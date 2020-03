‘The Banker’: Plus de mauvais Apple TV + Critiques

Dans des nouvelles totalement choquantes, le contenu à venir sur Apple TV + a reçu de mauvaises critiques. Cette fois, c’est le long métrage The Banker sous les projecteurs.

Le banquier est «pas très puissant» et «exsangue»

Il est juste de dire que The Wrap n’était pas très intéressé par le film avec Samuel L. Jackson, Nia Long, Anthony Mackie et Nicholas Hoult. Il l’a décrit comme «tous très compétents, mais la compétence n’est pas très puissante».

Malheureusement, “The Banker” est le genre de biopic qui prend de sérieux problèmes de race et essaie de les rendre agréables au goût, que ce soit authentique ou non. Le film s’appuie sur des rythmes narratifs éprouvés et formulés comme des montages d’entraînement, des discours passionnés et, pendant des périodes prolongées et frustrantes, se concentrant sur le blanc que Garrett et Morris ont utilisé comme leur représentant lors de réunions avec des gros bonnets racistes.

La variété n’en était pas plus impressionnée.

Visuellement, il a une qualité pittoresque mais antiseptique conçue pour le streaming, et comme drame, c’est comme un article de magazine en profondeur sous forme de film. Vous souhaiterez peut-être que vous lisiez à propos de ces événements dans The New Yorker, car le film est tellement étouffé par des détails neutres qu’il est un peu exsangue. Il manque de feu.

Descendre ma pelouse

Les deux publications ont critiqué The Banker, basé sur des événements réels, pour s’être trop concentré sur le personnage blanc, alors qu’en fait le film devrait principalement raconter les histoires des Afro-Américains. C’est peut-être une critique juste – ce ne serait pas la première fois qu’une telle chose se produit dans un film. Ce que je trouve un peu ennuyeux, c’est quelques-unes des autres plaintes. J’apprécie de n’avoir pas encore eu l’occasion de voir le film. Je suis sûr qu’il y a des problèmes que les examinateurs devraient soulever. Cependant, il y a encore une fois une qualité «get of my lawn». Un sentiment que les gens du cinéma et de la télévision ne veulent pas qu’une entreprise technologique s’égare sur leur territoire.

La même chose se produit chaque fois qu’Apple se prépare à publier quelque chose. Pour certains contenus, les mauvaises critiques étaient totalement justifiées. Mais pour d’autres choses, c’était comme une critique juste pour le plaisir. Je suppose que nous devrions simplement être reconnaissants que les critiques de The Banker soient toujours disponibles à lire!