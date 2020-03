The Division 2, The Crew 2 et Monopoly arrivent à Stadia (Mise à jour: Crew 2 disponible)

Ubisoft n’est pas étranger à la plate-forme Stadia de Google. L’éditeur a déjà porté Just Dance 2020, Gods & Monsters, Trials Rising et d’autres titres sur Stadia, et maintenant Ubisoft a révélé que trois autres jeux étaient en cours.

Le premier nouveau titre est Tom Clancy’s The Division 2, initialement publié en mars 2019 et situé dans un Washington post-apocalyptique, Google dit qu’il sera le premier titre de Stadia à prendre en charge le jeu croisé et la progression croisée avec d’autres plates-formes platforms— une fois que vous connectez votre compte Ubisoft à Stadia, vous ” ll pourra rejoindre des jeux avec des joueurs PC.

La nouvelle extension «Warlords of New York» sera également disponible pour jouer, et vous pourrez utiliser la fonction Stream Connect de Stadia:

Tom Clancy’s The Division 2 comprend Stream Connect, une fonctionnalité intéressante unique à Stadia qui vous permet de diffuser les points de vue de votre coéquipier sur un seul écran. Avec Stream Connect, les agents de division peuvent parcourir les cartes du monde ouvert de Washington D.C. et du Lower Manhattan et voir les zones de la carte des yeux de vos coéquipiers. En plus de votre propre point de vue, vous pourrez voir les points de vue de trois camarades au maximum.

The Crew 2, un jeu de course en monde ouvert sorti pour la première fois en 2018, arrive également sur Stadia. Google n’a mentionné aucune fonctionnalité exclusive à Stadia, il sera donc probablement très similaire aux versions console et PC existantes.

Le dernier (mais non le moindre!) Est une adaptation du jeu de société classique Monopole, développé par Engine Software. Il semble que ce soit un portage direct du jeu Nintendo Switch (des mêmes développeurs), qui est actuellement assis à 53/100 sur Metacritic. La plupart des critiques de la sortie du titre en 2017 ont souligné des problèmes graphiques et de longs temps de chargement, donc j’espère que ceux-ci ont été corrigés dans la version Stadia.

The Division 2 et The Crew 2 seront disponibles sur Stadia à partir du 25 mars, et Monopoly arrivera le 28 avril. Les informations sur les prix et les options graphiques exactes n’ont pas été révélées – espérons qu’au moins Monopoly pourra atteindre la vraie 4K.

Eh bien, nous avions peut-être l’impression que The Division 2 attendait le 25 mars pour frapper Stadia, mais ce n’est apparemment pas le cas après tout, et le jeu a continué et a atterri aujourd’hui.

Si vous êtes intéressé à le ramasser pour Stadia, The Division 2 est actuellement en vente à 67% de réduction, soit un peu moins de 10 $.

Essayez la fonctionnalité Stream Connect de Stadia dans The Division 2 pour partager votre écran en temps réel avec vos coéquipiers.

La Division 2 et la nouvelle extension Warlords of New York sont désormais disponibles sur Stadia. pic.twitter.com/3He1iVZKlm

– Stadia (@GoogleStadia) 17 mars 2020

Après la sortie Stadia de The Division 2 la semaine dernière, il est temps que notre prochain titre arrive, et marque aujourd’hui le début de The Crew 2 sur la plate-forme de streaming de jeux de Google.

Vivez l’action du sport automobile avec The Crew 2 – désormais disponible sur Stadia.

N’abandonnez pas votre avance – profitez de Stream Connect de Stadia, qui vous donne une vue en direct de l’écran de votre rival à la mi-course. pic.twitter.com/UqLdWZVB6H

– Stadia (@GoogleStadia) 25 mars 2020

Le prix de The Crew 2 commence à environ 50 $, réduit à seulement 15 $ pour les utilisateurs Pro. Les éditions Deluxe et Gold sont disponibles pour 60 $ et 90 $, respectivement.