The Seven Deadly Sins: Grand Cross – Comment obtenir des diamants gratuits

Source: Netmarble

La monnaie premium dans les jeux mobiles gratuits porte de nombreux noms en fonction de ce que vous jouez, mais les diamants sont certainement une pierre précieuse préférée pour de nombreux titres. Les diamants avec un “ D ” majuscule sont la devise qui compte le plus dans The Seven Deadly Sins: Grand Cross, et Netmarble ne vous en voudrait probablement pas du tout si vous dépensez quelques dollars pour les acheter de temps en temps.

Acheter de la monnaie premium est bien si c’est votre truc, mais obtenir des diamants gratuitement est beaucoup plus satisfaisant, sans parler d’un peu plus facile sur votre portefeuille virtuel. En supposant que cela vous semble bon, continuez à lire, car il existe une poignée de méthodes pour accumuler des diamants sans dire au revoir à votre pâte.

À quoi servent les diamants de toute façon?

Source: Android Central

Si vous avez besoin de quelque chose d’important dans The Seven Deadly Sins: Grand Cross, il y a de fortes chances que vous puissiez l’acheter avec Diamonds. En appuyant sur l’icône “ Boutique ” sur la barre de navigation principale du jeu, vous accédez à la boutique en jeu, où la boutique d’objets propose de nombreux objets utiles et la boutique Sacred Treasue attend pour vous tenter avec un équipement de personnalisation rare.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Mais les diamants ont un objectif encore plus important, et c’est d’acheter des tirages où vous recevez de nouveaux personnages jusqu’à la rareté SSR. Vous trouverez tous les tirages actuellement disponibles en (attendez …) en appuyant sur l’icône “ Dessiner ”, y compris certains qui ne peuvent exister que pendant une durée limitée. Un tirage coûte généralement trois diamants, mais la meilleure valeur est d’économiser jusqu’à 30 pour un tirage 11x. En fait, à moins que vous ne vouliez désespérément de nouveaux héros à ajouter à votre liste, il est conseillé de faites toujours le tirage 11x pour 30 diamants pour obtenir le caractère supplémentaire à chaque fois.

Voilà donc le «pourquoi» pour les diamants, mais qu’en est-il du «comment»? Nous commencerons par la manière la plus simple possible.

Obtenez des diamants gratuits à partir de récompenses quotidiennes et d’événements d’enregistrement

Source: Android Central

Il n’y a rien de plus simple que d’être récompensé simplement pour la connexion. The Seven Deadly Sins: Grand Cross n’est guère seul à cet égard, et si vous voulez être un joueur régulier, vous devez prendre cette attitude à son extrême logique et vous connecter à chaque journée.

La première fois que vous parlez à Elizabeth dans la Taverne un jour donné, elle vous donnera un cadeau – une récompense quotidienne au minimum, et souvent une autre pour un événement d’enregistrement à durée limitée. Les récompenses reçues de cette façon varient, mais vous pouvez compter sur l’obtention de diamants gratuits tous les quelques jours, et le jeu vous montre utilement le calendrier complet des récompenses afin que vous sachiez exactement quand.

Vous pouvez également obtenir des diamants en accomplissant des succès

Source: Android Central

Les réalisations se trouvent dans la partie ‘Tâche de défi’ du menu Quêtes, et sont des objectifs continus que vous travaillez en jouant dans la plupart des modes. Il existe plusieurs types de réalisations, notamment la croissance, l’aventure et les défis, et vous recevrez un message à l’écran lorsque vous en aurez terminé.

Alors que la plupart des succès accordent d’autres types de récompenses, les succès de croissance sont souvent versés en diamants. En plus de cela, chaque réalisation que vous éliminez vous rapporte des points de réussite qui accordent plus de diamants gratuits à des intervalles spécifiques. Recherchez l’indicateur au bas de l’onglet Réalisation pour voir à quel point vous êtes proche de la prochaine récompense.

Gagnez plus de diamants en accomplissant vos tâches quotidiennes

Source: Android Central

Oui, cela ressemble un peu à ce que nous vous demandons de faire des corvées, et personne n’aime cela (sauf Hawk, qui s’attaque généralement à l’élimination des déchets avec brio). Les tâches quotidiennes se trouvent dans un autre onglet du menu Quêtes, et comme son nom l’indique, vous pouvez faire des récompenses une fois par jour, avec plus de déverrouillage à mesure que vous avancez dans l’histoire du jeu.

Plusieurs tâches quotidiennes seront éventuellement disponibles pour vous donner un diamant à la fin, comme la suppression des étapes gratuites ou la participation au PVP Fight Festival. Tout comme la connexion quotidienne, c’est une bonne idée pour les joueurs réguliers de Grand Cross de terminer les tâches quotidiennes aussi souvent que possible pour éviter de laisser des diamants gratuits sur la table.

Gardez un œil sur les diamants à gagner dans les événements

Source: Android Central

Taper sur l’image de Hawk près du coin supérieur gauche de l’écran de la Taverne est le moyen le plus rapide de voir quels événements sont actuellement en direct dans The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Il y en a généralement une poignée à un moment donné, et les développeurs marquent utilement ceux où vous pouvez gagner des diamants avec une image dans la bannière de l’événement.

N’oubliez pas d’aider les villageois

Source: Android Central

C’est le moyen le plus grincheux de gagner des diamants gratuits, de créer un terme, mais cela en vaut également la peine. Au cours de votre aventure à travers l’histoire principale, vous rencontrerez un nouveau village ou une nouvelle ville dans chaque chapitre, en commençant par Vanya au chapitre 1. Chaque village a son propre ensemble de quêtes secondaires que vous pouvez prendre en parlant aux villageois, dont une chaîne dans plus de quêtes. Terminer ces quêtes augmente l’affinité du village envers vous, ce qui déverrouille à son tour des boutiques éphémères et d’autres récompenses.

Cependant, terminer 100% des quêtes dans n’importe quel village vous donne le vrai coup: 30 diamants gratuits, assez pour aller instantanément tirer un tirage 11x. Il faut un certain temps pour y arriver, mais c’est vraiment plus de temps que d’efforts car vous serez presque toujours assez puissant pour éliminer ces quêtes secondaires sans trop de problèmes. En prime, il y a une saveur supplémentaire dans le monde du jeu que vous ne ferez l’expérience qu’en passant du temps supplémentaire dans chaque village.

Obtenir des diamants gratuits dans The Seven Deadly Sins: un examen rapide

Même si la plupart des choses que nous avons examinées ne produiront qu’entre un et cinq diamants, elles s’additionnent définitivement au fil du temps, et cela en vaut vraiment la peine lorsque vous découvrez un personnage SSR à partir d’un tirage 11x que vous n’aviez pas payer pour tirer.

Voici un récapitulatif des moyens d’obtenir des diamants gratuits:

Connectez-vous quotidiennement pour profiter des récompenses quotidiennes et des événements d’enregistrement.

Continuez à travailler en permanence Réalisations complètes, en particulier ceux sous l’onglet Croissance.

Dès que possible, faites toutes vos tâches quotidiennes, ou au moins ceux avec des diamants en récompense.

Regardez la liste des événements qui vous récompensent avec des diamants et en font une priorité de les terminer avant leur expiration.

Si vous pouvez gagner du temps, terminer 100% des quêtes dans chaque village pour un gros 30 diamants.

Dites-nous plus de façons d’obtenir des diamants gratuits

Parfois, nous oublions également les choses lors de la rédaction de guides, donc si vous voyez une autre façon de gagner des diamants gratuits, veuillez nous le faire savoir dans la section commentaires. De plus, si vous êtes un débutant dans le monde de The Seven Deadly Sins: Grand Cross et que vous avez besoin de conseils sur d’autres aspects du jeu, lisez notre guide de trucs et astuces pour vous mettre rapidement à jour. Bonne chance!

Le conseil d’administration contre l’ancien

Le DLC de Control’s Foundation montre que Remedy est toujours en pleine forme



Remedy nous ramène à la maison la plus ancienne sur une autre mission passionnante pour sauver le Bureau fédéral de contrôle. Si cette extension est une indication, la prochaine impliquant potentiellement Alan Wake devrait être incroyable.

Résumé des rumeurs

Tout ce que vous devez savoir sur les OnePlus 8, 8 Lite et 8 Pro!



OnePlus nous a séduit en 2019 avec une multitude d’excellents combinés, et pour 2020, la société cherche encore une fois à se surpasser. Entre les OnePlus 8, 8 Lite et 8 Pro, voici tout ce que vous devez savoir sur ce que OnePlus prépare cette année.

Astuces Google Duo

Les 15 meilleurs trucs et astuces de Google Duo pour de meilleurs appels vidéo



Google Duo est une application de chat vidéo solide mais simple, disponible sur plusieurs plates-formes, notamment Android, iOS et le Web. Pourtant, malgré sa simplicité, il existe un certain nombre de conseils et astuces utiles à tirer pour tirer le meilleur parti de l’application. Nous vous guiderons dans le top 15.

Obtenez votre jeu de rôle sur

Voici quelques-uns des meilleurs RPG actuellement disponibles sur PS4



C’est le temps du jeu, mais vous avez besoin de quelque chose qui va prendre un peu de votre temps. Heureusement, pour vous, fans de PlayStation 4, les jeux de rôle sont là pour vous sauver!