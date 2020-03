The Last of Us HBO show implique le compositeur de jeu Gustavo Santaolalla

Récemment, nous avons appris que HBO et PlayStation Productions collaboraient à une adaptation de The Last of Us, conçue comme une série télévisée sur HBO. Neil Druckmann, le directeur créatif de The Last of Us et de sa suite The Last of Us Part II, co-écrit la série.

L’implication des gens sur les jeux originaux ne s’arrête pas là, car Druckmann a révélé sur Twitter que Gustavo Santaolalla, compositeur de The Last of Us et The Last of Us Part II, contribuera à la série HBO.

Eh bien, c’est excitant! Au-delà de prêter son incroyable talent musical à The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla se joint à nous pour amener The Last of Us à HBO!

– Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 11 mars 2020

Une grande partie de l’humeur et de l’atmosphère de The Last of Us est la bande sonore minimale et émotionnelle qui accompagne le voyage de Joel et Ellie, donc les fans devraient être heureux de voir Santaolalla impliquée. Il n’y a pas de calendrier pour quand nous pouvons nous attendre à ce spectacle, mais cela prendra probablement du temps, car Druckmann travaille toujours sur The Last of Us Part II, dont la sortie est actuellement prévue le 29 mai 2020.