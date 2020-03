The Witcher 3 pour Nintendo Switch: le guide ultime

Source: iMore

Le Witcher 3: Wild Hunt est largement considéré comme l’un des meilleurs jeux de cette génération, nous étions donc vraiment heureux lorsque le jeu est finalement sorti sur la Nintendo Switch. Certes, il y a eu de sérieux compromis visuels pour le faire fonctionner sur le système hybride. Mais en même temps, la nature portable du Switch signifie que vous pouvez désormais jouer au RPG d’action classique de CD Projekt Red partout où vous allez.

En plus de cela, tous les DLC Witcher 3 précédemment publiés sont inclus dans la version Switch, ce qui rend le jeu plus long et plus intéressant. Si vous n’avez jamais joué à ce fantastique RPG, c’est votre chance.

Geralt de Rivia

The Witcher: Wild Hunt

Un monde magique à explorer

Vous incarnez Geralt de Rivia, un chasseur de monstres qui manie la magie et les armes. L’intrigue principale vous fait rechercher une jeune femme nommée Ciri dont la chasse est due à ses pouvoirs magiques. Comme il s’agit d’un RPG à monde ouvert, vous pouvez explorer à peu près n’importe où et entreprendre de nombreuses quêtes secondaires. Prenez des décisions lorsque vous communiquez avec des PNJ et voyez comment cela affecte votre histoire.

Qu’est-ce que The Witcher 3: Wild Hunt?

The Witcher 3: Wild Hunt est le troisième jeu de la série The Witcher du développeur CD Projekt Red, lui-même basé sur une série de romans. Il s’agit d’un RPG d’action se déroulant dans un univers médiéval sombre et fantastique rempli de monstres, de magie et d’événements mystérieux. Les jeux et les romans suivent l’histoire de Geralt de Rivia, un “sorceleur” ou chasseur de monstres avec un ensemble particulier de pouvoirs magiques pour l’aider.

Il s’agit du troisième opus du jeu, et les deux premiers titres de Witcher ne sont pas sortis sur Nintendo Switch. Cependant, il n’est pas nécessaire de les avoir joués pour profiter de The Witcher 3. Bien que l’histoire reprenne là où 2 s’arrête, vous recevrez suffisamment d’informations et de contexte pour suivre l’histoire et Wild Hunt a sa propre nouvelle intrigue qui gardera votre attention.

Quelle est l’histoire du jeu?

The Witcher 3 s’ouvre avec Geralt réunissant son amoureux Yennefer et rendant visite à l’empereur Emhyr. Emhyr charge Geralt de rechercher une jeune femme nommée Ciri, la fille de l’empereur et une personne d’intérêt en raison de sa lignée et de ses pouvoirs extraordinaires. Il se trouve également qu’elle est la fille adoptive de Geralt.

L’intrigue principale du jeu tourne autour de la recherche par Geralt de Ciri et des diverses aventures et problèmes qu’il rencontre en cours de route, en particulier autour de la force titulaire d’un autre monde appelée la chasse sauvage qui veut Ciri pour elle-même. Vous pouvez suivre l’intrigue principale du jeu, mais The Witcher 3 est un RPG expansif avec un certain nombre de quêtes secondaires, de dialogues et de choix d’action qui changeront la façon dont votre histoire se déroulera.

En fait, la quantité d’informations sur le récit que vous apprenez dépendra des choix que vous ferez. Vous pouvez choisir de vous concentrer uniquement sur l’histoire principale, ou vous pouvez essayer de faire autant d’autres quêtes que possible et en apprendre autant sur le monde de The Witcher que vous pouvez dans le processus.

Comment est-ce-qu’on joue?

The Witcher 3 est un RPG à monde ouvert, ce qui signifie que vous aurez la possibilité de voyager pour suivre l’histoire principale, mais vous pouvez également explorer le grand monde par vous-même et poursuivre d’autres quêtes, combattre des monstres et interagir avec personnages comme vous le souhaitez. En contrôlant Geralt, vous pouvez vous déplacer dans le monde entier et parler aux PNJ pour obtenir des informations ou de nouvelles quêtes, et également entrer dans un combat basé sur l’action avec des ennemis.

Les quêtes donnent des récompenses comme de l’or et des points d’expérience, qui vous aideront à passer au niveau supérieur, à apprendre de nouvelles capacités et à devenir plus forts et plus aptes à affronter des monstres plus costauds. Les conversations que vous avez avec les personnages peuvent avoir des choix de dialogue, ce qui influencera la façon dont le jeu se termine pour vous, et Geralt peut également poursuivre plusieurs relations amoureuses différentes avec divers partenaires possibles dans le jeu,

Au combat, Geralt peut utiliser son épée pour attaquer ainsi que plusieurs pouvoirs magiques pour endommager, neutraliser ou autrement blesser les ennemis ou les empêcher de lui nuire. Le style de combat de Geralt peut être quelque peu personnalisé à la fois en obtenant du nouvel équipement en l’achetant via des PNJ, ou en utilisant les points de capacité gagnés lors du niveau pour renforcer certaines de ses capacités.

Il existe un certain nombre de différents types d’activités, de quêtes et de combats, avec une énorme carte pleine d’emplacements uniques, de points d’histoire et même de mini-jeux. The Witcher 3 est fortement concentré sur l’histoire, vous voudrez donc vous concentrer sur les battements narratifs du jeu pour tirer le meilleur parti des 100+ heures de jeu.

Quoi de neuf dans l’édition Nintendo Switch?

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition n’inclut aucun nouveau contenu. Cependant, il inclut tous les DLC qui ont jamais été publiés pour le jeu, y compris les deux extensions de son histoire: Hearts of Stone et Blood and Wine.

Il convient de noter que l’intégralité du jeu est livré sur une seule cartouche Nintendo Switch de 32 Go, et l’édition en boîte physique du jeu comprend des goodies tels qu’une carte, des autocollants et un recueil qui peuvent aider les nouveaux joueurs à rattraper leur retard jusqu’à présent. et le monde de The Witcher. L’inconvénient de tout cela est que le jeu fonctionne à 540p en mode portable et 720p ancré, il ne sera donc pas aussi bon que sur d’autres consoles.

Cependant, si vous possédez également Witcher 3 sur Steam ou GOG, vous pourrez sauvegarder votre jeu entre les deux versions. Cela signifie que vous pourrez progresser sur la version PC et continuer à jouer sur la Nintendo Switch. C’est parfait lorsque vous êtes en déplacement quotidien ou lorsque vous partez en voyage et que vous ne pouvez pas emporter votre PC avec vous.

