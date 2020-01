Test Mobvoi TicPods 2 Pro: noyé par la concurrence

Source: Daniel Bader / Android Central

Il n’y a pas de pénurie de véritables écouteurs sans fil à choisir de nos jours, mais cela n’a pas empêché la start-up chinoise Mobvoi, la plus connue pour sa gamme croissante de montres connectées TicWatch, d’essayer de faire sensation sur le marché naissant.

Avec ses TicPods 2 Pro, la société a essayé d’offrir ce qu’elle pense que les utilisateurs attendent d’une paire de TWE: une portabilité impressionnante, un son de haute qualité et une interaction à faible friction à un prix relativement bas.

Et il a fait un assez bon travail pour construire un dossier pour son offre de 130 $. Mais les TicPods 2 Pro manquent de deux choses qui, au moins pour moi au début de 2020, ne peuvent pas manquer dans ce facteur de forme.

D’un coup d’œil

Mobvoi TicPods 2 Pro

Conclusion: Les derniers vrais écouteurs sans fil de Mobvoi tentent de transformer un tas d’idées intéressantes en un produit à part entière, mais ne parviennent pas à capitaliser sur les principes fondamentaux de ce qui fait une bonne paire d’écouteurs.

Avantages

Petit et confortable

Son décent dans des environnements calmes

Connectivité solide

Prise en charge du codec aptX HD de Qualcomm

Les inconvénients

Le manque d’isolement est problématique dans les environnements bruyants

Les fonctionnalités de l’IA sont limitées et fantaisistes

Seul le bouton gauche fonctionne en mono

Autonomie décevante de la batterie

Trop cher pour ce que vous obtenez

TicPods 2 Pro Une question de compromis

Une ressemblance avec les AirPod d’Apple n’est certainement pas rare sur le marché TWE: tout le monde, de Huawei à Xiaomi, en passant par Mobvoi, s’est inspiré du design désormais emblématique d’Apple.

Les TicPods 2 Pro sont disponibles en deux couleurs, contrairement aux AirPods – bleu et rose, ainsi que le blanc omniprésent – et le boîtier (et les bourgeons à l’intérieur) est plat et s’ouvre sur toute la longueur. Les aimants maintiennent à la fois le loquet de l’étui et les écouteurs eux-mêmes en place, mais ils sont beaucoup plus faibles que ceux des AirPods ou du Jabra Elite 75t, ressemblant davantage aux Galaxy Buds de Samsung. Retourner le boîtier avec les bourgeons à l’intérieur demande simplement qu’ils tombent au sol.

L’absence de pointe en silicone signifie qu’il n’y a presque pas d’isolement, ce qui vous oblige à augmenter le volume dans des environnements bruyants.

Les têtes n’ont pas non plus de pointe en silicone, une inversion indésirable des TicPods plus isolants, mais la société dit, et je suis d’accord, que la qualité du pilote lui-même est meilleure que dans la première version. Plus précisément, lorsque vous obtenez l’alignement correct des pilotes, le son est assez bon, avec une combinaison bien équilibrée de bas de gamme boostés, de médiums lisses mais légèrement en retrait et d’aigus atténués pour éviter les sifflements.

Mais comme les AirPods et TWE avec des conceptions similaires, le manque d’embouts auriculaires en silicone laisse vos oreilles ouvertes aux machinations du monde qui vous entoure, ce qui facilite la conversation avec des personnes sans mode “passthrough” dédié, mais presque impossible de discerner le minutie d’une chanson populaire, ou les subtilités de la voix d’une personne, même avec le volume explosé. Mobvoi m’a dit lors d’une réunion au CES 2020 qu’il avait décidé d’adopter cette conception en raison des commentaires des clients des TicPods Free, qui avaient ces conseils d’isolement mais n’avaient pas la capacité de canaliser l’audio extérieur des microphones.

Malheureusement, ce compromis ruine presque le TicPods 2 Pro d’être utilisé en public; même au volume le plus élevé lorsque je suis connecté à mon Pixel 4 ou Note 10, je ne pouvais pas distinguer la voix d’un hôte de podcast ou profiter des instruments de ma musique préférée. Et parce que la plupart des grondements du monde sont dans les registres inférieurs – les voitures et les bus grondent – les basses des écouteurs, déjà diminuées par la conception ouverte, disparaissent presque complètement.

Oui, c’est le même problème qui affecte les AirPod d’Apple et de nombreux autres modèles d’écouteurs ouverts, mais c’est un problème avec lequel Apple s’en tire car l’expérience de les utiliser, en particulier lorsqu’ils sont associés à des appareils basés sur iOS, est améliorée. La question est de savoir si Mobvoi peut imiter ces améliorations pour compenser les problèmes de son.

Je reconnais également que beaucoup de gens ne veulent pas être isolés lorsqu’ils portent des écouteurs, qu’il y a un équilibre à atteindre entre accessibilité et fidélité. Mais d’après mon expérience, combiner l’isolement passif avec un mode passthrough, que les Galaxy Buds proposent pour environ le même prix, est une solution beaucoup plus préférable.

En ce qui concerne les appels vocaux, le TicPods 2 Pro utilise la technologie de suppression de bruit CVC de Qualcomm, utilisant des microphones pour réduire le brouhaha de fond qu’un appelant entend à l’autre extrémité. Il fait un travail décent, et au cours des nombreux appels que j’ai pris en portant les écouteurs, personne ne s’est plaint de la façon dont ma voix est apparue, mais j’ai dû constamment m’efforcer d’entendre l’appelant dans la dissonance des lieux publics.

TicPods 2 Pro Vous pouvez m’appeler AI

Mobvoi s’appelle une entreprise d’IA qui fabrique du matériel. Donc, une partie de la proposition de valeur d’achat de ses produits est l’intelligence intégrée qui vient de pouvoir faire des choses que d’autres produits ne peuvent pas faire.

Plus précisément, la version Pro des TicPods 2 est livrée avec TicMotion et TicHear, deux fonctionnalités qui valent la peine de dépenser les 40 $ supplémentaires par rapport au modèle normal.

TicMotion est facile à décrire: il utilise l’accéléromètre des écouteurs – le même qui active la lecture / pause automatique lors du retrait des écouteurs de vos oreilles – pour accepter ou rejeter les appels en hochant la tête ou en secouant la tête, respectivement. Et il fonctionne! À chaque fois! Je l’ai essayé plusieurs fois, même en marchant, et la motion a été interprétée correctement. C’est une façon amusante de supprimer la friction, si vous pouvez l’appeler ainsi, de répondre à un appel, mais ce n’est pas beaucoup plus que cela.

TicHear serait considérablement plus utile s’il fonctionnait de manière cohérente. Le contrôle mains libres de la lecture des chansons a toujours été sur ma liste de casques les plus recherchés, et bien que certains écouteurs prennent en charge l’activation de l’assistant vocal mains libres, Mobvoi contourne toute cette chicane en vous permettant de dire «jouer de la musique», «mettre en pause la musique , “” chanson suivante “,” chanson précédente “,” décrocher “ou” raccrocher “. Et il fonctionne! La plupart du temps.

Contrairement à TicMotion, qui s’appuie sur le mouvement plutôt que de capter des signaux audio subtils, TicHear ne fonctionne que lorsque le bruit ambiant est faible. À la maison, cela fonctionne à chaque fois; en marchant dehors, quand j’en ai le plus besoin, ça marche peut-être la moitié du temps. Dans une rue animée ou une plate-forme de métro? Oublie.

L’autre problème est que les commandes elles-mêmes sont gravées dans le marbre; alors que je vais bien dire “chanson suivante” au lieu de “piste suivante” ou “pause de musique” au lieu de, vous savez, “pause de chanson”, les préréglages souffrent de ce dont souffre l’application Mobvoi en général: pauvre chinois -Traductions anglaises. Et comme il n’y a pas d’option pour modifier les préréglages, on a l’impression d’être coincé dans cet état liminal en attendant que Mobvoi embauche de meilleurs traducteurs.

Heureusement, vous n’avez pas du tout besoin d’utiliser ces nouvelles fonctionnalités; les TicPods 2 Pro prennent toujours en charge les gestes dits de “chatouillement” de Mobvoi, qui impliquent de taper ou de déplacer votre doigt le long de la partie bâton de chaque bouton pour jouer, mettre en pause ou modifier les paramètres de volume. Ceux-ci sont considérablement plus fiables que l’un des gadgets susmentionnés, mais – et je le dis dans chaque critique de casque – je préfère toujours les boutons.

Autonomie et connectivité de la batterie du TicPods 2 Pro

Mobvoi utilise des puces Qualcomm dans ses écouteurs, ce qui signifie qu’en plus de prendre en charge les codecs conventionnels comme SBC et AAC, ils prennent également en charge aptX et aptX HD sur certains téléphones Android. Techniquement, cela devrait améliorer la qualité du son, car aptX HD prend en charge des flux allant jusqu’à 576 kbps, mais tout est basé sur le matériel source – la plupart des flux audio utilisent des débits variables inférieurs à 100 kbps en moyenne pour assurer un flux constant, et je n’ai pas de Abonnement Tidal (ou tout autre fichier FLAC local, à ma grande consternation) pour tester la bande passante supplémentaire.

Les TicPods 2 Pro bénéficient d’une connexion Bluetooth puissante et d’une autonomie globale décente lorsque vous incluez l’étui, mais les écouteurs eux-mêmes ne durent que quatre heures.

Pourtant, les TicPods 2 Pro ont maintenu une connexion solide avec le téléphone auquel ils étaient connectés, et c’est assez bon pour moi. Cependant, mon principal problème de connectivité est principalement quotidien: le mode mono n’est pris en charge qu’avec l’écouteur gauche. La plupart des TWE construites sur une plate-forme moderne prennent en charge l’indépendance des écouteurs; vous pouvez utiliser l’un ou l’autre indépendamment. Mais ceux qui utilisent encore un système de relais, où l’un est le «parent» et l’autre «l’enfant», désignent généralement l’oreillette droite comme principale. Ici, c’est le contraire, et il m’a fallu un certain temps pour m’habituer à cette distinction. Votre kilométrage peut cependant varier.

L’autonomie de la batterie est une autre source de discorde: quatre heures par charge n’est pas génial, mais compte tenu de la portabilité inhérente de l’étui, cela ne me dérange pas vraiment de revenir en arrière pendant quelques minutes. Contrairement aux TicPods Free d’origine, les 2 et 2 Pro prennent en charge la charge rapide USB-C, et le boîtier offre quatre autres charges complètes pour un total de 20 heures.

Les bourgeons sont également résistants aux éclaboussures IPX4, qui sont suffisants pour les courses et autres activités liées à la transpiration.

TicPods 2 Pro valent-ils les 140 $?

Cela dit beaucoup que, contrairement à la plupart des vrais écouteurs sans fil que je teste, une fois que j’ai fini d’examiner les TicPods 2 Pro, je les ai remis sur mon étagère et je ne les ai pas ramassés depuis. J’aime leur taille et j’apprécie leurs caractéristiques, mais finalement les choix de conception ruinent toute chance qu’ils restent dans ma poche en permanence, malgré leur petite taille.

Je pense que Mobvoi a fait une erreur en retirant l’embout en silicone de ce modèle et je ne doute pas que la société corrigera le cours dans son suivi. En attendant, vous avez beaucoup d’options dans une gamme de prix similaire. Si le facteur de forme TicPods 2 Pro de Mobvoi suscite votre intérêt, mais que les fonctionnalités d’IA ne le font pas, les TicPods 2 perdent TicMotion et TicHear – et 40 $ du prix. Pour 100 $, c’est un achat beaucoup plus convaincant.

3

sur 5

Si vous voulez des “sticks” de meilleure qualité sonore, le Liberty Air 2 de Soundcore n’est pas aussi compact mais il sonne beaucoup mieux et offre une autonomie de batterie presque deux fois plus longue. En modifiant un peu le style, les Galaxy Buds de Samsung sont fiables et sonnent bien, et sont réduits à environ 100 $ en ce moment. Et si vous pouvez supporter la charge Micro-USB, l’Elite 65t de Jabra correspond au prix de 140 $ des TicPods, mais les bat dans pratiquement toutes les mesures imaginables.

Je ne vous dis pas d’éviter d’acheter les TicPods 2 Pro – si vous êtes dans la conception ouverte et donnez la priorité à la portabilité et à la facilité d’utilisation par rapport à la qualité sonore, celles-ci pourraient être à votre place – mais il existe certainement de meilleures options là pour 140 $.

Décevant et plein de potentiel

Mobvoi TicPods 2 Pro

Les derniers véritables écouteurs sans fil de Mobvoi tentent de transformer un tas d’idées intéressantes en un produit à part entière, mais ne parviennent pas à capitaliser sur les principes fondamentaux de ce qui fait une bonne paire d’écouteurs.

