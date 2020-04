The Last of Us Part II obtient de nouvelles captures d’écran après l’annonce de son retard

The Last of Us Part II a de nouveau été retardé, cette fois sans nouvelle date de sortie. En raison de la pandémie de COVID-19 en cours, c’est certainement compréhensible, si frustrant. Bien que l’attente prolongée soit ennuyeuse, Naughty Dog a publié plusieurs nouvelles captures d’écran du jeu, montrant un aperçu de nouveaux environnements et plus encore.

Vous pouvez consulter les nouveaux plans environnementaux ci-dessous, appuyez ou cliquez sur les images pour les agrandir.

Ensuite, il y a aussi plusieurs captures d’écran d’Ellie.

Quelques captures d’écran supplémentaires avec Ellie, Joel et Tommy.

Puisque ce nouveau délai n’a même pas donné de fenêtre de sortie, nous ne savons vraiment pas quand nous jouerons The Last of Us Part II. Chaque fois que nous le faisons, il semble que les joueurs ont un voyage incroyable devant eux. Le retard était dû à la logistique de l’expédition des copies physiques et des éditions collector, tandis que le jeu lui-même est essentiellement terminé. Espérons que nous n’attendrons pas longtemps une mise à jour de Naughty Dog et Sony Interactive Entertainment, une fois que les choses iront mieux.