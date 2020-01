Test du Wattbike Atom: Pelo-qui? – .

Si vous avez allumé le téléviseur à un moment quelconque au cours des trois derniers mois, vous avez sûrement vu un flot d’annonces de fitness personnel. Nous avons atteint un point où les miroirs peuvent nous guider à travers une routine d’entraînement quotidienne, tandis que des entreprises comme Bowflex et Peloton achètent à peu près n’importe quelle tranche de temps publicitaire qu’elles peuvent trouver.

Mais les options les plus visibles dans les équipements d’exercice à domicile ne sont pas toujours des réponses universelles à vos besoins de fitness, et Wattbike s’est lentement forgé une niche de supporters très fidèles. Ce groupe est susceptible de grandir grâce au lancement aux États-Unis du Wattbike Atom. Bien qu’il soit moins flashy que le Peloton, il est difficile à battre.

Donc, laissez-nous d’abord éliminer les éléments évidents: Non, le Wattbike Atom n’a pas son propre écran intégré. Il ne vous fournit pas d’instructions d’entraînement en direct diffusées depuis un studio de spin sophistiqué, mais cela signifie également qu’il ne nécessite pas d’abonnement mensuel pour en tirer le meilleur parti.

Cela rend l’Atom un peu plus flexible quant à la façon dont vous pouvez aborder votre routine d’entraînement. L’application Wattbike est excellente pour suivre la quantité d’énergie que vous mettez sur les pédales, vous donnant un suivi de sortie en temps réel et même vous montrant quelle jambe fait le plus de travail.

Source de l’image: Mike Wehner

Ces informations sont étonnamment puissantes et elles m’ont montré que ma jambe gauche se relâchait vraiment pendant la plupart de mes sorties. Mais, parce que les informations sont diffusées sur votre téléphone ou votre tablette en temps réel, j’ai pu m’ajuster à la volée et j’ai vraiment senti les muscles de ma jambe «plus lâche» se réveiller au cours de quelques trajets.

L’application est chargée avec des entraînements prédéfinis qui incluent des sprints et des ascensions, et puisque l’application peut contrôler directement la résistance que vous ressentez dans les pédales, l’Atom imite une conduite à vélo du monde réel mieux que n’importe quel autre vélo intelligent ou entraîneur que j’ai utilisé. Bien sûr, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez toujours utiliser les commandes manuelles de vitesse sur les capots de poignée pour vous donner une pause.

Si vous ne souhaitez pas utiliser l’application Wattbike officielle, vous pouvez opter pour l’une des nombreuses applications de vélo populaires prises en charge par le vélo. Zwift est l’une des options les plus populaires, et c’est celle avec laquelle j’ai passé le plus de temps en testant le vélo. La synchronisation du vélo avec l’application a été incroyablement facile et j’ai guidé mon cycliste virtuel sur la route en un rien de temps. Zwift peut également transmettre des informations sur la résistance au vélo, ce qui rend plus difficile l’échelle des pentes et vous permet de dévaler les pentes, ou vous pouvez conserver un contrôle manuel sur la résistance et laisser Zwift déterminer votre vitesse en fonction de votre puissance.

Source de l’image: Zwift

En ce qui concerne la qualité de construction, il est difficile de contester ce que Wattbike a construit ici. Il est incroyablement solide – beaucoup plus solide que mon Trek attaché à un vélo d’intérieur – et bien qu’il pèse un peu, ce poids est utile lorsque vous poussez vraiment vos jambes à leur limite.

Source de l’image: Wattbike

C’est un jeu d’enfant pour obtenir la taille du vélo à votre guise et les barres avant peuvent être ajustées dans presque toutes les directions. Les hautes barres de style aérodynamique servent également de support pour une tablette, c’est donc là que mon iPad Pro a vécu pendant la durée de mes tests. L’utilisation de l’application Wattbike et de Zwift sur la tablette a rendu les manèges très agréables, et avec l’application Wattbike me rappelant ma puissance, je me suis retrouvé à me pousser beaucoup plus fort que je ne l’aurais pu autrement. Bref, je pense que cela a fait de moi un meilleur cycliste, même après les premières sorties.

Je ne peux pas parler du Wattbike Atom sans parler de la plus grande différence entre celui-ci et l’omniprésent Peloton: le prix. Le Wattbike Atom a atterri aux États-Unis au prix de 2 599 $. En revanche, le forfait le moins cher que vous pouvez choisir pour un Peloton est juste timide de 2300 $. Cependant, Peloton nécessite un abonnement mensuel (pour les cours en direct et d’autres fonctionnalités, que beaucoup de gens adorent vraiment), et cela revient à 39 $ par mois.

Le Wattbike Atom n’est pas nécessairement en concurrence avec Peloton ici, car il est beaucoup plus flexible en termes de votre approche d’entraînement, et il peut être utilisé avec à peu près n’importe quelle application ou plan de remise en forme. Si vous voulez une expérience guidée et prospérer quand un entraîneur en direct vous presse, c’est génial – et vous pouvez techniquement utiliser l’application Peloton avec l’Atom, bien qu’avec moins d’intégration et de fonctionnalités – mais ce n’est pas pour tout le monde.

Wattbike Atom offre une alternative solide comme le roc. C’est un équipement de fitness à domicile de haute qualité qui est vraiment agréable à conduire, que vos objectifs de fitness soient modestes ou incroyablement audacieux.

Source de l’image: Wattbike

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

