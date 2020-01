Test du Vivo NEX 3 5G: plus de puissance que vous ne pouvez en supporter

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Vivo est un excellent indicateur pour l’industrie des smartphones. La marque a constamment repoussé les limites des nouvelles technologies au cours des trois dernières années, qu’il s’agisse de caméras frontales haute résolution, de modules de caméra rétractables et de conceptions sans cadre.

Vivo présente ses dernières fonctionnalités dans sa série phare NEX, et bien que ces appareils ne puissent pas voir des ventes dans les millions d’unités, les technologies qui sont présentées ici se répercutent souvent sur ses téléphones de milieu de gamme. Le NEX 3 n’est pas différent, avec le téléphone prenant la dernière technologie d’affichage en cascade de Vivo, qui voit les bords de l’écran couler sur les côtés. C’est une prise plus prononcée de ce que Samsung fait avec ses écrans à double courbe depuis plusieurs années maintenant.

Le NEX 3 dispose également d’une connectivité 5G et d’un matériel qui fait honte aux autres téléphones. Il y a évidemment un Snapdragon 855+ sous le capot, ainsi que 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, un appareil photo 64MP à l’arrière, un appareil photo 16MP à l’avant caché derrière un module rétractable et une énorme batterie 4500mAh avec une charge rapide 44W. Rassemblez tout cela et vous obtenez un téléphone qui a du punch.

D’un coup d’œil

Vivo NEX 3 5G

Conclusion: Le NEX 3 5G est une vitrine exceptionnelle pour un téléphone tout écran. L’affichage en cascade avec des courbes extrêmes de chaque côté vous donne un sentiment d’immersion que vous n’obtenez tout simplement pas avec un autre téléphone. Combinez cela avec du matériel haut de gamme, une excellente autonomie de la batterie avec une charge rapide de 44 W et une connectivité 5G, et vous obtenez une véritable puissance.

Le bon

Affichage immersif

Matériel haut de gamme

Durée de vie exceptionnelle de la batterie

Conception sans lunette

Appareil photo 64MP utilisable

Jack 3,5 mm

Le mauvais

Funtouch OS a ses caprices

Aucune résistance à l’eau

Pas de charge sans fil

Vivo NEX 3 5G Ce que j’aime

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Le NEX 3 est une excellente vitrine pour l’avenir de la conception de téléphones. Avec le Waterfall FullView Display, Vivo a essentiellement repris ce que Samsung fait depuis quelques années et s’est appuyé sur cette idée. Les courbes de chaque côté s’étendent tout le long des bords, avec juste un petit ruban du cadre central en aluminium présent sur les côtés. Si les designs incurvés de Samsung s’étendent jusqu’à mi-chemin, Vivo a réussi à couvrir 90% des côtés avec l’écran.

Le NEX 3 est le plus proche que quiconque ait atteint pour obtenir un téléphone tout écran.

Les lunettes minces comme un rasoir aident également à créer cette façade tout écran, avec la caméra avant et les capteurs cachés derrière un module rétractable. L’effet global est plutôt frappant et rend l’utilisation du NEX 3 beaucoup plus immersive. Le NEX 3 est une affaire plus discrète à l’arrière, avec la marque NEX ornant une plaque de verre autrement simple. Le boîtier de l’appareil photo est circulaire cette fois-ci, et donne au téléphone une touche supplémentaire. Il y a trois modules cachés dans le boîtier de l’appareil photo, avec le flash LED en dessous.

La simple courbure de l’écran signifie qu’il n’y a pas de place pour les boutons physiques, alors Vivo a opté pour des boutons sensibles à la pression. Il y a une surface texturée à mi-chemin sur le côté droit qui sert de bouton d’alimentation, et vous avez des zones sensibles à la pression au-dessus et en dessous pour les contrôles de volume. Vivo a cloué l’exécution des boutons, offrant juste la quantité idéale de rétroaction haptique. Vous obtenez des indicateurs de volume à l’écran qui facilitent le changement de volume, et dans l’ensemble, je n’ai eu aucun problème avec les touches sensibles à la pression du NEX 3 5G.

Vivo a également un bouton d’alimentation traditionnel, mais qui est niché en haut à côté du boîtier de la caméra. Compte tenu de la hauteur du téléphone et de l’emplacement inaccessible du bouton physique, j’ai fini par utiliser la touche sensible à la pression pour déverrouiller le NEX 3. Pour compléter les fonctionnalités, il y a une prise 3,5 mm qui se trouve de l’autre côté de la caméra rétractable, et en bas, vous trouverez la fente pour carte SIM, le port de chargement USB-C et le haut-parleur solitaire.

Avec des dimensions de 167,4 x 76,1 x 9,4 mm et un poids de 219 g, le NEX 3 5G est l’un des téléphones les plus hauts et les plus lourds disponibles aujourd’hui. Pour mettre ces chiffres en contexte, le Galaxy Note 10+ se présente en 162,3 x 77,2 x 7,9 mm et pèse 196 g. La hauteur du téléphone signifie qu’il est pratiquement impossible d’accéder à l’ombre de notification d’une seule main. Ce n’est pas un problème cependant, car le système d’exploitation Funtouch de Vivo a des bascules rapides qui sont accessibles avec un geste de balayage vers le haut depuis le bas de l’écran. Je n’ai jamais été fan de ce positionnement, mais dans ce cas particulier, il s’est avéré très pratique.

De plus, vous ne le sauriez pas en regardant le téléphone, mais le NEX 3 est incroyablement durable. Le téléphone a fait quelques culbutes de cinq pieds sur un sol carrelé et est reparti avec les vitres avant et arrière encore intactes. Il n’y a eu aucun dommage, même si le téléphone est tombé à plat sur le dos, il est donc bon de savoir que la protection en verre que Vivo utilise ici fonctionne. Sur cette note, le téléphone glissera lorsqu’il sera posé à plat sur une table, vous voudrez donc utiliser l’étui à clipser fourni. Il ne couvre pas les côtés, mais vous obtenez du renfort en bas.

Ici, tout le focus est sur l’écran, et vous avez l’impression que vous n’utilisez qu’un grand écran.

Bien sûr, la vedette du spectacle avec le NEX 3 est le superbe écran Super AMOLED de 6,89 pouces. Avec pratiquement aucun cadre et courbes extrêmes sur les côtés, le NEX 3 parvient à fournir un niveau d’immersion que vous n’obtenez tout simplement pas avec un autre téléphone. Tout, de la navigation sur le Web à la diffusion de vidéos en continu, est beaucoup plus immersif en raison de la conception, et c’est tout simplement agréable d’utiliser cet affichage. Plus souvent qu’autrement, le côté téléphone des choses se fond dans l’arrière-plan et vous avez l’impression que vous utilisez simplement un grand écran. Et c’est fantastique.

Le panneau lui-même est plutôt génial, et bien que la résolution soit FHD + (2256 x 1080) et non QHD comme les produits phares récents de Samsung, je n’ai pas remarqué d’inconvénients dans l’utilisation quotidienne. Les couleurs ont tendance à être du côté le plus frais de la boîte, mais vous pouvez facilement ajuster la balance des couleurs en entrant dans les paramètres. L’écran devient également suffisamment lumineux pour une utilisation en extérieur, et je n’ai eu aucun problème sur ce front.

À ce stade, vous vous demandez peut-être comment les courbes prononcées affectent la convivialité. Avec les courbes s’étendant tout autour des côtés, vous tenez essentiellement les bords de l’écran lorsque vous utilisez l’appareil. Les touchers accidentels sont un problème majeur avec les écrans incurvés, et Vivo a résolu ce problème particulier en se débarrassant de la sensibilité tactile des côtés. Il n’y a aucun moyen d’enregistrer une touche inutile de l’un ou l’autre bord, et cela rend certainement l’utilisation du NEX 3 moins ennuyeuse.

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Côté matériel, le NEX 3 5G est facilement l’un des téléphones les plus rapides que l’on puisse acheter aujourd’hui. Il est alimenté par le chipset Snapdragon 855+, et il existe également un système de refroidissement par vapeur pour gérer les thermiques pendant les sessions de jeu prolongées. J’utilise la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.0, et le téléphone vole simplement au quotidien. Il n’y a vraiment pas eu de scénarios où le NEX 3 semblait couler ou ralentir, et le téléphone est particulièrement idéal pour les jeux grâce à ce grand écran et à sa batterie massive.

Le chipset Snapdragon 855+ combiné à un grand écran sans cadre et à une batterie de 4500 mAh font du NEX 3 un téléphone de jeu fantastique.

Vivo utilise des capteurs d’empreintes digitales à l’écran depuis un certain temps maintenant, et sur le NEX 3, le capteur est finalement suffisamment fiable pour être utilisé comme système d’authentification de facto. Le capteur a pu s’authentifier infailliblement et en moins d’une demi-seconde, et en général il n’y a eu aucun problème. Il n’y a pas de déverrouillage du visage, cependant, vous devrez donc utiliser le capteur à l’écran pour déverrouiller le NEX 3.

J’utilise beaucoup de téléphones avec une grande autonomie, mais le NEX 3 est dans une classe à part dans ce domaine. La batterie de 4500 mAh a réussi à fournir facilement plus de deux jours d’utilisation cohérente, et je n’ai généralement jamais eu à me soucier de la durée de vie de la batterie. Lorsque vous avez besoin de recharger, la prise murale fournie passe à 44 W, avec une charge complète à partir d’un plat prenant un peu plus d’une heure. Le seul inconvénient ici est qu’il n’y a pas de charge rapide Qualcomm, vous devrez donc utiliser le chargeur mural de Vivo pour obtenir une charge rapide.

Bien que le NEX 3 dispose d’une connectivité 5G, la couverture est principalement limitée à la Chine. Heureusement, vous bénéficiez d’une couverture LTE mondiale – le téléphone a des bandes LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40 / 41 – et Vivo vend également une version 4G uniquement du téléphone. Je n’ai pas pu tester la 5G, mais je n’ai eu aucun problème avec la connectivité 4G ou Wi-Fi.

Le NEX 3 a un tireur principal de 64 MP qui est rejoint par un objectif grand angle de 13 MP avec un champ de vision de 117 degrés et un autre appareil photo de 13 MP qui offre un zoom 2x. Comme la plupart des téléphones 64MP disponibles aujourd’hui, le NEX 3 utilise le capteur GW1 de Samsung et s’appuie sur un binning de quatre à un pixel pour produire des photos 16MP.

L’interface de l’appareil photo présente tous les modes de prise de vue présentés en bas, avec des bascules pour les différents objectifs sur le côté. Il existe également un mode manuel qui vous permet de régler l’exposition et la balance des blancs. Comme avec la plupart des fabricants chinois, vous obtenez une tonne de filtres et d’effets de beauté avec lesquels jouer.

Les prises de vue de la lumière du jour du NEX 3 sont éclatantes et pleines de couleurs, et l’objectif ultra-large fait également un excellent travail dans les scénarios extérieurs. Les prises de vue en basse lumière ont également beaucoup de détails et un faible bruit, mais elles sont parfois sous-exposées. Le passage en mode nuit a résolu ce problème particulier. Le NEX 3 prend également des portraits avec une détection précise des contours, et vous obtenez de superbes selfies du tireur avant 16MP.

La qualité d’image résultante est plus proche de ce que vous obtenez sur OnePlus que Samsung. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, mais dans ce domaine particulier, le NEX 3 n’est pas à la hauteur de Google, Samsung et Huawei.

Vivo NEX 3 5G Ce qui n’est pas si génial

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Comme c’est le cas avec tous les téléphones Vivo que j’ai utilisés dans le passé, Funtouch OS continue d’être le principal inconvénient. L’interface a encore beaucoup d’indices visuels qui sont “empruntés” à iOS, et elle ne semble tout simplement pas cohérente. Ces dernières années, les fabricants chinois ont rendu leurs interfaces plus attrayantes pour un public mondial, mais Vivo n’a pas encore apporté ce changement.

De plus, comme le NEX 3 est principalement destiné au marché chinois, vous ne obtenez pas le Play Store ou les services Google prêts à l’emploi. Ce n’est pas un énorme inconvénient car vous pouvez simplement flasher le package d’applications Google, mais vous manquez des choses comme Google Pay et la lecture HDR sur Netflix.

La seule omission majeure d’un point de vue matériel est le manque de charge sans fil. Comme toutes les marques BBK, Vivo refuse résolument d’ajouter le chargement sans fil à ses téléphones, et bien que l’autonomie de la batterie soit suffisamment bonne pour que vous n’ayez pas besoin de charger le téléphone pendant la journée, c’est une omission notable. À ce sujet, il n’y a pas de résistance à l’eau ici non plus en raison du grand module de caméra rétractable.

Vivo NEX 3 5G Résultat

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Avec le NEX 3 5G, Vivo nous donne essentiellement un aperçu de ce à quoi ressembleront les téléphones plus tard cette année. Plus de fabricants sont prêts à passer aux écrans en cascade en 2020, et nous verrons probablement des téléphones avec des conceptions similaires telles que OPPO, Xiaomi, Huawei, etc.

Mais en ce moment, le NEX 3 est le seul jeu en ville si vous voulez une expérience vraiment immersive. L’absence de lunettes combinées à ces courbes extrêmes en fait une joie absolue à utiliser, et c’est formidable de voir Vivo s’attaquer à des problèmes tels que les touches accidentelles dès le début. La qualité du panneau AMOLED est vibrante, les boutons sensibles à la pression tiennent dans une utilisation quotidienne et le matériel proposé tiendra même après plusieurs années.

Si vous pouvez regarder au-delà du fait qu’il n’y a pas de charge sans fil ou de résistance à l’eau, le NEX 3 est un appareil fantastique. Bien sûr, Funtouch OS a son lot de problèmes et l’interface semble caricaturale, mais vous pouvez résoudre la plupart de ces problèmes avec un lanceur. À la fin de la journée, le matériel que vous obtenez ici est excellent, et cela fait du NEX 3 5G l’un des meilleurs téléphones que vous pouvez acheter aujourd’hui.

4

sur 5

Le NEX 3 est un excellent choix si vous voulez un téléphone avec un écran sans cadre massif et une autonomie de deux jours. Bien sûr, le logiciel a ses inconvénients, mais lorsque vous prenez en compte cet écran époustouflant et ce matériel haut de gamme, le NEX 3 devient une option beaucoup plus attrayante. Mais si vous voulez jouer en toute sécurité et que vous voulez un appareil avec un logiciel propre, le OnePlus 7 Pro dispose également d’un écran sans cadre et de composants internes robustes.

Citius, Altius, Fortius

Vivo NEX 3 5G

Un aperçu de l’avenir de la conception de téléphones.

Le NEX 3 5G est une vitrine exceptionnelle pour un téléphone tout écran. L’affichage en cascade avec des courbes extrêmes de chaque côté vous donne un sentiment d’immersion que vous n’obtenez tout simplement pas avec un autre téléphone. Combinez cela avec du matériel haut de gamme, une excellente autonomie de batterie et une connectivité 5G, et vous obtenez une véritable puissance.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.