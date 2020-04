The Last Dance: Calendrier de sortie et comment regarder les docuseries de Michael Jordan en ligne en ce moment

Ce n’est pas un nouveau jeu, ce n’est pas en direct, mais c’est un nouveau contenu lié au sport et nous sommes là pour ça. Il est indéniable que Michael Jordan est l’un des meilleurs joueurs qui ait jamais mis les pieds sur le terrain de basket-ball, et en ce moment, vous pouvez revenir sur son incroyable carrière à travers une nouvelle mini-série documentaire appelée “ The Last Dance ”. Les deux premiers des dix épisodes ont déjà été diffusés sur ESPN, et si vous les manquez, vous pouvez toujours vous connecter et regarder avant la diffusion du prochain.

Source: AP

La série contient un mélange de gameplay de l’époque de Jordan avec les taureaux, des interviews d’aujourd’hui et quelques images d’archives rares et exclusives. Cela suit l’histoire du départ de Jordan de l’équipe, qui était dû au retrait de Phil Jackson en tant qu’entraîneur-chef malgré la séquence de victoires de l’équipe. À l’origine, la série devait débuter plus tard cette année, mais grâce au manque de sport et aux temps troublants auxquels nous sommes confrontés en ce moment, ESPN a décidé de faire avancer les choses.

Voici plus sur la série, quand les épisodes sont diffusés et comment vous pouvez la regarder en ligne de n’importe où.

La dernière danse: quand et où

Les deux premiers épisodes de cette série ont été diffusés le dimanche 19 avril sur ESPN. Chaque dimanche, au cours des prochaines semaines, ESPN lancera deux épisodes supplémentaires jusqu’à la fin de la série le 17 mai. Le premier épisode est diffusé à 21 h, heure de l’Est, tous les dimanches et le second commence juste après 22 h. Est.

Après les débuts de l’épisode, ils se rendront sur Netflix le lendemain matin pour être diffusés en toute simplicité. Si vous vivez dans une région où vous ne pouvez pas obtenir l’émission sur Netflix, voir ci-dessous pour plus d’informations.

Comment regarder The Last Dance de n’importe où

Nous avons décrit ci-dessous comment regarder The Last Dance dans diverses régions, mais que ce soit dans votre région ou que vous voyagiez, nous devons également trouver une nouvelle façon de le regarder. Un VPN est l’un des meilleurs moyens de déverrouiller le contenu de n’importe où!

L’utilisation d’un VPN est incroyablement facile et vous avez l’avantage supplémentaire d’offrir une autre couche de sécurité lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options, et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options abordables?

Voici d’autres options en vente en ce moment.

ExpressVPN

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder The Last Dance. Profitez de cette offre maintenant!

Diffusez The Last Dance aux États-Unis

Cette série en 10 parties sera diffusée le dimanche soir via ESPN, ce qui signifie que même si vous avez coupé le cordon, vous pouvez toujours y accéder facilement avec un service de streaming. L’émission joue non censurée sur ESPN et ESPN2 a une version censurée, au cas où vous voudriez la regarder avec votre famille.

Le moyen le plus abordable de le regarder aux États-Unis est d’utiliser le forfait Orange de Sling, qui est de 20 $ pour le premier mois et comprend 32 chaînes. Vous pouvez également obtenir ESPN avec le bouquet Live TV de Hulu, qui comprend plus de 60 chaînes et l’accès à des tonnes de contenu propre à Hulu.

Sling TV est votre meilleur pari

Avec le pack Orange de Sling TV, vous avez accès à ESPN et ESPN2 afin que vous puissiez voir la version non censurée ou propre de la nouvelle série. Vous obtenez un total de 32 canaux, dont certains incluent également TBS, ., Freeform, Lifetime et plus encore. C’est moins de la moitié du prix de Hulu et vous offre de nombreuses options de chaîne.

Sling TV

La façon la moins chère de regarder cette nouvelle série en direct serait avec un abonnement à Sling TV. Assurez-vous de choisir le pack Orange pour avoir accès à ESPN.

Les clients de Netflix l’obtiennent le lendemain

Si vous avez un abonnement Netflix et que vous n’aimez pas vous lever tard, c’est votre meilleur pari. Vous pouvez regarder les épisodes le lendemain de leur diffusion et vous n’avez pas besoin d’ajouter quoi que ce soit à votre abonnement actuel pour y accéder.

Netflix

Netflix hébergera les vidéos le lendemain de leur diffusion en direct sur ESPN, donc si vous manquez, vous pouvez toujours les regarder facilement avec un abonnement.

Comment regarder The Last Dance au Canada, au Royaume-Uni et dans d’autres pays

Malheureusement, en dehors des États-Unis, vous devrez attendre que les épisodes arrivent sur Netflix le lundi après leur diffusion. Si vous voulez éviter cela, reportez-vous aux informations VPN ci-dessus afin de pouvoir vous connecter et les regarder en direct sur ESPN aux États-Unis.

The Last Dance Michael Jordan Extrait

Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que vous pouvez vous attendre à voir de cette série, voici un bel aperçu de ce qui va arriver.

Calendrier de sortie en direct de The Last Dance US

Dimanche 19 avril – 21 h Eastern – Épisode 1

Dimanche 19 avril – 22 h Eastern – Épisode 2

Dimanche 26 avril – 21 h Eastern – Épisode 3

Dimanche 26 avril – 22 h Eastern – Épisode 4

Dimanche 3 mai – 21 h Eastern – Épisode 5

Dimanche 3 mai – 22 h Eastern – Épisode 6

Dimanche 10 mai – 21 h Eastern – Épisode 7

Dimanche 10 mai – 22 h Eastern – Épisode 8

Dimanche 17 mai – 21 h Eastern – Épisode 9

Dimanche 17 mai – 22 h Eastern – Épisode 10

Le calendrier de sortie de The Last Dance pour Netflix

Lundi 20 avril – 12 h 01 PT – Épisodes 1 et 2

Lundi 27 avril – 12 h 01 PT – Épisodes 3 et 4

Lundi 4 mai – 12 h 01 PT – Épisodes 5 et 6

Lundi 11 mai – 12 h 01 PT – Épisodes 7 et 8

Lundi 18 mai – 12 h 01 PT – Épisodes 9 et 10

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.