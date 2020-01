The Collection »et« The Sims 4 »sont gratuits sur PlayStation Plus en février 2020 – .

Nous espérons désespérément que février apportera une tonne de nouvelles sur PlayStation 5, mais dans le cas contraire, au moins nous aurons ces jeux gratuits pour nous occuper. Les abonnés PlayStation Plus pourront mettre la main sur BioShock: The Collection (qui comprend BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite) et The Sims 4 PS4 gratuitement. Sony donne également le titre PSVR Firewall Zero Hour, donc si vous avez un casque VR, vous pouvez également ajouter ce jeu de tir à votre collection le mois prochain. Pas un mauvais cadeau bonus.

Voici la gamme complète de jeux PlayStation 4 gratuits disponibles pour les abonnés PS Plus en février:

Bioshock: la collection

Retournez dans les villes de Rapture et de Columbia et découvrez la franchise BioShock primée comme jamais auparavant. BioShock: The Collection raconte les voyages épiques de l’univers BioShock magnifiquement remasterisé en 1080p. BioShock: la collection contient tout le contenu pour un seul joueur de BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite, tout le contenu additionnel pour un seul joueur, le pack “Columbia’s Finest” et le commentaire du réalisateur: Imagining BioShock, avec Ken Levine et Shawn Robertson.

Les Sims 4

Les Sims 4 est un jeu de simulation de vie qui vous donne le pouvoir de créer et de contrôler des personnes dans un monde virtuel et de jouer avec la vie. Exprimez votre créativité en personnalisant les apparences et les personnalités uniques de vos Sims.

Firewall Zero Hour

Dans Firewall Zero Hour, choisissez parmi l’un des 12 entrepreneurs embauchés par des gestionnaires de contrats anonymes et travaillez en équipe pour protéger ou obtenir des données précieuses, hébergées sur un ordinateur portable et situées dans des endroits dangereux du monde entier. Le gestionnaire de contrat anonyme de chaque équipe agit comme leur «œil dans le ciel» et guide chaque match en fournissant des objectifs et des informations critiques tout au long du parcours.

Les 3 jeux énumérés ci-dessus seront téléchargeables gratuitement à partir du mardi 4 février. Comme toujours, vous devrez avoir un abonnement actif à PlayStation Plus pour les télécharger gratuitement. Vous devrez également continuer à payer ou redémarrer votre abonnement afin de les conserver, même si vous les avez téléchargés gratuitement. Et n’oubliez pas – chaque jeu gratuit à partir de janvier est toujours disponible jusqu’à l’arrivée de la nouvelle collection de jeux instantanés la semaine prochaine.

Source de l’image: 2K

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.