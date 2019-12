The Elder Scrolls: Blades pour Android – Tout ce que vous devez savoir

Source: Bethesda

The Elder Scrolls: Blades a été dévoilé pour la première fois dans la vitrine E3 2018 de Bethesda et la version bêta du jeu est en ligne pour Android et iOS depuis un certain temps maintenant – assez longtemps pour que certains joueurs aient déjà optimisé leurs personnages et terminé tous les jeux. quêtes.

Bethesda a absolument tenu sa promesse d'un jeu RPG Elder Scrolls à la première personne avec des graphismes de qualité console que vous pouvez jouer sur votre smartphone, mais avec des combats répétitifs et une dépendance plutôt forte aux achats intégrés. La dernière mise à jour a finalement corrigé certains des plus gros problèmes qui freinent le jeu, notamment la suppression des coffres de butin verrouillés dans le temps et l'introduction de fonctionnalités multijoueurs appropriées.

Si vous attendiez de découvrir ce jeu, c'est le moment idéal pour découvrir ce que TES: Blades a à offrir!

The Elder Scrolls: Blades

TES: Blades est une nouvelle aventure se déroulant dans le monde de Tamriel où vous incarnez un agent de la lame exilé qui doit rechercher du butin et des fournitures pour reconstruire sa ville natale des ruines. Ce RPG fantastique à la première personne a été développé à partir de zéro pour un jeu optimisé sur les smartphones, à une ou deux mains, et propose des graphismes de qualité console que vous pouvez apprécier n'importe où.

Blades est en accès anticipé depuis plusieurs mois maintenant, mais dans la dernière mise à jour de la version 1.5, Bethesda a abordé l'un des aspects les plus flagrants du jeu qui a été un énorme préjudice depuis le premier jour – il n'y a plus de coffres à butin chronométrés! Les développeurs ont également ajouté plus de butin en général pour atténuer la nature broyante de jouer au jeu.

Un autre objectif clé de la dernière mise à jour était le multijoueur, avec deux fonctionnalités tant attendues ajoutées au jeu. Vous pouvez vous battre contre d'autres joueurs avec des batailles PvP désormais disponibles dans l'arène. Chaque bataille est un match au meilleur des trois où vous pourrez changer votre équipement, vos sorts et vos capacités entre les rounds pour essayer de contrer ce que votre adversaire a équipé. Gagnez ou perdez, vous gagnerez toujours de l'XP et de l'or, tandis que les gagnants gagneront des trophées qui vous permettront de gravir les échelons, déverrouiller des arènes plus difficiles et gagner des récompenses plus lucratives.

Les guildes sont une autre fonctionnalité énorme introduite avec la mise à jour 1.5, qui vous permet de créer ou de rejoindre une guilde avec jusqu'à 20 autres joueurs. Les guildes vous permettent de discuter et de discuter de la stratégie du jeu avec vos amis et vous permettent également de demander et de partager du matériel avec d'autres compagnons de guilde. Vous pourrez également visiter la ville de vos camarades de guilde et acheter auprès de leurs marchands qui ont un inventaire distinct de bien pour les joueurs en visite.

Tout cela, ainsi qu'une tonne d'autres soldes et corrections de bugs que vous pouvez lire dans les notes de mise à jour officielles.

Tout ce que vous devez savoir sur The Elder Scrolls: Blades

Blades dans le titre fait référence aux services secrets de l'empire impérial, et le jeu vous fait jouer un agent Blade qui ne revient dans sa ville natale que pour le trouver incendié. Une partie de la quête globale du jeu consiste à apprendre ce qui s'est passé pour détruire votre ville, reconstruire des bâtiments et des statues pour restaurer sa gloire d'origine et attirer les citadins qui ont fui pendant le chaos. Votre aventure dans Blades vous emmènera dans de nombreuses quêtes et travaux secondaires où vous combattrez des gobelins, des squelettes et des ennemis de toutes sortes que les fans de TES reconnaîtront et apprécieront sûrement.

Le jeu lui-même fonctionne très bien sur tous les appareils sur lesquels je l'ai testé et semble assez étonnant pour un jeu sur smartphone. Le système de combat est assez simple pour jouer avec une seule main pour les guerriers hack et slash, bien qu'il existe également des arbres de compétences magiques à débloquer et à améliorer pour ceux qui préfèrent la sorcellerie à la bagarre. Cela dit, le combat semble assez répétitif au début, mais vous devrez apprendre à bloquer les attaques et à associer des combos à mesure que vous progressez dans les quêtes les plus difficiles.

Une partie importante du jeu est consacrée à la construction de la ville, ce qui est également votre rationalisation pour toutes les quêtes et les petits travaux que vous devrez accomplir pour collecter toutes les fournitures et l'or nécessaires à la reconstruction de votre ville natale. Vous dépenserez le butin que vous collectez dans les quêtes et les coffres pour construire de nouveaux bâtiments, des décorations amusantes et plus encore – ou vous pouvez toujours acheter des gemmes avec des achats intégrés et vous acheter simplement une toute nouvelle ville. Avec la dernière mise à jour, Bethesda a supprimé le système de poitrine controversé basé sur le temps afin que vous puissiez collecter plus de butin avec moins d'attente.

Mis à part les quêtes et les travaux secondaires que vous pouvez accomplir pour le butin et l'XP, il y a aussi le mode Abyss qui est un donjon sans fin créé par procédure que vous devez affronter pour collecter du butin et de l'XP en cours de route. Ce mode est conçu pour tester votre courage et pousser votre personnage et vos capacités à la limite de sorte qu'il n'y a pas de bonus de santé ou de coffres secrets à découvrir dans ce mode. Cependant, c'est un excellent endroit pour améliorer votre personnage et pratiquer le combat avant de vous diriger vers l'arène.

Les joueurs débloquent l'arène au niveau 5, c'est là que vous devez aller pour expérimenter le combat PvP de Blades. Le jeu possède des algorithmes de matchmaking qui devraient vous assurer que vous n'êtes pas confronté à quelqu'un qui va juste essuyer le sol avec vous. C'est l'endroit idéal pour montrer vos meilleures armes et armures enchantées et vous ne saurez jamais quelles astuces votre adversaire a dans ses manches. Un autre élément social ajouté au jeu est les guildes, qui vous permettent de faire équipe et de discuter avec des amis et de visiter les autres villes pour acheter des objets exclusifs aux marchands.

The Elder Scrolls: Blades est-il compatible avec mon téléphone?

Bethesda a confirmé que le jeu est compatible avec plus de 60 téléphones, dont la plupart des téléphones sortis en 2016 jusqu'à présent. Voici la liste complète des appareils officiellement compatibles:

Asus ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL)

Asus ZenFone 4 Pro

Asus ZenFone AR

Asus ZenFone AR (ZS571KL)

Asus ZenFone Ares (ZS572KL)

Asus ZenFone V

BlackBerry DTEK60

Téléphone essentiel

Google Pixel

Google Pixel 2 / 2XL

Google Pixel 3 / 3XL

Google Pixel XL

HTC U Ultra

HTC U11 / U11 + (la «vie» du HTC U11 n'est pas prise en charge)

HTC U12 +

Huawei Mate 20 Pro

Huawei P20 / P20 Pro

iPad Air 2 et 3

iPad Mini 4 et 5

iPad Pro

iPhone 6s et plus récent

iPhone SE

Leeco Le Max2

Leeco LePro3

LG G7 One

LG V30

LGE LG G5

LGE LG G6

LGE LG Q9

LGE V20

LGE V20 PRO

Moto Z2 Force, Moto Z3 (Moto Z2 Play, Moto Z3 Play ne sont pas pris en charge)

Motorola Moto Z

Nokia 8

OnePlus 5 et plus récent

OnePlus 6T

OnePlus OnePlus3

OnePlus OnePlus3T

Oppo R15 / R17

Téléphone Razer

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note Fan Edition

Samsung Galaxy S10 / S10 +

Samsung Galaxy S7 Active

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S8 / S8 +

Samsung Galaxy S9 / S9 +

Sharp Aquos R

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperia XZs

Tonino Lamborghini TL99G

Vertex BLK3D

Vertu Constellation X

Vivo Xplay6

Xiaomi MI 5s Plus

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Note2

Xiaomi MIX

ZTE A2017G

ZTE A2018

ZTE Nubia Z17

ZTE NX531J

ZTE Z999

Zuk Lenovo Z2 Plus

Zuk Z2

Zuk Z2 Pro

Si vous possédez un téléphone plus récent – disons un Samsung Galaxy S10, Pixel 3a ou 4, ou un Huawei P30 Pro – il y a de fortes chances que les Blades fonctionnent très bien même si elles n'ont pas encore été ajoutées à la liste officielle. Après son lancement mobile initial, Bethesda a annoncé son intention de sortir The Elder Scrolls: Blades sur toutes les consoles de génération actuelle et PC (y compris VR) avec prise en charge du jeu multiplateforme. Le jeu sera libre de jouer sur tous les appareils.

The Elder Scrolls: Blades

