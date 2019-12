«The Morning Show» – Retour sur la première saison

Avant de commencer – ALERTE SPOIL. Cette revue de l'épisode 10 de The Morning Show, et en fait la saison un dans son ensemble, CONTIENT DES SPOILERS. (J'ai essayé d'éviter toutes mes critiques précédentes, mais il n'y a aucun moyen de parler de la finale sans spoilers.) Il contient également des références à l'abus de drogues qui pourraient être pénibles pour certains lecteurs.

«The Morning Show» devient un voyou

Comme il se doit, le dernier épisode de la première saison est le plus dramatique de tous. Chaque élément des neuf épisodes précédents se réunit dans une dernière heure à haute cadence. Le plan de Corey de reprendre le réseau commence à rouler. L'entrevue avec Mitch est prête et prête à l'emploi, même si Chip a été licencié. Bradley a demandé à Hannah de raconter son histoire, et c'est ce dont ils avaient besoin.

Hannah surdose et meurt. Tout change. L'entrevue ne peut plus se poursuivre, Mitch, Fred, le réseau UBA ont du sang sur les mains.

L'équipe du Morning Show est évidemment secouée par la mort d'Hannah, dont elle apprend peu de temps avant la diffusion, et avec un nouvel EP dans la salle de contrôle. Bradley menace de sortir et doit être persuadé à l'antenne par Corey. La tension éclate hors de l'écran alors qu'elle finit par s'asseoir à côté d'Alex et le spectacle commence. Mais les présentateurs n'en peuvent plus. Ils racontent l’histoire du comportement de Fred en direct.

La séquence finale de Fred descendant de son bureau pour essayer de fermer le spectacle et être déterminé à être verrouillé hors de la salle de contrôle par l'équipe de The Morning Show est frénétique et exécutée dans des détails atroces et au ralenti. Les plans d'Hannah zippée dans un sac mortuaire tandis que Bradley et Alex racontent tout hantent. Alors que le réseau UBA coupe la diffusion, le dernier plan de toute la série est de Mitch, assis, décharné et coupé après un combat avec Chip. C'est la bonne façon de finir. Cela a montré que l'agresseur a obtenu une certaine comeuppance mais nous fait également nous demander ce qu'il fera ensuite.

Amélioration épisode par épisode

J'ai vraiment apprécié cette première saison de The Morning Show. Je pense qu'il a largement mieux avec chaque épisode qui passe. Le jeu à tous les niveaux a été excellent et la production très impressionnante. Ce n'est pas parfait – il y a encore des moments de vue qui semblent clichés et collent un peu. Ce fut cependant un spectacle audacieux pour Apple pour faire le fleuron d'Apple TV +. Le langage plein d'expressions de l'émission et les problèmes difficiles qu'elle a traités montrent que l'entreprise est prête à prendre des risques avec le contenu Apple TV +. Tout cela me laisse optimiste quant à ce qui peut être réalisé dans la saison deux.