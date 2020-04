The Last of Us Part II retardé en raison d’une pandémie de coronavirus, sera publié à une date ultérieure

Les jeux sont retardés en raison de l’éclosion de COVID-19 et, malheureusement, de plus grands titres déplacent leurs dates. Sony Interactive Entertainment (SIE) a confirmé que The Last of Us Part II et Iron Man VR sont retardés à une date future inconnue.

Naughty Dog a publié une déclaration sur le retard, disant que le jeu était essentiellement terminé mais que le retard avait lieu en raison de problèmes potentiels d’expédition. En conséquence, le jeu est retardé jusqu’à ce que ces problèmes logistiques puissent être résolus, bien qu’il ne soit pas fait mention de quand cela pourrait être.

Un message de notre part concernant le retard de The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a

– Naughty Dog (@Naughty_Dog) 2 avril 2020

Bien que cela soit certainement décevant, cela est également compréhensible compte tenu des circonstances actuelles. Nous serons sûrs de fournir une mise à jour lorsque de nouvelles dates de sortie pour ces jeux seront annoncées.