The Unofficial Apple Archive a pour mission de sauver l’histoire d’Apple et d’inspirer de nouveaux créateurs

«J’ai complètement oublié que Rihanna a été utilisée comme piste pour une visite guidée de l’iPad 2. Quelle année bizarre. »Sam Henri Gold me faisait le point sur ce qui allait devenir The Apple Archive. Il venait de le faire jusqu’en 2011. Compilée à partir de centaines de vidéos et d’images couvrant près de 44 ans d’histoire d’Apple, la collection serait l’une des plus importantes du genre jamais mise à disposition. Il est lancé aujourd’hui.

Comme Sam, je n’avais aucun souvenir de l’introduction de Rihanna à l’application iTunes Store sur l’iPad 2. Je n’étais pas non plus au courant des boucles de démonstration de l’Apple Store pour le Power Mac G4. Mais j’aime le spot «solaire» qui a lancé les premiers iMacs en aluminium et qui a contribué à susciter mon intérêt permanent pour Apple. Et je ne pourrais jamais oublier l’annonce «Next Level Fun» pour l’iPod touch de troisième génération que j’ai regardé image par image et tenté de recréer dans mon sous-sol en tant qu’adolescent avec plus de temps que de ressources.

C’est à cela que sert Apple Archive. Sam espère que la collection qu’il a compilée inspirera la prochaine génération de designers, de développeurs et de fans d’Apple en préservant l’héritage de créativité de l’entreprise. Son premier produit Apple était un iPod nano 2005, offert à lui pour son quatrième anniversaire. Le reste, pourrait-on dire, appartient à l’histoire.

Images de presse du lancement de la boutique en ligne Apple, 1997

«Tout le projet a commencé pour moi lorsque la chaîne YouTube EveryAppleAds a été supprimée en avril 2017», explique Sam. «J’étais absent dans le Massachusetts à l’époque, alors j’ai juste commencé par aller sur YouTube et taper« apple commercial 1976 », télécharger tout ce que je pouvais et fourrer les vidéos dans un dossier iCloud Drive. Je n’avais qu’une centaine de vidéos lorsque j’ai démarré une chaîne YouTube. Je pense qu’il est resté en place pendant six jours avant que ma chaîne ne soit brusquement supprimée sans laisser de trace. S’il était resté sur YouTube, je pense que j’aurais négligé l’archive beaucoup plus que moi. “

En juin 2019, Sam a ouvert une première version de ses archives en tant que dossier public Google Drive. Mais le projet n’a pas duré. Les quotas de trafic et les failles de sécurité ont coulé le navire. Une collaboration prometteuse avec The Internet Archive a échoué lorsque Sam a dû trouver un moyen d’empêcher les gens de télécharger en masse la collection entière. Maintenant, il a atterri sur une solution qui fonctionne. Vimeo fournit un lecteur verrouillé pour dissuader les téléchargements et considérablement moins de compression vidéo que YouTube. Les archives Apple n’ont jamais été consacrées au piratage. Sa mission est la préservation.

«Gamma» (1080p), 2008

Trouver du contenu pour l’archive n’a pas été facile. YouTube est jonché de doublons non organisés et de téléchargements à basse résolution qui ont été déformés par un jeu de téléphone en ligne. Beaucoup de clips et d’images ont été pratiquement perdus dans le temps jusqu’à ce qu’ils soient refaits surface au cours de la dernière année (avez-vous déjà vu la publicité de 2000 «Snowglobe» pour l’iMac G3?) Sam dit que ces probabilités inachevées font partie de ses pièces préférées. «Bien que je ne veuille pas partager comment je les ai obtenues afin de protéger mes sources, elles ont été très accommodantes avec ce jeune homme très charmant et son projet passionnant», ajoute-t-il.

Maintenant que The Apple Archive a un domicile permanent, avec des cartes de titre de style approprié pour chaque année dans la chronologie d’Apple, Sam entreprend plusieurs projets pour étendre et rationaliser la collection. Les vidéos sont en cours de transcodage pour économiser de l’espace et des sous-titres ont été ajoutés pour l’accessibilité là où Apple a déjà créé des fichiers .vtt.

Annonces imprimées sur l’iPhone 4s, 2011

La collection complète couvre plus de 15 000 fichiers et un peu moins de 1 To de données. Les PDF, les publicités imprimées, les sessions de la WWDC, les clips obscurs des années 80 et une collection complète de fonds d’écran macOS et iOS sont parmi les ajouts encore en cours. Le nouveau contenu sera annoncé sur Twitter.

La maintenance d’un projet de cette envergure est coûteuse en temps et en ressources, donc Sam accepte les dons en argent pour maintenir l’archive en cours d’exécution. Les dons de contenu sont également appréciés. «Je suis toujours à la recherche de belles copies de plus haute résolution de tout. Je suis même prêt à accepter des supports physiques », ajoute-t-il. Cette invitation s’adresse aux créatifs qui ont travaillé avec Apple et qui souhaitent faire un don anonyme de matériel.

Sam sait que ses efforts pourraient être rendus inutiles avec un mot d’Apple. Mais il espère que la nature amicale et éducative des archives la maintiendra en ligne, car la communauté Apple ne mérite rien de moins.

“Je pense que nous avons vu à quoi ressemblerait un monde sans archives publiques, un monde jonché de minuscules canaux d’archives, peut-être un ou deux enregistrements d’écran terribles de keynotes avec des filigranes géants * UNREGISTERED HYPERCAM 2 *. Ce n’est pas un monde dans lequel je veux vivre. Ce n’est pas un monde dans lequel tout le monde devrait vivre. Lorsque j’ai obtenu mon iMac 2006 de nana, j’ai acheté iWork uniquement pour recréer les keynotes Macworld que j’avais regardés sur YouTube, jusqu’à la transition des diapositives. Je ne sais pas s’il y a encore des enfants qui font ça, mais j’espère que ce projet et les trois dernières années d’enfer dans la gestion de fichiers dans lesquels je me suis engagé aideront ce gamin à recréer Stevenote. “

Vous pouvez faire un voyage dans le passé et parcourir les archives Apple ici.

