bluetooth avec le Note 9 Pro, le téléphone peut émettre sur AptX, AptxHD et LDAC afin que vous soyez assuré d’obtenir un son de haute qualité tant que vos écouteurs prennent en charge le codec nécessaire.

Caractéristiques

Écran LCD IPS Redmi Note ProDisplay de 6,67 pouces, format 20: 9,

découpe de la caméra,

Résolution Full HD + (1 080 x 2 400),

84,5% rapport écran / corpsChipsetSnapdragon 720G

2 x 2,3 GHz Kryo 465 Or

6 x 1,8 GHz Kryo 465 argent

Adreno 618

RAM / stockage 4 Go / 64 Go

6 Go / 128 Go

extension microSD

CameraRear:

48MP principal (Samsung GW2), f / 1.8, taille de pixel de 0,8 micron, PDAF

8MP ultra-large, f / 2.2, fov 120 degrés, taille de pixel 1,12 micron, capteur 1/4 pouce

Macro 2MP, f / 2.4, taille de pixel 1,75 micron, capteur 1/5 pouces

Capteur de profondeur 2MP, f / 2.4, taille de pixel 1,75 micron, capteur 1/5 pouces

Vidéo 4K à 30 images par seconde, vidéo Full HD à 30/60 images par seconde et ralenti à 120 images par seconde, vidéo HD à 30 images par seconde et ralenti à 720p, 960 images par seconde

De face:

16MP, f / 2.0, taille de pixel de 1,0 micron, vidéo Full HD à 30fps

Battery5020mAh

Charge 18W

Prise en charge de Quick Charge 4.0 et USB-PD

USB-CDimensions165,8 x 76,7 x 8,8 mmPoids209gCouleursAurora Blue, Glacier White, Interstellar BlackBiometricsSide-side capacitive fingerprint scanner

Déverrouillage du visage Capteurs Capteur de proximité, Capteur de lumière ambiante à l’écran, Accéléromètre, Gyroscope, Boussole électronique, Moteur de vibration, IR blaster Prise casque Oui Oui Connectivité LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28

LTE TDD: B38 / B40

WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8

GSM: B2 / B3 / B5 / B8

Wi-Fi (2,4 GHz et 5 GHz): 802.11a / b / g / n / ac

Affichage Wi-Fi Direct / Wi-Fi

Bluetooth 5.0

NFC

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC

Le rapport qualité prix

Le rapport qualité-prix est un argument de vente clé pour la série d’appareils Redmi Note. Cependant, pour la première fois depuis des années, la compétition m’a vraiment fait réfléchir longtemps si le téléphone offre vraiment le meilleur rapport qualité-prix possible. Le Redmi Note 9 Pro commence à seulement Rs. 12 999 (~ 177 $) pour la variante de base avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et monte à Rs. 16 999 (~ 232 $) pour la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Si vous recherchez des performances optimales à bas prix, le Redmi Note 9 Pro offre toujours le meilleur rapport qualité-prix. Le Realme 6 à prix similaire vous offre un chipset Helio G90T, et vous devrez payer beaucoup plus cher pour le Realme 6 Pro de spécification similaire.

Cependant, le Realme 6 surpasse le Redmi Note 9 Pro avec son panneau d’affichage à 90 Hz à taux de rafraîchissement élevé, ainsi que l’inclusion d’un appareil photo 64MP qui prend véritablement de meilleures images. Ailleurs, le téléphone prend également en charge une charge plus rapide de 30 W.

Pendant ce temps, le Poco X2 vous offre un chipset Snapdragon 730 plus rapide, un panneau d’affichage de 120 Hz ainsi qu’un appareil photo 64MP. Cependant, pour le coût de la variante de 128 Go du Redmi Note 9 Pro, vous n’obtiendrez que 64 Go de stockage ici. De plus, dans notre examen, nous avons trouvé que le logiciel était un peu sous-cuit sur le Poco. Quelque chose à savoir.

Verdict: Renforcer la valeur

Comme c’est généralement le cas, le choix du téléphone dépend vraiment de vos priorités. Le Redmi Note 9 Pro réussit à offrir de la valeur. Un appareil photo supérieur à la moyenne, des composants internes de pointe et un beau design pour le bas prix des Rs. 12 999 est certainement tentant.

Cependant, si vous avez envie de jouer, le Poco X2 avec son chipset Snapdragon 730 et son écran 120Hz serait le meilleur choix pour vous. Pendant ce temps, le Realme 6 prend un coup sur les performances mais vous offre une expérience d’imagerie supérieure. En cours de route, vous aurez également un impact sur la durée de vie de la batterie, mais bon, au moins, vous pourrez profiter de ce magnifique panneau à 90 Hz.

Il semble que la concurrence ait finalement rattrapé Xiaomi et que les options parlent d’elles-mêmes. Il y en a pour tous les goûts et le Redmi Note 9 Pro se retrouve face à une gamme croissante de smartphones de milieu de gamme de qualité. Lequel choisirez-vous? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires”.