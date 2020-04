Test du robot aspirateur Xiaomi Mi: une mise à niveau digne

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

L’aspirateur Mi Robot est l’un des meilleurs produits de l’écosystème de Xiaomi, et avec ce modèle, Xiaomi déploie quelques mises à niveau, y compris une option de nettoyage humide. Si vous n’avez pas entendu parler de l’aspirateur Mi Robot, un rappel rapide: sous le label Mi Ecosystem, Xiaomi s’associe à des fournisseurs de matériel chinois pour lancer des produits de style de vie et des maisons intelligentes, et l’aspirateur robot tombe dans cette catégorie.

Le robot est fabriqué par Roborock, l’un des partenaires matériels de Xiaomi, et bien que le modèle de première génération comprenait le label Mijia (une sous-marque Xiaomi qui s’adresse au segment de la maison intelligente), cette version de l’aspirateur Mi Robot est livrée avec Roborock l’image de marque ou l’image de marque Mi sur certains marchés comme l’Inde. L’objectif est de donner plus d’importance aux partenaires de l’écosystème, et à part le changement d’étiquette, il n’y a pas de différences dans la qualité de construction ou les fonctionnalités. Si quoi que ce soit, l’aspirateur Mi Robot est plus robuste.

D’un coup d’œil

Aspirateur robot Xiaomi Mi

Conclusion: L’aspirateur Mi Robot est l’une des meilleures options de cette catégorie, offrant des options de nettoyage à sec et humide et un puissant moteur 2100Pa. L’aspirateur s’appuie sur 12 capteurs et des algorithmes de routage intelligents pour tracer un parcours autour de votre maison, et vous pouvez suivre sa progression en temps réel et définir des horaires avec l’application Mi Home.

Avantages

Excellentes performances de nettoyage

Modes de nettoyage humide et sec

Puissant moteur d’aspiration 2100 Pa

Navigation LIDAR intelligente

Fonctionne avec l’application Mi Home

Les inconvénients

Batterie limitée dans certaines régions

Conception et fonctionnement de l’aspirateur robot Xiaomi Mi

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

L’aspirateur Mi Robot partage la même esthétique de conception que le modèle de première génération – il y a beaucoup d’éléments blancs entrelacés de gris – mais il y a quelques changements dans la disposition. Le plus grand changement est qu’il a maintenant une fonction de vadrouille, permettant au robot d’effectuer un nettoyage à sec et humide en une seule fois.

Essayez PureVPN pendant 7 jours pour seulement 1 $ dès maintenant

Le manuel vous donne une ventilation de toutes les fonctionnalités de l’aspirateur, et la langue par défaut est définie sur l’anglais dès la sortie de la boîte, vous n’avez donc pas à vous fier à Google Translate pour déchiffrer ce que dit l’aspirateur.

L’avant abrite le réservoir d’eau et la vadrouille, et les brosses pour le nettoyage à sec sont situées à l’arrière. Il y a deux haut-parleurs à l’avant et le bac de récupération de la poussière, ainsi que les boutons de réinitialisation Wi-Fi, sont situés sous le couvercle. L’option de nettoyage à sec est inchangée par rapport au Mi Robot de première génération – il y a une brosse rotative sur le côté droit qui siphonne les particules dans le chemin du robot, et il y a une brosse circulaire sous l’aspirateur qui fait un excellent travail pour aspirer la saleté.

Il y a deux roues de chaque côté et une plus petite roue d’équilibrage à l’arrière qui se trouve entre les broches de charge. Le robot a maintenant un dégagement d’obstacles de 2 cm, il parvient donc à passer par-dessus les tapis et autres retraits au sol sans aucun problème. Et en parlant de charge, la base du chargeur est beaucoup plus petite que la dernière fois. Et parce qu’il y a une fonction de vadrouille, vous obtenez un tampon qui empêche l’aspirateur de laisser des traces de parquet lors du chargement.

Comme la section avant abrite une vadrouille, l’aspirateur revient en arrière lors du nettoyage, lui permettant de faire un nettoyage à sec et de le suivre avec la vadrouille. Il suit toujours un système de nettoyage basé sur une grille, divisant une pièce particulière en zones et faisant des allers-retours pour couvrir tout l’espace.

L’aspirateur Mi Robot dispose d’un moteur puissant et d’un excellent algorithme de routage.

Le modèle de première génération avait un moteur 1800Pa, et cette version de l’aspirateur Mi Robot est livrée avec un moteur 2100Pa encore plus puissant. Il existe également un mode tapis dans lequel il augmentera la succion s’il reconnaît un tapis. Le mode de nettoyage par défaut est défini sur Équilibré, mais il peut être changé en Silencieux, Turbo ou Max en vous rendant dans les paramètres du robot sur l’application Mi Home. Vous pouvez également sélectionner un mode de nettoyage localisé en appuyant sur le bouton de l’appareil ou à partir de Mi Home, et l’aspirateur commencera à nettoyer cette zone particulière.

Tout ce que vous devez faire pour démarrer le processus de nettoyage est d’appuyer sur le bouton d’alimentation en haut et le robot entre en action. Le Mi Robot dispose d’un total de 12 capteurs qui lui permettent de créer une carte virtuelle de votre maison, et le vide commence par l’identification des limites. Il y a un capteur de bord laser qui permet au robot de rester à proximité (10 mm) d’un mur, et le pare-chocs en caoutchouc de 2 mm garantit que l’aspirateur ne soit pas endommagé lorsqu’il parvient à heurter quelque chose.

L’algorithme de routage s’est beaucoup amélioré grâce au modèle de première génération, grâce à un nouveau capteur de distance laser. L’aspirateur a une batterie de 5200 mAh qui est bonne pour environ 45 minutes de temps de nettoyage, et s’il se vide à mi-chemin, il revient automatiquement à la station de charge pour se recharger. Il reprend là où il s’était arrêté une fois qu’il est complètement chargé.

Xiaomi vend une variante de ce modèle en Inde qui vient avec une batterie plus petite de 3200 mAh, de sorte que ce modèle peut avoir une portée plus limitée.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner Surveillance et statistiques d’utilisation

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Vous n’avez pas nécessairement besoin d’utiliser l’application Mi Home pour surveiller l’aspirateur Mi Robot. Vous pouvez démarrer le nettoyage en appuyant sur le bouton d’alimentation, et le robot fait le reste par lui-même. Mais si vous souhaitez consulter en temps réel l’itinéraire de nettoyage de l’aspirateur ou obtenir une vue détaillée des statistiques de nettoyage et du niveau de charge restant, alors Mi Home est très pratique.

Vous pouvez facilement connecter l’aspirateur Mi Robot à Mi Home après avoir téléchargé l’application. L’aspirateur a une connexion Wi-Fi intégrée, et il est assez simple de le connecter à Mi Home. Installez simplement l’application et connectez-vous avec un compte Mi, et vous devriez voir le Mi Robot peu de temps après le chargement de l’application. Vous pouvez ensuite connecter le robot au réseau Wi-Fi de votre maison (il fonctionne sur 2,4 GHz) et, une fois couplé à Mi Home, vous pouvez accéder à sa liste complète de fonctionnalités.

Depuis l’application Mi Home, vous pourrez voir la carte virtuelle que l’aspirateur “voit” et jeter un œil à la zone de nettoyage et au temps qu’il a fallu au robot pour nettoyer une pièce en particulier. Une nouvelle fonctionnalité intéressante est la possibilité de placer un marqueur n’importe où dans la maison et de diriger le robot pour nettoyer cet endroit.

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Mi Home vous permet de définir un programme Ne pas déranger pour le robot, qui ferme essentiellement le vide pendant cette période prédéterminée. Il est également possible de modifier le niveau de volume, d’installer de nouveaux modules linguistiques, de définir des programmes de nettoyage automatisés, d’afficher l’historique de nettoyage et d’obtenir des détails sur la maintenance. Le filtre principal et la brosse sont lavables, vous n’aurez donc pas à les changer de sitôt. Le filtre est généralement bon pour environ 150 heures de temps de nettoyage et les brosses doivent être changées après 300 heures.

Vous pouvez également modifier le mode de nettoyage depuis Mi Home. Si vous changez le mode de nettoyage par défaut en Turbo ou Max, notez que le robot fera beaucoup plus de bruit. Particulièrement en mode Max, on a l’impression qu’il y a un tourbillon dans votre maison.

Aspirateur robot Xiaomi Mi Devriez-vous l’acheter?

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Dans l’ensemble, l’aspirateur Mi Robot est l’un des meilleurs aspirateurs robots que vous pouvez acheter aujourd’hui, et la combinaison de fonctionnalités combinées à une surveillance en temps réel en fait un excellent choix. Le capteur laser effectue un routage fantastique autour des objets de votre maison, et une fois qu’il crée une carte virtuelle 3D, il l’utilisera pour les futurs cycles de nettoyage.

Le fait que vous bénéficiez également d’une option de nettoyage humide le rend beaucoup plus attrayant, et la possibilité de définir des horaires et de voir la progression de l’aspirateur en temps réel signifie que vous obtenez plus de contrôle.

4.5

sur 5

L’aspirateur Mi Robot est limité à certains marchés, et le moyen le plus simple de mettre la main sur l’aspirateur est de vous diriger vers Gearbest. Xiaomi lance également des ventes en Inde via sa plateforme de crowdsourcing, mais la mise en garde est que le vide doit obtenir 10000 contributeurs pour que Xiaomi exécute les commandes, et même dans ce cas, vous devrez attendre cinq mois pour la livraison.

Laissez un robot le faire

Aspirateur robot Xiaomi Mi

Simplifie ta vie

L’aspirateur Mi Robot est l’une des meilleures options de cette catégorie, offrant des options de nettoyage à sec et humide et un puissant moteur 2100Pa. L’aspirateur s’appuie sur 12 capteurs et des algorithmes de routage intelligents pour tracer un parcours autour de votre maison, et vous pouvez suivre sa progression en temps réel et définir des horaires avec l’application Mi Home.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.