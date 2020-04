‘The Mandalorian’ revient dans une nouvelle série documentaire sur Disney + – .

Le Mandalorian a terminé sa première saison sur Disney + le 27 décembre 2019.

Une nouvelle série documentaire de huit épisodes sur la réalisation de l’émission intitulée Disney Gallery: The Mandalorian fera ses débuts sur Disney + le 4 mai 2020, alias Star Wars Day.

L’émission présentera des images, des interviews et des tables rondes inédites.

Alors que des services comme Apple TV + et Quibi misent sur de nouveaux abonnements de contenu original, Disney a pu entrer dans les guerres du streaming avec une longueur d’avance incommensurable, grâce à des décennies d’émissions de télévision et de films qu’il pourrait mettre à la disposition des abonnés Disney + le jour un. Par conséquent, les séries originales axées sur la narration n’ont pas une priorité aussi importante pour le service, du moins pas encore, c’est pourquoi de nombreux abonnés se connectent beaucoup moins fréquemment depuis que The Mandalorian a terminé sa première saison à la fin de l’année dernière. Si vous ne cherchez pas à revoir The Avengers ou A Goofy Movie ou Ducktales, il n’y a pas beaucoup de raisons de vous reconnecter.

Cela va finalement changer le 4 mai, également connu sous le nom de Star Wars Day, car Disney a annoncé cette semaine qu’il emmènerait les fans dans les coulisses du spectacle en direct de Star Wars dans une série documentaire de huit épisodes intitulée Disney Gallery: The Mandalorian . Jon Favreau animera la série, discutant avec les acteurs et l’équipe de The Mandalorian de la façon dont le spectacle a été réalisé, chaque épisode se concentrant sur une facette différente du spectacle.

“Disney Gallery: The Mandalorian est une opportunité pour les fans de la série de jeter un œil à l’intérieur et de voir une perspective différente, et peut-être une meilleure compréhension, de la façon dont The Mandalorian s’est réuni et de certains des contributeurs incroyablement talentueux de la première saison, », A déclaré le producteur exécutif Jon Favreau. “Nous avons eu une grande expérience en réalisant le spectacle et nous avons hâte de le partager avec vous.”

Les sujets abordés dans la série incluent «le processus de réalisation du film, l’héritage de Star Wars de George Lucas, comment la distribution a donné vie aux personnages, la technologie révolutionnaire de la série, le talent artistique derrière les modèles pratiques, les effets et les créatures de la série, ainsi que la créativité influences, la partition emblématique et les connexions avec les personnages et accessoires de Star Wars de toute la galaxie. ” Il y aura également des interviews et des séquences inédites.

Disney Gallery: La première de Mandalorian sur Disney + le lundi 4 mai, avec de nouveaux épisodes tous les vendredis. Le même jour, le dernier épisode de la dernière saison de Star Wars: The Clone Wars fera également ses débuts sur le service de streaming. Si vous avez besoin de plus de Star Wars dans votre vie et que vous ne pouvez pas attendre la deuxième saison de The Mandalorian (qui pourrait être loin), The Clone Wars raconte certaines des meilleures histoires de Star Wars en dehors des films originaux.

