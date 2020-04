Test du Xiaomi Mi 10 Pro: livrer la marchandise

Xiaomi a depuis longtemps un talent pour éliminer le matériel solide, et le Mi 10 Pro voit la société doubler son langage de conception fringant. Le téléphone n’est pas seulement une beauté en verre, c’est une puissance technique. Le Xiaomi Mi 10 Pro va de pair avec certains des meilleurs téléphones au monde, y compris des entrées d’Oppo, Huawei et Samsung.

Xiaomi a-t-il composé la bonne combinaison de bravade, de compétence et de prix? Découvrez-le dans la revue Xiaomi Mi 10 Pro d’Android Authority.

À propos de cette revue Xiaomi Mi 10 Pro: J’ai écrit cette critique de Xiaomi Mi 10 Pro après avoir passé une semaine avec le téléphone. Xiaomi a fourni l’appareil à Android Authority, qui exécutait Android 10 avec MIUI 11.0.7 et le correctif de sécurité de mars 2020.

Test du Xiaomi Mi 10 Pro: à qui est destiné ce téléphone?

Le Mi 10 Pro est un téléphone phare qui rivalise avec la famille Oppo Find X2, Huawei P40 Pro et Samsung S20. C’est un frappeur lourd conçu pour plaire à ceux qui veulent le package complet: une belle apparence et des performances optimales. Ce n’est pas une mince affaire. Il est facile d’obtenir au moins une partie de l’équation et de se tromper de solution.

Le Xiaomi Mi 10 Pro voit la société se concentrer sur quatre grands piliers: l’écran, les performances du processeur, la durée de vie de la batterie et l’appareil photo. Si ce sont les principales fonctionnalités qui pourraient vous permettre de vous séparer de votre argent, Xiaomi les a à cœur.

Il y a cependant un petit changement: le Mi 10 Pro coûte beaucoup plus cher que son prédécesseur – près de deux fois plus – et est maintenant en ligne avec la concurrence sur les prix. En d’autres termes, le téléphone a perdu l’un des avantages traditionnels de Xiaomi. Plongeons-nous et voyons comment le Mi 10 Pro gagne son prix plus élevé – et s’il devrait ou non gagner votre argent.

Design: simplicité simple

Verre Corning Gorilla incurvé 3D 5162.58 x 74.8 x 8.96mm208gUSB-CAlpine White, Solstice Grey

Xiaomi ne innove pas en termes de design, et pourtant le Mi 10 Pro est tout de même attrayant. C’est un produit aussi raffiné que je l’ai vu de Xiaomi.

La forme sandwich en verre devrait être familière à quiconque achète un produit phare en 2020. Un cadre métallique mince est le remplissage entre deux panneaux Gorilla Glass 5 qui se courbent sur les bords pour rencontrer l’aluminium. Le verre est impeccable et crée une transition parfaitement transparente du verre au métal au verre lorsque vous déplacez votre doigt sur le bord. L’ajustement et la finition sont incomparables.

Le téléphone est disponible en deux couleurs: blanc alpin ou gris solstice. Xiaomi nous a prêté le modèle gris, qui ressemble au ciel au crépuscule juste avant une mauvaise tempête de neige. Il a une finition satinée, plutôt que brillante, ce qui lui donne une qualité élégante et gentleman. Le cadre en métal est brillant, mais toujours peint pour correspondre à l’ambiance sombre et nuageuse du téléphone.

Outre la couleur, le module de la caméra est l’élément de conception le plus frappant sur le panneau arrière du téléphone. Plutôt que de choisir un rectangle encombrant, Xiaomi a aligné les caméras du Mi 10 Pro dans une colonne verticale. Alors que trois lentilles sont englobées dans le même module surélevé, la quatrième lentille est, inexplicablement, une île en soi. L’effet? Cela ressemble à un point d’exclamation. Un anneau chromé réfléchissant entoure l’objectif supérieur, rappelant le nombre élevé de pixels du téléphone. Le module, décalé vers la gauche, signifie que le téléphone vacillera lorsque vous tapoterez l’écran pendant qu’il repose sur une surface dure.

Les contrôles concernent ce que nous attendons des produits phares. Cela signifie USB-C mais pas de prise casque, un plateau pour carte SIM mais pas de microSD, des haut-parleurs stéréo et des boutons minces sur le côté. La touche de verrouillage de l’écran et la bascule du volume, toutes deux à droite, sont peut-être trop minces. L’action est bonne.

Ce n’est pas stupidement gros. Le Mi 10 Pro est à peu près de la même taille qu’un Google Pixel 4 XL, et sensiblement plus court et plus étroit que le LG V60. En d’autres termes, il est plus facile à tenir et à utiliser que certains produits phares. Il est toujours important et peut être trop grand pour certaines personnes.

Le Mi 10 Pro est un produit aussi raffiné que je l’ai vu de Xiaomi.

Xiaomi dit qu’il a une «protection contre les éclaboussures» mais pas un indice IP complet. Presque tous les concurrents du Mi 10 Pro (S20, V60, P40, Pixel 4, OnePlus 8 Pro) ont un indice de protection IP68.

Dans l’ensemble, le Mi 10 Pro peut être simple, peut être sûr, mais il est poli de la bonne manière.

Affichage: temps d’écran encourageant

Écran à points AMOLED de 6,67 pouces avec TrueColor Rapport d’aspect 19,5: 9, rapport écran / corps de 92,4% 90 Hz Certification HDR10 + / TUV Rheinland Full HD + 800 nits5, ooo, ooo: 1 contraste Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Xiaomi a fait le choix prudent en ce qui concerne l’écran. Que cela soit suffisant ou non dépend de vous. Il s’agit d’un AMOLED de 6,67 pouces qui peut être réglé à 90 Hz si vous voulez une expérience plus fluide. Le taux de rafraîchissement n’est pas aussi élevé que les écrans 120 Hz de la série S20 ou du OnePlus 8 Pro, mais il correspond au taux du Huawei P40 Pro et de Google Pixel 4 XL. La résolution Full HD + est suffisamment dense pour le panneau, mais j’aurais préféré avoir Quad HD + en option. Des rampes de luminosité pouvant atteindre 1 200 nits dans certaines conditions. Il n’y a pas d’encoche, mais vous trouverez une petite caméra à perforation dans le coin supérieur gauche de l’écran. La marque Dot Display est la version Xiaomi de la marque Infinity-O de Samsung.

Tout cela se traduit par un bel affichage. Il est riche en pixels, lumineux et coloré. Tout le monde devrait être heureux de naviguer sur le Web, de faire défiler les médias sociaux ou de pointer des e-mails sur cet écran. J’ai vraiment apprécié l’aspect et la sensation lorsque le défilement est réglé sur 90 Hz et que les autres mouvements animés sont fluides, fluides, fluides.

Si vous aimez Netflix en déplacement, la certification HDR10 + signifie que vous obtenez la meilleure image possible du service de streaming. Le téléphone a également la certification TUV Rheinland et un rapport de contraste de 5 000 000: 1. La dernière saison d’Ozark avait l’air incroyable à l’écran.

Enfin, le téléphone dispose d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. Il est positionné sur l’endroit où vous vous attendez. Bien que je préfère toujours les lecteurs montés à l’arrière ou sur le côté, le lecteur du Mi 10 Pro était acceptable en termes de vitesse et de précision. L’outil de déverrouillage du visage, qui ne repose sur aucune technologie sophistiquée, est cohérent mais pas aussi sécurisé que les solutions basées sur la 3D.

Essentiellement, le Mi 10 Pro correspond à la plupart des concurrents en matière de technologie d’écran et de performances.

Performance: Pow, bang, zoom

J’ai le POWAQualcomm Snapdragon 865Adreno 650 GPU8GB LPDDR5 RAM256 UFS 3.0 storageLiquidCool 2.0 chambre à vapeur

Le Mi 10 Pro a le silicium attendu sous le capot. Cela signifie que le processeur haut de gamme de Qualcomm, avec suffisamment de RAM, de stockage et de refroidissement rapides pour satisfaire la plupart des utilisateurs. Le Mi 10 Pro en a déchiré de nouveaux, tels que Geekbench et 3DMark, dépassant 99% des autres téléphones de la base de données. Il correspondait facilement aux chiffres affichés par d’autres produits phares du Snapdragon 865, tels que le S20 Ultra et Oppo Find X2 Pro. J’appellerai le repère 3D pour une raison: il indique le taux de rafraîchissement. C’est un test, le téléphone a réussi 88 images par seconde et l’autre il a composé le 90 complet. Cela démontre que le taux de rafraîchissement est réel.

Dans l’utilisation quotidienne, le téléphone était un opérateur fluide. Rien sur le Mi 10 Pro n’a jamais semblé lent ou lent. Grâce à l’offre gratuite de Stadia de Google, j’ai vérifié certains jeux sur le Mi 10 Pro, dont Destiny 2. Le jeu fonctionnait parfaitement. Je n’ai vu aucune image perdue pendant le jeu. Le Mi 10 Pro manque de fonctionnalités de jeu dédiées – mais il offre toujours tout le punch dont il a besoin.

Il suffit de dire que le téléphone est plus que satisfaisant en matière d’alimentation.

Donne-moi le jus4,500mAh50W filaire charge30W sans fil charge65W chargeur dans la boîte

Cela vaut également pour la durée de vie de la batterie. Le Xiaomi bat 1000 en ce qui concerne les mesures de la batterie: il dure plus longtemps que la plupart des téléphones et, une fois la batterie épuisée, se recharge plus rapidement que la plupart des téléphones. C’est l’histoire que chaque fabricant de téléphones devrait vouloir vendre aux consommateurs.

Le temps de projection passait souvent au-delà des sept heures. C’était avec un mélange solide d’utilisation, comme YouTube et l’analyse comparative, ainsi que la vérification des e-mails et la prise de photos. Beaucoup des vaisseaux amiraux les plus récents voient des heures de projection sur une plage de six heures. Le Mi 10 Pro a généralement duré au moins un jour et demi, et parfois livré un peu plus. Le réglage de la consommation d’énergie de Xiaomi est assez bon. Ce ne sont pas tout à fait les deux jours promis par Xiaomi, mais il surpasse encore une grande partie de la concurrence.

Alors que de nombreux téléphones durent une journée sur une charge, aucun ne se recharge aussi rapidement que le Mi Note 10. Le chargeur 65 W inclus peut pomper la batterie de 0% à 100% en 45 minutes, explique Xiaomi. Notre observation a duré 47 minutes, mais c’est encore un temps record. Il est rare de voir une batterie au-dessus de la barre des 80% en si peu de temps, et encore moins complètement chargée. Laisser le téléphone branché pendant 15 minutes lui donne un coup de pouce de 40%.

En ce qui concerne la charge sans fil, le téléphone prend en charge une alimentation électrique rapide de 30 W. Nous n’avons pas de chargeur sans fil de cette capacité. Malgré cela, le téléphone s’est complètement chargé en environ 80 minutes.

Vous n’aurez pas besoin de recharger le téléphone si souvent, et lorsque vous le ferez, vous le rechargerez avant de le savoir.

Caméra

Arrière:Principal: 108MP, f / 1.69, capteur 1 / 1.33 in, FoV 82 degrés Ultra-large: 20MP, f / 2.2, FoV 117 degrés Portrait: 12MP, f / 2.0, 2x optique Zoom: 8MP, f / 2.2, OIS, Hybride 10x, zoom numérique 50xDe face:Selfie: capteur 20MP f / 2.3, 1 / 3,4 poucesVidéo:8K @ 30fps, 4K @ 60fps, 1080p @ 60fps, 720p @ 240fps

Les téléphones phares devraient avoir des baies multi-caméras ornant le panneau arrière et le Xiaomi Mi 10 Pro n’est pas différent. C’est l’un des arrangements les plus compliqués que j’ai vus, alors passons en revue cette étape par étape.

L’objectif le plus haut est mis en surbrillance et marqué au pochoir «108MP» mais il y a un problème: ce n’est pas l’appareil photo 108MP. Au lieu de cela, c’est un zoom hybride 8MP. C’est l’objectif qui vous donne vos effets de téléobjectif à partir de 2x et au-delà. Ouais, déroutant, je sais. L’objectif suivant dans la pile est un tireur 12MP qui gère le portrait. Cet appareil photo «beauté» a un objectif de 50 mm et est le principal tireur pour les prises de vue bokeh. Le troisième objectif dans la pile est en fait l’appareil photo principal de 108 MP. Enfin, le quatrième objectif déclenché par lui-même remplit également la fonction de tireur ultra grand-angle et macro 20MP.

Les photos prises avec l’objectif principal sont regroupées à 25,2 MP. La plupart des coups se sont bien déroulés. Vous verrez une mise au point nette partout, avec une exposition et des couleurs solides. Mon seul reproche serait le mauvais effet HDR et le bruit visible dans les endroits sombres. Le passage à la résolution 108MP complète donne des résultats qui sont comparables (et, en fait, presque indiscernables) au réglage standard. Vous verrez que la couleur est identique, la mise au point est parfaite et il y a très peu de bruit. La vraie raison d’un tel capteur est que vous pouvez zoomer à fond, et lorsque vous le ferez, vous commencerez à voir des artefacts numériques et d’autres défauts.

L’objectif zoom fait un travail particulièrement impressionnant. Les photos que j’ai prises à 1x, 3x et 5x semblaient presque identiques en termes de netteté et de clarté. Vous pouvez pousser le zoom jusqu’à 50x si vous le souhaitez, mais ces résultats sont aussi mauvais que prévu. Doux, granuleux et ne vaut pas grand-chose. Cependant, tout niveau de zoom jusqu’à environ 10x est assez bon.

Je n’étais pas entièrement satisfait de l’appareil photo ultra-large / macro. Il y avait certainement des problèmes d’exposition, comme vous pouvez le voir dans les taches sombres de plusieurs scènes de la rivière. Je ne sais pas à quel point la macro est utile, et la configuration des prises de vue n’a pas été particulièrement facile.

L’objectif portrait milieu de gamme est peut-être le meilleur du lot. Il offre un zoom optique jusqu’à 2x, et la clarté est tout simplement excellente. Vous pouvez le voir dans le gros plan de la cascade. Ce résultat remplace de loin ce que j’ai pu capturer avec le S20 Ultra et le V60.

À l’avant, vous avez un jeu de tir selfie 20MP. Je n’ai pas été entièrement impressionné par les autoportraits. La détection des bords est un peu inégale et l’arrière-plan est si flou qu’il me donne le vertige. Les selfies pris sans mode portrait sont plus propres.

Le Mi 10 Pro comprend une grande variété de modes cinéma si vous vous sentez particulièrement créatif. Il a une assistance AI, par exemple, qui aidera à la scène et à l’exposition, ainsi que ShootSteady OIS / EIS pour la stabilisation et le mode Vlog pour les fanatiques de YouTube et TikTok. Il peut gérer un super ralenti jusqu’à 960 ips.

La capture vidéo fonctionne jusqu’à 8K à 30fps. Sans téléviseur ou moniteur 8K, nous ne sommes pas en mesure d’évaluer la qualité de la vidéo 8K, mais les résultats semblent bons sur l’écran du téléphone. Le métrage 4K @ 60fps a fière allure, tout comme les trucs 1080p et 720p. Je ne peux pas dire que ce mode AI a fait quelque chose de vraiment notable, mais OIS est génial pour réduire les tremblements et les tremblements.

Les exemples de photos ont été redimensionnés à des fins d’affichage. Des exemples en pleine résolution sont disponibles ici.

L’application appareil photo de Xiaomi est robuste. Il couvre les bases et puis certains. En plus d’une multitude de modes de capture, l’option Pro vous permet de prendre le contrôle de chaque fonctionnalité individuellement.

Dans son ensemble, l’appareil photo du téléphone est un peu déroutant. On ne sait pas exactement quel objectif prend une photo à un moment donné. Ce qui importe, c’est que les photos et les vidéos que vous capturez avec le Xiaomi Mi 10 Pro sont bonnes. Ils ne sont peut-être pas de bons Pixel 4 ou P40 Pro, mais ils sont tous de qualité phare.

Prise de vue de la caméra 108MP: Samsung Galaxy S20 Ultra vs Xiaomi Mi Note 10

La plupart des photographes chevronnés vous diront que les mégapixels ne sont pas tout – et ils auraient raison – mais les mégapixels sont exactement ce qui compte ici. C’est l’histoire de deux capteurs et du logiciel qui les prend en charge. …

MIUI: Porter à 11

Le Xiaomi MI 10 Pro est livré avec Android 10, la mise à jour de sécurité de mars 2020 et l’interface utilisateur de Xiaomi, MIUI 11. L’aspect le plus notable de l’interface utilisateur est l’absence de tiroir d’application. Xiaomi a proposé un tiroir d’application sur les téléphones plus anciens, mais l’option manque malheureusement sur le Mi 10 Pro. C’est peut-être mon plus gros reproche avec le téléphone. Je déteste utiliser les écrans d’accueil pour héberger toutes les applications. Est-ce la fin du monde? Non. Est-ce que ça me contrarie (et est-ce que ça peut vous contrarier?) Oui. Vous pouvez utiliser Nova launcher ou similaire et l’appeler un jour. Mais vous ne devriez pas avoir à le faire.

Au-delà du tiroir d’applications, le téléphone offre à peu près tout ce qu’un utilisateur Android moderne voudrait. Vous disposez de plusieurs thèmes, de polices ajustables, de grilles d’application variables, etc.

La vraie inconnue ici est la rapidité et la cohérence avec laquelle Xiaomi mettra à jour les correctifs de sécurité.

Contrairement au P40 Pro de Huawei, le Mi 10 Pro dispose d’une gamme complète d’applications Google, y compris le Google Play Store. Cela en fait une bonne alternative au Huawei si vous êtes sur un marché où les deux téléphones sont disponibles.

La seule vraie inconnue ici est la rapidité et la cohérence avec laquelle Xiaomi mettra à jour les correctifs de sécurité pour le téléphone. Xiaomi fournit des mises à jour logicielles fréquentes, mais il a tendance à dissocier ses versions MIUI des principales versions d’Android. En d’autres termes, MIUI peut obtenir une mise à jour majeure qui n’inclut pas Android 11. Sinon, la suite logicielle a tout ce dont elle a besoin – à l’exception d’un tiroir d’application.

Suppléments

L’audio: Les intervenants sont fantastiques. Plutôt que de compter sur l’écouteur pour aider à créer l’effet stéréo, Xiaomi a installé un haut-parleur complet à chaque extrémité du téléphone. Les trous percés indiquent où se trouvent les enceintes. Les matrices à sept aimants sont certifiées Hi-Rez Audio et offrent un son clair et fort. À lui seul, le Mi 10 Pro est plus que capable de remplir votre chambre ou votre salon d’un son solide. LHDC et le codec adaptX aptX sont intégrés, ce qui signifie que vous disposez d’excellentes options en matière de Bluetooth.

IR blaster: Dans un rappel d’antan, le Mi 10 Pro comprend un blaster IR et l’application à distance Peel. Ensemble, ceux-ci vous permettent de contrôler la plupart des technologies de cinéma maison de votre maison. C’était un jeu d’enfant pour configurer mon téléviseur, mon boîtier Android TV et mes haut-parleurs intelligents. Agréable.

NFC: Une radio NFC est à bord et il prend en charge Google Pay. Bien que cela n’ait pas fonctionné sur notre unité d’examen (en raison du chargeur de démarrage déverrouillé), il devrait très bien se vider sur les unités de vente au détail.

5G: Le téléphone sera principalement vendu en Europe, où il dispose du support de bande LTE 4G et 5G approprié. Le Mi 10 Pro a une prise en charge sans fil limitée aux États-Unis. Il couvre les bandes LTE de base pour AT&T et T-Mobile, mais les bandes plus récentes et plus rapides (66, 72) ne sont pas disponibles. Je n’ai rencontré aucun problème réel en utilisant le téléphone sur le réseau de T-Mobile, mais la 4G était loin d’être rapide. En ce qui concerne la prise en charge de la 5G, le Mi 10 Pro dispose des bandes minimales nues inférieures à 6 GHz à bord (n1, n3, n7, n28, n77, n78). Je n’ai pas pu me connecter au réseau 5G de T-Mobile, malgré la disponibilité connue du réseau chez moi.

Spécifications Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 ProDisplayDisplay AMOLED de 6,67 pouces avec TrueColor

Rapport d’aspect 19,5: 9, rapport corps / écran de 92,4%

90Hz

Full HD +

800nits

Lecteur d’empreintes digitales sous écran Processeur Qualcomm Snapdragon 865

Adreno 650 GPU

Chambre de vapeur LiquidCool 2.0 Mémoire 8 Go LPDDR5 RAM Stockage 256 stockage UFS 3.0 Batterie 4 500 mAh

Charge filaire 50 W

Charge sans fil 30 W

Chargeur 65W dans la boîte

Principal: 108MP, f / 1,69, capteur 1 / 1,33 pouces, FoV 82 degrés

Ultra-large: 20MP, f / 2.2, FoV à 117 degrés

Zoom 1: 12MP, f / 2.0, 2x optique

Zoom 2: 8MP, f / 2.2, OIS, hybride 10x, zoom numérique 50x

De face:

Selfie: 20MP f / 2.3, sur écran, capteur 1 / 3,4 pouces

Vidéo:

8K @ 30fps, 4K @ 60fps, 1080p @ 60fps, 720p @ 120fps

Dimensions 162,58 x 74,8 x 8,96 mm Poids 208 g Couleurs Blanc alpha, gris solstice

Le rapport qualité prix

Xiaomi Mi 10 Pro: 8 Go de RAM, 256 Go de stockage – 999 €, 873 £, 1099 $

Voici où l’histoire prend un peu de tour pour Xiaomi. L’année dernière, le Mi 9 Pro 5G a coûté plus près de 500 € / 520 $, soit la moitié du coût du Mi 10 Pro. Il s’agit d’une rupture spectaculaire et presque sans précédent avec les prix de la génération précédente. Le changement est encore plus déroutant lorsque vous soupesez les caractéristiques du Mi 9 Pro par rapport au Mi 10 Pro, qui ont tous deux des processeurs haut de gamme, une charge rapide, des caméras puissantes et un matériel de qualité. Qu’est-ce qui justifie l’énorme hausse des prix? Quelques choses.

Tout d’abord, la caméra. Le Mi 10 Pro passe à un appareil photo principal de 108 MP qui est aidé par pas moins de trois objectifs auxiliaires pour les prises de vue larges, le téléobjectif et les portraits. Ensuite, l’écran – qui est toujours le composant le plus cher de tout smartphone – passe à un panneau à 90 Hz. Enfin, bien que les deux téléphones prennent en charge la 5G, le Mi 10 Pro utilise le Qualcomm Snapdragon 865, une puce compatible 5G si chère qu’elle a fait grimper le prix des téléphones 5G dans tous les domaines.

Je ne sais pas si cela fait que le Mi 10 Pro vaut deux fois plus que le Mi 9 Pro, mais, malheureusement, il est conforme aux produits phares concurrents. En d’autres termes, la valeur du téléphone est comparable à celle des S20, V60, Pixel 4, P40 Pro et d’autres produits phares de 2020 avec des fonctionnalités similaires.

Vous payez un prix élevé pour un téléphone premium.

Test du Xiaomi Mi 10 Pro: devriez-vous l’acheter?

Xiaomi a une sérieuse concurrence dans le monde. Des téléphones tels que le OnePlus 8 Pro fraîchement annoncé, ainsi que des produits phares récents tels que le Samsung Galaxy S20, LG V60, Huawei P40 Pro, Oppo Find X2, et d’autres sont des concurrents légitimes avec le Mi 10 Pro. À l’heure actuelle, le Mi 10 Pro coûte environ 1099 $ (999 €, 879 £) auprès des détaillants en ligne. Cela le met directement en ligne avec le coût de ses concurrents directs. Alors, que choisissez-vous?

Si vous voulez quelque chose de plus grand public, restez sur le Samsung ou le LG. Ils sont disponibles dans les magasins de transport et les détaillants à grande surface et sont l’achat sûr. L’Oppo Find X2 et OnePlus 8 Pro sont incroyablement similaires et sont peut-être les meilleurs appareils pour affronter le Xiaomi. Pour ceux qui vivent en Chine, le Xiaomi est probablement sur un pied d’égalité avec le Huawei P40 Pro. La plupart de ces téléphones sont compatibles les uns avec les autres et souvent la seule chose qui les sépare est peut-être la qualité de l’appareil photo et la durée de vie de la batterie. Vous ne pouvez pas vous tromper avec aucun de ces appareils. Le produit phare de Xiaomi ne se démarque pas nécessairement de la foule, mais, peut-être pour la première fois, Xiaomi mérite vraiment une place parmi ces titans.

Le Xiaomi Mi 10 Pro est un merveilleux téléphone qui couvre toutes les bases, puis certaines.

Cela dit, le Xiaomi Mi 10 Pro est un merveilleux téléphone qui couvre toutes les bases, puis certaines. Xiaomi a fait un excellent travail en concevant un matériel élégant qui a l’air aussi bon qu’il le semble. L’écran à 90 Hz est exceptionnel, la durée de vie de la batterie de près de deux jours est ridicule et les performances du processeur rapide sont palpables. Des haut-parleurs stéréo puissants et un blaster IR garantissent que vous êtes toujours diverti. Un inconvénient pourrait être le logiciel, et en particulier l’absence d’un tiroir d’application. Le système de caméra 108MP est très, très bon, mais peut-être juste excellent.

Le Xiaomi Mi 10 est tout simplement un gagnant.

Merci d’avoir lu la revue Android Authority Xiaomi Mi 10 Pro.