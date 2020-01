The Clone Wars revient pour une dernière saison sur Disney + le mois prochain – .

Star Wars: The Rise of Skywalker a peut-être été une grande déception, mais la bonne nouvelle pour les fans de la franchise de science-fiction est qu’il y a beaucoup d’autres grands spectacles Star Wars qui sortent récemment et qui valent votre temps. Les chances sont que si vous avez un abonnement à Disney +, vous avez déjà regardé The Mandalorian, mais mercredi, Disney a révélé que plus de Star Wars est à nos portes. La série animée Star Wars: The Clone Wars revient pour sa septième et dernière saison le 21 février, et le seul endroit que vous pouvez regarder est sur Disney +.

Star Wars: The Clone Wars a fait ses débuts sur Cartoon Network en 2008 (après la sortie en salles d’un film du même nom) et a poursuivi les aventures d’Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Yoda et Padawan Ahsoka Tano d’Anakin. Le spectacle s’est déroulé entre Attack of the Clones et Revenge of the Sith, se concentrant sur le titre Clone Wars qui a joué un rôle majeur dans la trilogie du film prequel.

La septième saison se composera de douze tout nouveaux épisodes, avec Dave Filoni à la tête de la charge après avoir servi en tant que réalisateur et producteur exécutif sur The Mandalorian. Cette saison donne non seulement à Filoni et à son équipe la possibilité de terminer l’histoire qu’ils ont commencé à raconter il y a plus de dix ans, mais devrait également résoudre les questions sans réponse et éventuellement jeter les bases pour connecter certains de ces personnages à des histoires futures:

Star Wars: The Clone Wars saison 7 sortira sur Disney + le 21 février, mais en attendant, vous pouvez rattraper la série entière, ainsi que la (sorte de) série suite Star Wars Rebels, sur Disney + en ce moment.

Source de l’image: Disney

