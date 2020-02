The Witcher 3: Wild Hunt – Comment transférer votre sauvegarde du PC vers Nintendo Switch

Un nouveau patch a ajouté la sauvegarde croisée en tant que fonctionnalité entre les versions PC et Nintendo Switch de The Witcher 3: Wild Hunt. Cette fonctionnalité de sauvegarde croisée est bidirectionnelle, car non seulement vous pouvez partager votre sauvegarde du PC sur votre Nintendo Switch, mais vous pourrez également télécharger votre sauvegarde Nintendo Switch et l’utiliser sur votre PC! C’est un processus simple, donc si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez transférer votre sauvegarde de The Witcher 3: Wild Hunt du PC vers la Nintendo Switch.

Comment transférer votre sauvegarde de The Witcher 3 du PC vers la Nintendo Switch

Pour commencer, vous devrez naturellement posséder le jeu sur PC et sur Nintendo Switch. Vous devrez également avoir une sauvegarde avec au moins quelques progrès, bien que n’importe quel montant fera l’affaire, même le prologue. En raison de la nature du fonctionnement des transferts, vous devrez également activer les sauvegardes Cloud sur GOG ou Steam.

Dans le menu principal de Nintendo Switch, sélectionnez Sauvegardes cloud.

Sélectionnez Steam ou GOG.

Sélectionnez l’édition standard ou Édition GOTY.

Lorsque vous y êtes invité, entrez votre nom d’utilisateur et mot de passe du compte pour Steam ou GOG.

Maintenant appuyez sur Charger le jeu.

Choisir la enregistrer le fichier que vous souhaitez charger.

Vous pouvez appuyer ou cliquer sur les images ci-dessous pour un aperçu direct du processus.

Juste comme ça, vous jouerez sur votre PC en économisant sur Nintendo Switch! Cependant, chaque fois que vous avez fini de jouer sur Switch, vous voudrez peut-être vous assurer que votre progression est enregistrée et prête lorsque vous reviendrez sur votre ordinateur. Le processus est assez simple.

Pause le jeu.

Choisir Télécharger Enregistrer.

Téléchargez le fichier de sauvegarde.

Avec ce processus facile après la configuration initiale, les allers-retours entre ces deux plates-formes sont faciles à accomplir, vous êtes donc prêt à continuer à chercher Ciri et à participer aux aventures de Geralt où que vous alliez.