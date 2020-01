Throwboy lance de nouveaux «oreillers de poche» avec des conceptions originales Macintosh et iMac G3

Throwboy, connue pour sa collection d’oreillers emblématiques comprenant une sélection d’oreillers moelleux conçus pour ressembler à des appareils Apple, a lancé aujourd’hui une nouvelle sélection de mini oreillers appelés «oreillers de poche».

Comme leurs frères et sœurs de plus grande taille, les oreillers de poche sont inspirés des appareils Apple. Les premiers oreillers de la taille d’une paume sont conçus pour imiter le 1984 Classic Macintosh et le 1998 iMac G3, et ils peuvent être commandés aujourd’hui sur Kickstarter. Selon le déroulement de la campagne, d’autres produits Apple classiques pourraient être transformés en petites peluches de bureau.

Chaque peluche est fabriquée à partir d’un matériau doux et ajustable et est brodée pour ressembler à l’un des Mac d’Apple. Le détail de chaque oreiller est impressionnant, avec tous les ports, évents, lecteurs et autres caractéristiques cousus. À l’intérieur de l’oreiller de poche, il y a un rembourrage en peluche avec des pastilles pour leur donner un peu de poids.

Contrairement aux oreillers iconiques standard de la taille d’un canapé, les oreillers de poche plus petits sont conçus pour un bureau, une étagère ou une table de nuit.

Les oreillers de poche peuvent être précommandés pour 15 $ chacun, ou 30 $ pour deux, bien qu’il existe des options de support pour les lève-tôt qui sont quelques dollars moins chers. Nous ne proposons généralement pas de projets Kickstarter car beaucoup d’entre eux ne se concrétisent pas, mais Throwboy est un fabricant établi qui dispose déjà d’une gamme de peluches. Les oreillers de poche devraient être livrés en mai 2020.

.