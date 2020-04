Test: le Botvac D7 de Neato Robotic est le robot aspirateur que j’ai toujours voulu

Neato Robotics m’a envoyé le robot aspirateur Botvac D7 et je l’apprécie vraiment. Je n’ai jamais eu d’aspirateur robot auparavant, je ne peux donc pas le comparer à d’autres produits, mais si vous avez déjà examiné le D7 auparavant, je le recommande.

Il s’agit du modèle haut de gamme de Neato. Cela signifie également une tarification haut de gamme. À 829,99 $ US, il n’est pas bon marché, mais Neato propose également des modèles moins chers, comme le Neato D3 à 399,99 $ US. Bien sûr, un prix inférieur signifie moins d’autonomie et moins de fonctionnalités, donc vous en avez pour votre argent.

Archie le D7

La principale chose qui m’impressionne à propos du D7 est son intelligence. Vous n’avez pas grand-chose à faire en plus de vider la poubelle et de vous assurer qu’il n’y a pas de cordons à coller. Chaque fois qu’il démarre, il se retourne pour noter l’emplacement de son chargeur. Il parcourt ensuite méthodiquement votre maison, passant l’aspirateur partout où il peut atteindre.

S’il manque de batterie, ce qui peut durer jusqu’à deux heures, il revient au chargeur, et une fois qu’il a à nouveau une batterie pleine, il est suffisamment intelligent pour terminer exactement où il nettoyait. Il utilise la navigation laser, ce que j’ai appris est meilleur que les autres robots aspirateurs qui utilisent des caméras infrarouges.

En parlant de caméras, si vous lisez régulièrement mes articles, vous saurez que je suis soucieux de la confidentialité. J’ai été satisfait de la politique de confidentialité de Neato, et cela ne ressemble pas à la société qui souhaite partager des plans intérieurs de votre maison comme l’a fait iRobot. Et le fait que le D7 ne dispose pas de caméras me rassure.

De plus, vous n’avez pas non plus à le connecter au Wi-Fi. Vous ne pourrez pas utiliser l’application pour des fonctionnalités avancées, mais il y a toujours un bouton physique sur l’aspirateur robot pour l’allumer, le réinitialiser et choisir le mode de nettoyage. Mais comme je l’ai noté ci-dessus, même si les pirates ont pris le contrôle dans le pire des cas, il n’y a pas de caméras pour vous espionner de toute façon.

Quelque chose d’autre que j’ai aimé, c’est que le robot est venu entièrement assemblé. Tout ce que j’avais à faire était de le configurer avec l’application de Neato et de le laisser charger. Le forfait est également livré avec une ligne physique No-Go. C’est une bande magnétique plate que vous pouvez coller sur le sol. Utilisez-le s’il y a une zone de votre maison où vous ne voulez pas que l’aspirateur robot entre. Vous pouvez également utiliser l’application pour créer plusieurs lignes No-Go virtuelles.

L’application

L’application de Neato est simple et intuitive à utiliser. Vous pouvez l’installer sur votre iPhone, iPad et Apple Watch pour démarrer, suspendre ou arrêter le nettoyage à distance, ainsi que recevoir des notifications sur l’état du robot. L’application vous montre une carte de votre maison créée par le D7 et prend en charge plusieurs plans d’étage pour les maisons à plusieurs étages. Vous pouvez zoomer, utiliser le nettoyage localisé pour nettoyer certaines zones de la maison, gérer le profil de nettoyage et définir un programme de nettoyage. Vous pouvez également conduire manuellement le robot.

Il existe deux modes de nettoyage dans le profil. Eco est un cycle de nettoyage plus léger et plus silencieux et Turbo est un mode plus puissant et plus puissant avec une aspiration maximale. Il existe également une bascule appelée Extra Care, qui prendra donc plus de précautions lors de la navigation dans votre maison. Tous les robots de Neato sont en forme de D; en d’autres termes, il ressemble à un aspirateur manuel standard. L’avantage qu’il a sur les robots ronds est la possibilité de nettoyer les coins.

La dernière mise à jour de l’application a ajouté la prise en charge des raccourcis Siri. C’est cool de pouvoir utiliser des commandes vocales pour dire au robot de commencer le nettoyage, de suspendre le nettoyage ou de le renvoyer au chargeur. Si vous avez le modèle D7, vous pouvez utiliser des commandes vocales pour nettoyer les zones, comme certaines zones de votre maison.

Conclusion

Comme vous pouvez le voir, je suis très content de mon robot aspirateur. J’ai décidé qu’il était un garçon et son nom est Archie. Je l’ai maudit plusieurs fois («Non, ne me cogne pas dessus,%% & # @!»). Mais sinon, il fonctionne très bien et nettoie bien. Le D7 peut gérer la plupart des surfaces et s’il se bloque, il s’arrêtera simplement. Ramassez-le, donnez-lui quelques coups de coude et il reprendra le nettoyage comme si de rien n’était.

Entreprise: Neato Robotics

Liste des prix: 829,99 $

Évaluation:

On aime ca. Vous devriez l’obtenir.

Avantages:

Intelligent

120 minutes d’autonomie

Confidentialité: pas de caméras et fonctionne sans Wi-Fi